Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде

Через епідемію COVID-19 ПЦУ відмовилася від багатолюдного хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві. Обмежиться вирішили молитвою в храмі і біля пам'ятника.

Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (COVID-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла", - наголосив митрополит Епіфаній.

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Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.

"Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є", - переконаний митрополит.