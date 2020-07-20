Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет
Из-за эпидемии COVID-19 ПЦУ отказалась от многолюдного крестного хода в честь Владимира Великого в Киеве. Ограничится решили молитвой в храме и возле памятника.
Об этом в Ивано-Франковске заявил Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Каждый год в Киеве проводят многолюдный крестный ход во время празднования памяти князя Владимира. В этом году мы приняли решение не проводить таких многолюдных торжеств, а ограничимся лишь молитвой в храме и возле памятника, потому что на этот праздник всегда съезжались десятки тысяч паломников со всей Украины. Когда мы собираемся большой общиной, мы чувствуем, что мы сила и это нас вдохновляет двигаться, работать и строить, каждый на своем месте, нашу Украину и Украинскую православную церковь ... Чтобы не было следующей волны (COVID-19. - Ред.), нужно относиться очень ответственно к тем нормам, которые установило украинское правительство. Есть послабления, но не стоит забывать, что болезнь еще полностью не отступила", - подчеркнул Епифаний.
Он отметил, что сейчас украинцы стремятся к единству в молитве. Впрочем, выходить из карантина надо правильно и постепенно, потому что опасность еще остается.
"Это - наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины, нашего северного соседа, который пытается нас физически покорить, и там идет эта необъявленная война, но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни. Мы видим, что наше общество разделено. Одни считают, что это большая опасность, а другие считают, что это не болезнь и опасности нет. Опасность есть", - убежден митрополит.
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нервируют его все эти непонятные христианские церемонии
вы ведь с моськами пещерными договорились , что ящур отменил ход
ходуны блин - вас охранять тоже бабло идет, или нет? плати.те!
бормочут мантры чтобы тот кто наслал вирус, взял его взад - а как же смирение и "маловерили"?
Вот, например, надгробие Папы Пия 7, в Соборе Святого Петра.
Всё в крестах, и христианских святых. Или нет?
Там половина таких надгробий с языческими богами. И это у Пап Римских в 19 веке.
Вывод: Все эти сооружения-храмы,церкви,даорцы, были кем то построены для каких то иных целей.А кресты уже насадили позже(примерно в 18 веке)религиозники.
Но это фото немного о другом. Я в октябре последний раз был в Ватикане, эти надгробья так и стоят. К некоторым приделали или дорисовали кресты, но скульптуры никто не сносит. Никто и не скрывает, что политики и историки нас обманывают.