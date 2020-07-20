Разумков припускає, що в липні-серпні відбудуться 2-3 позачергові сесії парламенту

Дві або три позачергові сесії ВР можуть відбутися в кінці липня і в серпні поточного року.

Про це спікер ВР заявив під час підсумкової пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що кілька таких ситуацій (позачергові сесії парламенту. - Ред.) можуть мати місце протягом серпня і частини липня. Думаю, дві, може три - подивимося", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 17 липня Разумков закрив третю сесію ВР ІХ скликання і оголосив, що ІV сесія почнеться у вівторок, 1 вересня. Разом з тим, спікер ВР закликав колег прийти на засідання позачергової сесії парламенту, яка відбудеться 21 липня о 12:00.

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