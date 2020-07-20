Выброс опасного токсического вещества произошел в Сумах, - заммэра Журба

Вблизи села Анновка (Сумская область) произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил заместитель мэра Сум Александр Журба, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, возле села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - говорится в сообщении.

Журба призывает местных жителей закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, а в случае ухудшения самочувствия - обратиться за помощью к врачу.

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