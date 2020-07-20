За сутки COVID-19 заболели 34 ребенка и 27 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 4 204 ребенка, а также 7 985 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболел 651 человек. Из них 34 ребенка, а также 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 560 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 59 493 человека. Из них 4 204 ребенка, а также 7 985 медработников.

При этом, всего выздоровели 31 439 человека, а летальных случаев - 1 498.

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