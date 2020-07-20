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Выброс опасного токсического вещества произошел в Сумах, - заммэра Журба

Выброс опасного токсического вещества произошел в Сумах, - заммэра Журба

Вблизи села Анновка (Сумская область) произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил заместитель мэра Сум Александр Журба, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, возле села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - говорится в сообщении.

Журба призывает местных жителей закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться за помощью к врачу.

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Автор: 

воздух (173) горсовет (667) загрязнение (256) Сумы (1164)


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Топ комментарии
+3
Не завадило б "під шумок" замінити все корумповане керівництво "Сумигаз". А то вже геть знахабніли.
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20.07.2020 11:05
+2
ублюдочное мусорское государство травит собственных граждан ...
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20.07.2020 11:25
+1
Такого вещества нет. Есть метилмеркаптан, содержащийся вместе с этилмеркаптаном в человеческом пердеже, обуславливая его запах, а вовсе не сероводород, которого там нет.
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20.07.2020 12:11
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Не завадило б "під шумок" замінити все корумповане керівництво "Сумигаз". А то вже геть знахабніли.
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20.07.2020 11:05 Ответить
метаніол
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20.07.2020 11:10 Ответить
Такого вещества нет. Есть метилмеркаптан, содержащийся вместе с этилмеркаптаном в человеческом пердеже, обуславливая его запах, а вовсе не сероводород, которого там нет.
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20.07.2020 12:11 Ответить
сероводрод тоже бьівает...
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20.07.2020 12:31 Ответить
Говорят , в Израиле по пуку состояние всего желудочно -кишечного тракта определяют.....
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20.07.2020 12:58 Ответить
рукаліццо там очіпятка. Звичайно ж мався на увазі:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB МЕТАНТІОЛ
«Метантио́л (метилмеркапта́н) CH3SH - простейший представитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4 гомологического ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8B тиолов , бесцветный токсичный газ с сильным неприятным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запахом , при малых концентрациях напоминающим запах гнилой капусты.»
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20.07.2020 14:09 Ответить
ублюдочное мусорское государство травит собственных граждан ...
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20.07.2020 11:25 Ответить
одоранта - вещества, добавляемого к природному газу,

газ бодяжат
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20.07.2020 11:37 Ответить
 
 