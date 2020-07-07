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Президент Угорщини поскаржився Зеленському, що країна тоне в карпатському смітті

Президент Угорщини поскаржився Зеленському, що країна тоне в карпатському смітті

Президент Угорщини Янош Адер написав листа до президента України Володимира Зеленського, в якому закликав вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, оскільки її води несуть купи сміття до Угорщини, з яким угорська влада вже не може впоратися.

Із листом Адера, опублікованим на офіційному сайті угорського президента, ознайомився кореспондент "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

"Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - заявив Адер у листі Зеленському.

"Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості", - додав Адер, підкресливши, що така ситуація "не гідна європейських стандартів".

Як зазначає угорський президент, основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає свої відходи в заплави річок. Він нагадав Зеленському, що вже привертав увагу до цієї проблеми минулого року.

Тиса, одна з найголовніших річок у Східній Європі, протікає через Угорщину і Сербію, де впадає в Дунай.

Аналогічний лист щодо забруднення ріки Сомеш Адер надіслав президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.

Звертаючись до обох президентів, Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово звертався за допомогою до обох сусідніх країн, але у відповідь послідувало занадто мало істотних дій і ще менше покращення ситуації.

Угорський президент підкреслив, що після нещодавніх повеней велика кількість пластикових пляшок та інших відходів потрапила до Угорщини, що перешкоджає рибальства, туризму і чинить серйозний вплив на дику природу

Звертаючись до обох президентів, Адер попросив їх використати свій вплив, щоб зупинити забруднення рік.

Дивіться також: Тонни сміття накопичилися в туристичному селі Кваси на Закарпатті: засмічується Тиса. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2295) забруднення (245) Зеленський Володимир (23978) сміття (478)


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Топ коментарі
+19
Следует уточнить, какому Зеленскому? Их у нас два - один в Киеве, другой - в Закарпатье. Последнему, кстати, та проблема ближе и роднее.
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07.07.2020 17:28
+18
Мировой лидер. Ему уже жаловаться начали. Скоро Трамп в соплях приползет!!!
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07.07.2020 17:23
+17
Там 99% с вашими паспортами, можете им напрямую претензии предьявлять при пересечении границы.
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07.07.2020 17:28
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Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре - Цензор.НЕТ 3679
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07.07.2020 17:21 Відповісти
вообще-то по поводу любого мусора, это ему к авакову )
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07.07.2020 17:21 Відповісти
Мировой лидер. Ему уже жаловаться начали. Скоро Трамп в соплях приползет!!!
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07.07.2020 17:23 Відповісти
такой совковый народ- срали, срут и будут срать
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07.07.2020 17:25 Відповісти
а ты из какого народа ?
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07.07.2020 17:35 Відповісти
На жаль, тут він правий..
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08.07.2020 06:16 Відповісти
Следует уточнить, какому Зеленскому? Их у нас два - один в Киеве, другой - в Закарпатье. Последнему, кстати, та проблема ближе и роднее.
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07.07.2020 17:28 Відповісти
третий в омане
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07.07.2020 17:57 Відповісти
Да какая разница. Диппочта прилетела в эпицентр 😀
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07.07.2020 23:20 Відповісти
Там 99% с вашими паспортами, можете им напрямую претензии предьявлять при пересечении границы.
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07.07.2020 17:28 Відповісти
Мусор, это бонус к тому лесу,который в Украине вырубывают и гонят вам за бесценок.
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07.07.2020 17:30 Відповісти
Усі лісосмуги, усі ліси, особливо біля сіл, береги річок, рекреаційні місця - усе в смітті.
Очистиш від сміття місце, щоб відпочити, прийдеш через тиждень - знову засрано.
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07.07.2020 17:37 Відповісти
живут ЭУРОПЭЙЦЫ)))) вот когда штрафы будут от 100 тыс за выброс, тогда и прекратится
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07.07.2020 17:47 Відповісти
Ага, ну,ну... Да хоть мульен! Разруха,как говаривал проф. Преображенский не в сортирах а в головах...
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07.07.2020 21:14 Відповісти
Минулого літа у Квасах (це Закарпаття поблизу Рахова) на березі Чорної Тиси сфотографував терикон сміття, що місцеві зібрали. От після недавніх злив той терикон залишився на місці чи вже до мадярів доплив? Раніше мадярам сміття віддавали на переробку, а коли ті відмовилися, то місцеві стали його збирати по берегах річок щоб воно під час паводків мадярам саме доплило. От так і відбувається. Жаль, не вмію фото тут до тексту додавати, а то показав би тут той терикон.
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07.07.2020 17:41 Відповісти
Вже сплив, можна навалювати наступний!
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07.07.2020 19:35 Відповісти
Так Тиса это горная река, а чего он хотел чтобы она принесла после паводков? ..
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07.07.2020 17:44 Відповісти
ответственность должна быть за это, хоть штрафы какие, чтоб не разбрасывали мусор, ну ктоб это выполнял, конечно
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07.07.2020 17:50 Відповісти
Надо ставить контейнеры для раздельного сбора мусора.
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07.07.2020 17:54 Відповісти
Там не контейнери, а товарні вагони треба ставити. Тільки куди їх потім подіти? Насправді, Закарпаття за..али до верхньої неможливої межі. Ліс рубають по горах, а по долинах гори сміття. Там би завод по переробці сміття побудувати, так місцеві на роги стануть: " краще ми будемо по вуха у гімні до першої зливи, а там воно саме попливе мадярам".
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07.07.2020 18:05 Відповісти
завод побудувати не проблема, проблема в іншому, від жадібності місцева і центральна влада не дає їм працювати, бо це ж дотації і гризуться хто буде деребанити, і в законодавстві щось намутили з тарифами і ліцензіями, а до толку не приведуть вже 7 років.
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07.07.2020 19:09 Відповісти
Американский дорожный знак около девственного леса. "No littering. Fines to $10,000" - "Не мусорить. Штраф до $10,000" А вообще у них леса очень чистые и без знаков.
Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре - Цензор.НЕТ 6579
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07.07.2020 18:10 Відповісти
так надо авакова спросить, он спец по мусорам
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07.07.2020 18:13 Відповісти
Януш не розуміє,насправді то "листи щастя" від країнців з угорськими паспортами..
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07.07.2020 18:18 Відповісти
Сбрасывает население - так это же ваши этнические общины или меньшинства .
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07.07.2020 18:39 Відповісти
Адер попросил их использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

повлиять на что? на пластиковые бутылки?
- сказать им что бы они не плавали?
Источник:https://censor.net/n3206663
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07.07.2020 19:16 Відповісти
Знайшов кому скаржиться... З таким же успіхом міг поскаржиться у "Лігу сексальних реформ"... Правильно Піонтковський сказав: "Україною керують четверо: бандит, його адвокат, агент Кремля та найнятий актор, якому відведена роль дурника..."
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07.07.2020 19:48 Відповісти
Пионтковскому-уважение! Просто и доступно для наших олигофренов.
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07.07.2020 21:19 Відповісти
Вони повинні Україні великі гроши платити , за вторсировину .
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07.07.2020 23:32 Відповісти
****** почистять.
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07.07.2020 23:38 Відповісти
Орбану не пробовал жаловаться?
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08.07.2020 08:42 Відповісти
 
 