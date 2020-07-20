Разумков не исключает, что в июле-августе состоятся 2-3 внеочередные сессии парламента

Две или три внеочередных сессии ВР могут состояться в конце июля и в августе текущего года.

Об этом спикер ВР заявил во время итоговой пресс конференции, перадает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что несколько таких ситуаций (внеочередные сессии парламента. - Ред.) могут иметь место на протяжении августа и части июля. Думаю, две, может три – посмотрим", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 17 июля Разумков закрыл третью сессию ВР ІХ созыва и объявил, что ІV сессия начнется во вторник, 1 сентября. Вместе с тем, спикер ВР призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии парламента, которая состоится 21 июля в 12:00.

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