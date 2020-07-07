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Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал разрешить ситуацию с загрязнением Тисы, поскольку ее воды несут кучи мусора в Венгрию, с которым венгерские власти уже не могут справиться.

С письмом Адера, опубликованным на официальном сайте венгерского президента, ознакомился корреспондент "Европейской правды".

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - заявлений Адер в письме Зеленскому.

"Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - добавил Адер, подчеркнув, что такая ситуация "не достойна европейских стандартов".

Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.

Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.

Аналогичное письмо относительно загрязнения реки Сомеш Адер отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Обращаясь к обоим президентам, Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к обеим соседним странам, но в ответ последовало слишком мало существенных действий и еще меньше улучшение ситуации.

Венгерский президент подчеркнул, что после недавних наводнений большое количество пластиковых бутылок и других отходов попала в Венгрии, препятствует рыболовства, туризма и оказывает серьезное влияние на дикую природу.

Обращаясь к обоим президентам, Адер попросил их использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

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Автор: 

Венгрия (1963) загрязнение (256) Зеленский Владимир (20505) мусор (491)


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Топ комментарии
+19
Следует уточнить, какому Зеленскому? Их у нас два - один в Киеве, другой - в Закарпатье. Последнему, кстати, та проблема ближе и роднее.
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07.07.2020 17:28
+18
Мировой лидер. Ему уже жаловаться начали. Скоро Трамп в соплях приползет!!!
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07.07.2020 17:23
+17
Там 99% с вашими паспортами, можете им напрямую претензии предьявлять при пересечении границы.
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07.07.2020 17:28
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Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре - Цензор.НЕТ 3679
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07.07.2020 17:21 Ответить
вообще-то по поводу любого мусора, это ему к авакову )
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07.07.2020 17:21 Ответить
Мировой лидер. Ему уже жаловаться начали. Скоро Трамп в соплях приползет!!!
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07.07.2020 17:23 Ответить
такой совковый народ- срали, срут и будут срать
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07.07.2020 17:25 Ответить
а ты из какого народа ?
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07.07.2020 17:35 Ответить
На жаль, тут він правий..
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08.07.2020 06:16 Ответить
Следует уточнить, какому Зеленскому? Их у нас два - один в Киеве, другой - в Закарпатье. Последнему, кстати, та проблема ближе и роднее.
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07.07.2020 17:28 Ответить
третий в омане
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07.07.2020 17:57 Ответить
Да какая разница. Диппочта прилетела в эпицентр 😀
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07.07.2020 23:20 Ответить
Там 99% с вашими паспортами, можете им напрямую претензии предьявлять при пересечении границы.
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07.07.2020 17:28 Ответить
Мусор, это бонус к тому лесу,который в Украине вырубывают и гонят вам за бесценок.
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07.07.2020 17:30 Ответить
Усі лісосмуги, усі ліси, особливо біля сіл, береги річок, рекреаційні місця - усе в смітті.
Очистиш від сміття місце, щоб відпочити, прийдеш через тиждень - знову засрано.
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07.07.2020 17:37 Ответить
живут ЭУРОПЭЙЦЫ)))) вот когда штрафы будут от 100 тыс за выброс, тогда и прекратится
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07.07.2020 17:47 Ответить
Ага, ну,ну... Да хоть мульен! Разруха,как говаривал проф. Преображенский не в сортирах а в головах...
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07.07.2020 21:14 Ответить
Минулого літа у Квасах (це Закарпаття поблизу Рахова) на березі Чорної Тиси сфотографував терикон сміття, що місцеві зібрали. От після недавніх злив той терикон залишився на місці чи вже до мадярів доплив? Раніше мадярам сміття віддавали на переробку, а коли ті відмовилися, то місцеві стали його збирати по берегах річок щоб воно під час паводків мадярам саме доплило. От так і відбувається. Жаль, не вмію фото тут до тексту додавати, а то показав би тут той терикон.
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07.07.2020 17:41 Ответить
Вже сплив, можна навалювати наступний!
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07.07.2020 19:35 Ответить
Так Тиса это горная река, а чего он хотел чтобы она принесла после паводков? ..
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07.07.2020 17:44 Ответить
ответственность должна быть за это, хоть штрафы какие, чтоб не разбрасывали мусор, ну ктоб это выполнял, конечно
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07.07.2020 17:50 Ответить
Надо ставить контейнеры для раздельного сбора мусора.
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07.07.2020 17:54 Ответить
Там не контейнери, а товарні вагони треба ставити. Тільки куди їх потім подіти? Насправді, Закарпаття за..али до верхньої неможливої межі. Ліс рубають по горах, а по долинах гори сміття. Там би завод по переробці сміття побудувати, так місцеві на роги стануть: " краще ми будемо по вуха у гімні до першої зливи, а там воно саме попливе мадярам".
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07.07.2020 18:05 Ответить
завод побудувати не проблема, проблема в іншому, від жадібності місцева і центральна влада не дає їм працювати, бо це ж дотації і гризуться хто буде деребанити, і в законодавстві щось намутили з тарифами і ліцензіями, а до толку не приведуть вже 7 років.
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07.07.2020 19:09 Ответить
Американский дорожный знак около девственного леса. "No littering. Fines to $10,000" - "Не мусорить. Штраф до $10,000" А вообще у них леса очень чистые и без знаков.
Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре - Цензор.НЕТ 6579
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07.07.2020 18:10 Ответить
так надо авакова спросить, он спец по мусорам
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07.07.2020 18:13 Ответить
Януш не розуміє,насправді то "листи щастя" від країнців з угорськими паспортами..
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07.07.2020 18:18 Ответить
Сбрасывает население - так это же ваши этнические общины или меньшинства .
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07.07.2020 18:39 Ответить
Адер попросил их использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

повлиять на что? на пластиковые бутылки?
- сказать им что бы они не плавали?
Источник:https://censor.net/n3206663
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07.07.2020 19:16 Ответить
Знайшов кому скаржиться... З таким же успіхом міг поскаржиться у "Лігу сексальних реформ"... Правильно Піонтковський сказав: "Україною керують четверо: бандит, його адвокат, агент Кремля та найнятий актор, якому відведена роль дурника..."
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07.07.2020 19:48 Ответить
Пионтковскому-уважение! Просто и доступно для наших олигофренов.
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07.07.2020 21:19 Ответить
Вони повинні Україні великі гроши платити , за вторсировину .
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07.07.2020 23:32 Ответить
****** почистять.
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07.07.2020 23:38 Ответить
Орбану не пробовал жаловаться?
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08.07.2020 08:42 Ответить
 
 