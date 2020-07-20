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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 34 ребенка и 27 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 34 ребенка и 27 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 4 204 ребенка, а также 7 985 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболел 651 человек. Из них 34 ребенка, а также 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 59 493 человека. Из них 4 204 ребенка, а также 7 985 медработников.

При этом, всего выздоровели 31 439 человека, а летальных случаев - 1 498.

Также читайте: В Украине 651 новый случай COVID-19, умерли 13 человек, всего - 59 493 случая

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1 сентября не за горами.
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20.07.2020 09:28 Ответить
Майже 8000 хворих медика! Степанова треба нагородити орденом за сприяння короновірусу!
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20.07.2020 09:31 Ответить
Самая загадочная болезнь - все о ней говорят, и никто её не видел воотчую ! Я лично незнаю ни одного ( знакомые, родственники, друзья, знакомые знакомых) кто бы ней болел !
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20.07.2020 10:08 Ответить
 
 