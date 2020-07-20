Викид небезпечної токсичної речовини стався в Сумах, - заступник мера Журба
Поблизу села Ганнівка (Сумська область) стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник мера Сум Олександр Журба, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, біля села Ганнівка стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу, яка є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання", - йдеться в повідомленні.
Журба закликає місцевих жителів закрити вікна, зволожувати повітря в приміщенні, а в разі погіршення самопочуття - звернутися по допомогу до лікаря.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB МЕТАНТІОЛ
«Метантио́л (метилмеркапта́н) CH3SH - простейший представитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4 гомологического ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8B тиолов , бесцветный токсичный газ с сильным неприятным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запахом , при малых концентрациях напоминающим запах гнилой капусты.»
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