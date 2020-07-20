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Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет

Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет

Из-за эпидемии COVID-19 ПЦУ отказалась от многолюдного крестного хода в честь Владимира Великого в Киеве. Ограничится решили молитвой в храме и возле памятника.

Об этом в Ивано-Франковске заявил Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Каждый год в Киеве проводят многолюдный крестный ход во время празднования памяти князя Владимира. В этом году мы приняли решение не проводить таких многолюдных торжеств, а ограничимся лишь молитвой в храме и возле памятника, потому что на этот праздник всегда съезжались десятки тысяч паломников со всей Украины. Когда мы собираемся большой общиной, мы чувствуем, что мы сила и это нас вдохновляет двигаться, работать и строить, каждый на своем месте, нашу Украину и Украинскую православную церковь ... Чтобы не было следующей волны (COVID-19. - Ред.), нужно относиться очень ответственно к тем нормам, которые установило украинское правительство. Есть послабления, но не стоит забывать, что болезнь еще полностью не отступила", - подчеркнул Епифаний.

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Он отметил, что сейчас украинцы стремятся к единству в молитве. Впрочем, выходить из карантина надо правильно и постепенно, потому что опасность еще остается.

"Это - наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины, нашего северного соседа, который пытается нас физически покорить, и там идет эта необъявленная война, но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни. Мы видим, что наше общество разделено. Одни считают, что это большая опасность, а другие считают, что это не болезнь и опасности нет. Опасность есть", - убежден митрополит.

Крещение Киевской Руси (137) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+2
ну ты можешь созерцать Гундяя вместе с опарышем...

Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет - Цензор.НЕТ 5167
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20.07.2020 12:03
+2
А Свиночолий з термосом хрестну ходу зробить з лозунгом "Ні копитуляції! "?
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20.07.2020 12:06
+1
просто ход надо заменить многочасовым созерцанием томаса живатварящего в режиме-онлайн
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20.07.2020 12:00
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РПЦ секта піде?
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20.07.2020 11:58 Ответить
А яке вона має відношення до Русі?
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20.07.2020 17:56 Ответить
то ти в них спитай.
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20.07.2020 23:41 Ответить
это правильно, и Владимиру Александровичу не придется опять уезжать с Киева...
нервируют его все эти непонятные христианские церемонии
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20.07.2020 11:58 Ответить
просто ход надо заменить многочасовым созерцанием томаса живатварящего в режиме-онлайн
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20.07.2020 12:00 Ответить
ну ты можешь созерцать Гундяя вместе с опарышем...

Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет - Цензор.НЕТ 5167
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20.07.2020 12:03 Ответить
постишь своего бога и его наместника везде и ежечасно? ты прям апостол
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20.07.2020 12:06 Ответить
это уже известно, недели две как!
вы ведь с моськами пещерными договорились , что ящур отменил ход
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20.07.2020 12:02 Ответить
Зачем же? когда "крестили" - завалили с пол-млн. человек, а вирус после "хода" завалит пусть 500. в тыщу раз меньше - вообще копейки. или боше не помоше?
ходуны блин - вас охранять тоже бабло идет, или нет? плати.те!
бормочут мантры чтобы тот кто наслал вирус, взял его взад - а как же смирение и "маловерили"?
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20.07.2020 12:05 Ответить
А Свиночолий з термосом хрестну ходу зробить з лозунгом "Ні копитуляції! "?
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20.07.2020 12:06 Ответить
Интересно, а крещение было, как в Ватикане?
Вот, например, надгробие Папы Пия 7, в Соборе Святого Петра.
Всё в крестах, и христианских святых. Или нет?
Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде - Цензор.НЕТ 7406
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20.07.2020 12:46 Ответить
На памятнике шо то про Геркулеса написано.А в левом углу Земля з двумя Солнцами или Лунами.
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20.07.2020 13:32 Ответить
И ни одного креста!
Там половина таких надгробий с языческими богами. И это у Пап Римских в 19 веке.
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20.07.2020 14:15 Ответить
Я интересуюсь этой темой.И не токо я.
Вывод: Все эти сооружения-храмы,церкви,даорцы, были кем то построены для каких то иных целей.А кресты уже насадили позже(примерно в 18 веке)религиозники.
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20.07.2020 14:49 Ответить
Я тоже интересуюсь. Интересен факт крещения Руси. 2,5 млн жителей должны были где то молиться. Пусть даже храм на 1000 человек, это 2 500 древних храмов. Где они?
Но это фото немного о другом. Я в октябре последний раз был в Ватикане, эти надгробья так и стоят. К некоторым приделали или дорисовали кресты, но скульптуры никто не сносит. Никто и не скрывает, что политики и историки нас обманывают.
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20.07.2020 16:14 Ответить
Нам треба якісь заводи і фабрики відкривати , створювати якісь робочі місця , а не з хоругвама бігати за перехожими по вулицях .
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20.07.2020 12:56 Ответить
Когда у духовного человека мозг не только есть, но и работает.
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20.07.2020 13:16 Ответить
 
 