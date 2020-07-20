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Разумков припускає, що в липні-серпні відбудуться 2-3 позачергові сесії парламенту

Разумков припускає, що в липні-серпні відбудуться 2-3 позачергові сесії парламенту

Дві або три позачергові сесії ВР можуть відбутися в кінці липня і в серпні поточного року.

Про це спікер ВР заявив під час підсумкової пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що кілька таких ситуацій (позачергові сесії парламенту. - Ред.) можуть мати місце протягом серпня і частини липня. Думаю, дві, може три - подивимося", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 17 липня Разумков закрив третю сесію ВР ІХ скликання і оголосив, що ІV сесія почнеться у вівторок, 1 вересня. Разом з тим, спікер ВР закликав колег прийти на засідання позачергової сесії парламенту, яка відбудеться 21 липня о 12:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чинної влади були позитивні сплески і говорити про втрату довіри до Ради поки рано, - Разумков

Автор: 

ВР (15022) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+2
у зверинца какой-то неадекватный режим отдыха получаеца, труппа толком отдохнуть не сможет от трудов праведных
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20.07.2020 12:27
+1
За внеочередные двойная оплата)
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20.07.2020 12:25
+1
І якщо не завтра, то саме на тих сесіях і піднімуть в черговий паз "мовний" закон...
https://censor.net/ua/video_news/3209044/zakonoproyekt_bujanskogo_pro_movu_ne_vynosytymetsya_na_zavtrashnye_pozachergove_zasidannya_rady_razumkov
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20.07.2020 12:28
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За внеочередные двойная оплата)
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20.07.2020 12:25 Відповісти
у зверинца какой-то неадекватный режим отдыха получаеца, труппа толком отдохнуть не сможет от трудов праведных
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20.07.2020 12:27 Відповісти
Беруть приклад з сонцесяйного блазня...
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20.07.2020 12:29 Відповісти
І якщо не завтра, то саме на тих сесіях і піднімуть в черговий паз "мовний" закон...
https://censor.net/ua/video_news/3209044/zakonoproyekt_bujanskogo_pro_movu_ne_vynosytymetsya_na_zavtrashnye_pozachergove_zasidannya_rady_razumkov
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20.07.2020 12:28 Відповісти
А там, гляди, и внеочередные выборы не за горами...❌🐸❌
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20.07.2020 12:32 Відповісти
...бедняги, не перетрУдитесь на таком вредном производстве, а?
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20.07.2020 12:33 Відповісти
Разумков не исключает, что в июле-августе состоятся 2-3 внеочередные сессии парламента - Цензор.НЕТ 5176
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20.07.2020 12:37 Відповісти
https://lenta.ua/zelenskiy-nazval-raskrytie-ubiystva-sheremeta-voprosom-chesti-60312/ Зеленский назвал раскрытие убийства Шеремета вопросом чести ....Покойный Шеремет сказал бы что для Зеленского было бы вопросом чести это борьба с КОРРУПЦИЕЙ в Украине
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20.07.2020 12:38 Відповісти
Я не понял, турбина сломалась?
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20.07.2020 12:43 Відповісти
Може зпі язики щось знають, бо брешуть що з путиним на борту військового катеру в азовському про щось домовились і треба ратифікація в парляменті, накаркали
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20.07.2020 13:11 Відповісти
 
 