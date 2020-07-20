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Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде

Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде

Через епідемію COVID-19 ПЦУ відмовилася від багатолюдного хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві. Обмежиться вирішили молитвою в храмі і біля пам'ятника.

Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (COVID-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла", - наголосив митрополит Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити хід у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі, - Ткаченко

Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.

"Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є", - переконаний митрополит.

Автор: 

Хрещення Київської Русі (71) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+2
ну ты можешь созерцать Гундяя вместе с опарышем...

Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет - Цензор.НЕТ 5167
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20.07.2020 12:03
+2
А Свиночолий з термосом хрестну ходу зробить з лозунгом "Ні копитуляції! "?
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20.07.2020 12:06
+1
просто ход надо заменить многочасовым созерцанием томаса живатварящего в режиме-онлайн
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20.07.2020 12:00
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РПЦ секта піде?
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20.07.2020 11:58 Відповісти
А яке вона має відношення до Русі?
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20.07.2020 17:56 Відповісти
то ти в них спитай.
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20.07.2020 23:41 Відповісти
это правильно, и Владимиру Александровичу не придется опять уезжать с Киева...
нервируют его все эти непонятные христианские церемонии
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20.07.2020 11:58 Відповісти
просто ход надо заменить многочасовым созерцанием томаса живатварящего в режиме-онлайн
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20.07.2020 12:00 Відповісти
ну ты можешь созерцать Гундяя вместе с опарышем...

Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет - Цензор.НЕТ 5167
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20.07.2020 12:03 Відповісти
постишь своего бога и его наместника везде и ежечасно? ты прям апостол
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20.07.2020 12:06 Відповісти
это уже известно, недели две как!
вы ведь с моськами пещерными договорились , что ящур отменил ход
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20.07.2020 12:02 Відповісти
Зачем же? когда "крестили" - завалили с пол-млн. человек, а вирус после "хода" завалит пусть 500. в тыщу раз меньше - вообще копейки. или боше не помоше?
ходуны блин - вас охранять тоже бабло идет, или нет? плати.те!
бормочут мантры чтобы тот кто наслал вирус, взял его взад - а как же смирение и "маловерили"?
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20.07.2020 12:05 Відповісти
А Свиночолий з термосом хрестну ходу зробить з лозунгом "Ні копитуляції! "?
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20.07.2020 12:06 Відповісти
Интересно, а крещение было, как в Ватикане?
Вот, например, надгробие Папы Пия 7, в Соборе Святого Петра.
Всё в крестах, и христианских святых. Или нет?
Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде - Цензор.НЕТ 7406
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20.07.2020 12:46 Відповісти
На памятнике шо то про Геркулеса написано.А в левом углу Земля з двумя Солнцами или Лунами.
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20.07.2020 13:32 Відповісти
И ни одного креста!
Там половина таких надгробий с языческими богами. И это у Пап Римских в 19 веке.
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20.07.2020 14:15 Відповісти
Я интересуюсь этой темой.И не токо я.
Вывод: Все эти сооружения-храмы,церкви,даорцы, были кем то построены для каких то иных целей.А кресты уже насадили позже(примерно в 18 веке)религиозники.
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20.07.2020 14:49 Відповісти
Я тоже интересуюсь. Интересен факт крещения Руси. 2,5 млн жителей должны были где то молиться. Пусть даже храм на 1000 человек, это 2 500 древних храмов. Где они?
Но это фото немного о другом. Я в октябре последний раз был в Ватикане, эти надгробья так и стоят. К некоторым приделали или дорисовали кресты, но скульптуры никто не сносит. Никто и не скрывает, что политики и историки нас обманывают.
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20.07.2020 16:14 Відповісти
Нам треба якісь заводи і фабрики відкривати , створювати якісь робочі місця , а не з хоругвама бігати за перехожими по вулицях .
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20.07.2020 12:56 Відповісти
Когда у духовного человека мозг не только есть, но и работает.
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20.07.2020 13:16 Відповісти
 
 