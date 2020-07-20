Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет

Из-за эпидемии COVID-19 ПЦУ отказалась от многолюдного крестного хода в честь Владимира Великого в Киеве. Ограничится решили молитвой в храме и возле памятника.

Об этом в Ивано-Франковске заявил Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Каждый год в Киеве проводят многолюдный крестный ход во время празднования памяти князя Владимира. В этом году мы приняли решение не проводить таких многолюдных торжеств, а ограничимся лишь молитвой в храме и возле памятника, потому что на этот праздник всегда съезжались десятки тысяч паломников со всей Украины. Когда мы собираемся большой общиной, мы чувствуем, что мы сила и это нас вдохновляет двигаться, работать и строить, каждый на своем месте, нашу Украину и Украинскую православную церковь ... Чтобы не было следующей волны (COVID-19. - Ред.), нужно относиться очень ответственно к тем нормам, которые установило украинское правительство. Есть послабления, но не стоит забывать, что болезнь еще полностью не отступила", - подчеркнул Епифаний.

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Он отметил, что сейчас украинцы стремятся к единству в молитве. Впрочем, выходить из карантина надо правильно и постепенно, потому что опасность еще остается.

"Это - наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины, нашего северного соседа, который пытается нас физически покорить, и там идет эта необъявленная война, но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни. Мы видим, что наше общество разделено. Одни считают, что это большая опасность, а другие считают, что это не болезнь и опасности нет. Опасность есть", - убежден митрополит.