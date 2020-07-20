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Разумков не исключает, что в июле-августе состоятся 2-3 внеочередные сессии парламента

Разумков не исключает, что в июле-августе состоятся 2-3 внеочередные сессии парламента

Две или три внеочередных сессии ВР могут состояться в конце июля и в августе текущего года.

Об этом спикер ВР заявил во время итоговой пресс конференции, перадает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что несколько таких ситуаций (внеочередные сессии парламента. - Ред.) могут иметь место на протяжении августа и части июля. Думаю, две, может три – посмотрим", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 17 июля Разумков закрыл третью сессию ВР ІХ созыва и объявил, что ІV сессия начнется во вторник, 1 сентября. Вместе с тем, спикер ВР призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии парламента, которая состоится 21 июля в 12:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков. ВИДЕО

ВР (29271) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+2
у зверинца какой-то неадекватный режим отдыха получаеца, труппа толком отдохнуть не сможет от трудов праведных
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20.07.2020 12:27
+1
За внеочередные двойная оплата)
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20.07.2020 12:25
+1
І якщо не завтра, то саме на тих сесіях і піднімуть в черговий паз "мовний" закон...
https://censor.net/ua/video_news/3209044/zakonoproyekt_bujanskogo_pro_movu_ne_vynosytymetsya_na_zavtrashnye_pozachergove_zasidannya_rady_razumkov
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20.07.2020 12:28
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За внеочередные двойная оплата)
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20.07.2020 12:25 Ответить
у зверинца какой-то неадекватный режим отдыха получаеца, труппа толком отдохнуть не сможет от трудов праведных
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20.07.2020 12:27 Ответить
Беруть приклад з сонцесяйного блазня...
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20.07.2020 12:29 Ответить
І якщо не завтра, то саме на тих сесіях і піднімуть в черговий паз "мовний" закон...
https://censor.net/ua/video_news/3209044/zakonoproyekt_bujanskogo_pro_movu_ne_vynosytymetsya_na_zavtrashnye_pozachergove_zasidannya_rady_razumkov
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20.07.2020 12:28 Ответить
А там, гляди, и внеочередные выборы не за горами...❌🐸❌
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20.07.2020 12:32 Ответить
...бедняги, не перетрУдитесь на таком вредном производстве, а?
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20.07.2020 12:33 Ответить
Разумков не исключает, что в июле-августе состоятся 2-3 внеочередные сессии парламента - Цензор.НЕТ 5176
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20.07.2020 12:37 Ответить
https://lenta.ua/zelenskiy-nazval-raskrytie-ubiystva-sheremeta-voprosom-chesti-60312/ Зеленский назвал раскрытие убийства Шеремета вопросом чести ....Покойный Шеремет сказал бы что для Зеленского было бы вопросом чести это борьба с КОРРУПЦИЕЙ в Украине
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20.07.2020 12:38 Ответить
Я не понял, турбина сломалась?
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20.07.2020 12:43 Ответить
Може зпі язики щось знають, бо брешуть що з путиним на борту військового катеру в азовському про щось домовились і треба ратифікація в парляменті, накаркали
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20.07.2020 13:11 Ответить
 
 