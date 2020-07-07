Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал разрешить ситуацию с загрязнением Тисы, поскольку ее воды несут кучи мусора в Венгрию, с которым венгерские власти уже не могут справиться.

С письмом Адера, опубликованным на официальном сайте венгерского президента, ознакомился корреспондент "Европейской правды".

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - заявлений Адер в письме Зеленскому.

"Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - добавил Адер, подчеркнув, что такая ситуация "не достойна европейских стандартов".

Как отмечает венгерский президент, основная причина загрязнения заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек. Он напомнил Зеленскому, что уже привлекал внимание к этой проблеме в прошлом году.

Тиса, одна из главных рек в Восточной Европе, протекает через Венгрию и Сербию, где впадает в Дунай.

Аналогичное письмо относительно загрязнения реки Сомеш Адер отправил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Обращаясь к обоим президентам, Адер отметил, что венгерское правительство неоднократно обращалось за помощью к обеим соседним странам, но в ответ последовало слишком мало существенных действий и еще меньше улучшение ситуации.

Венгерский президент подчеркнул, что после недавних наводнений большое количество пластиковых бутылок и других отходов попала в Венгрии, препятствует рыболовства, туризма и оказывает серьезное влияние на дикую природу.

Обращаясь к обоим президентам, Адер попросил их использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

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