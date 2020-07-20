Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде
Через епідемію COVID-19 ПЦУ відмовилася від багатолюдного хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві. Обмежиться вирішили молитвою в храмі і біля пам'ятника.
Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (COVID-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла", - наголосив митрополит Епіфаній.
Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.
"Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є", - переконаний митрополит.
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нервируют его все эти непонятные христианские церемонии
вы ведь с моськами пещерными договорились , что ящур отменил ход
ходуны блин - вас охранять тоже бабло идет, или нет? плати.те!
бормочут мантры чтобы тот кто наслал вирус, взял его взад - а как же смирение и "маловерили"?
Вот, например, надгробие Папы Пия 7, в Соборе Святого Петра.
Всё в крестах, и христианских святых. Или нет?
Там половина таких надгробий с языческими богами. И это у Пап Римских в 19 веке.
Вывод: Все эти сооружения-храмы,церкви,даорцы, были кем то построены для каких то иных целей.А кресты уже насадили позже(примерно в 18 веке)религиозники.
Но это фото немного о другом. Я в октябре последний раз был в Ватикане, эти надгробья так и стоят. К некоторым приделали или дорисовали кресты, но скульптуры никто не сносит. Никто и не скрывает, что политики и историки нас обманывают.