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Новини
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Викид небезпечної токсичної речовини стався в Сумах, - заступник мера Журба

Викид небезпечної токсичної речовини стався в Сумах, - заступник мера Журба

Поблизу села Ганнівка (Сумська область) стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник мера Сум Олександр Журба, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, біля села Ганнівка стався викид одоранту - речовини, яку додають до природного газу, яка є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання", - йдеться в повідомленні.

Журба закликає місцевих жителів закрити вікна, зволожувати повітря в приміщенні, а в разі погіршення самопочуття - звернутися по допомогу до лікаря.

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Автор: 

повітря (165) міськрада (478) забруднення (245) Суми (903)


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Топ коментарі
+3
Не завадило б "під шумок" замінити все корумповане керівництво "Сумигаз". А то вже геть знахабніли.
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20.07.2020 11:05
+2
ублюдочное мусорское государство травит собственных граждан ...
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20.07.2020 11:25
+1
Такого вещества нет. Есть метилмеркаптан, содержащийся вместе с этилмеркаптаном в человеческом пердеже, обуславливая его запах, а вовсе не сероводород, которого там нет.
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20.07.2020 12:11
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Не завадило б "під шумок" замінити все корумповане керівництво "Сумигаз". А то вже геть знахабніли.
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20.07.2020 11:05 Відповісти
метаніол
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20.07.2020 11:10 Відповісти
Такого вещества нет. Есть метилмеркаптан, содержащийся вместе с этилмеркаптаном в человеческом пердеже, обуславливая его запах, а вовсе не сероводород, которого там нет.
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20.07.2020 12:11 Відповісти
сероводрод тоже бьівает...
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20.07.2020 12:31 Відповісти
Говорят , в Израиле по пуку состояние всего желудочно -кишечного тракта определяют.....
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20.07.2020 12:58 Відповісти
рукаліццо там очіпятка. Звичайно ж мався на увазі:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB МЕТАНТІОЛ
«Метантио́л (метилмеркапта́н) CH3SH - простейший представитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4 гомологического ряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8B тиолов , бесцветный токсичный газ с сильным неприятным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запахом , при малых концентрациях напоминающим запах гнилой капусты.»
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20.07.2020 14:09 Відповісти
ублюдочное мусорское государство травит собственных граждан ...
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20.07.2020 11:25 Відповісти
одоранта - вещества, добавляемого к природному газу,

газ бодяжат
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20.07.2020 11:37 Відповісти
 
 