Викид небезпечної токсичної речовини стався в Сумах, - заступник мера Журба

Поблизу села Ганнівка (Сумська область) стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник мера Сум Олександр Журба, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, біля села Ганнівка стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу, яка є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання", - йдеться в повідомленні.

Журба закликає місцевих жителів закрити вікна, зволожувати повітря в приміщенні, а в разі погіршення самопочуття - звернутися по допомогу до лікаря.

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