РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6536 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
1 702 14

Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД

Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД

Правоохранители продолжают следствие относительно заказчиков и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В деле Павла Шеремета предъявлены обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование которого завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открытия подозреваемым и их защитникам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и их защитников продолжается уже 57 дней.

"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Относительно заказчиков и организаторов преступления - следствие продолжается. Нацполициею проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Украинцы и весь мир должны увидеть настоящих убийц, организаторов и заказчиков этого преступления

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

МВД (9324) следствие (234) Шеремет Павел (564)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
У нас вообще проблема с заказчиками и организаторами. Будем дожидаться их естественной смерти по старости? Чего только 20-летняя мега-эпопея с убийством Гонгадзе стоит
показать весь комментарий
20.07.2020 14:33
+5
не верю(
показать весь комментарий
20.07.2020 14:35
+5
Замовник за паребріком.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас вообще проблема с заказчиками и организаторами. Будем дожидаться их естественной смерти по старости? Чего только 20-летняя мега-эпопея с убийством Гонгадзе стоит
показать весь комментарий
20.07.2020 14:33 Ответить
не верю(
показать весь комментарий
20.07.2020 14:35 Ответить
Що вже мают цапів-відбувайлів !! Цапи вже є,час шукати пастухів !!)))
показать весь комментарий
20.07.2020 14:35 Ответить
Замовник за паребріком.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:35 Ответить
ОЗУ у вигляді МВС під керівництвом злочинця Сабакова це є брехлива і ганебна установа.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:37 Ответить
Ще одна стаття на нелоха за "призначення"
винних вже є ...
показать весь комментарий
20.07.2020 14:38 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1285168072270196737 37 мин

Ну наконец-то хоть какие-то достижения мы сделали за эти годы! Украина: - официально первое место по уровню преступности в Европе... И это не оппозиция клевещет не злые враги за бордюром, а это есть истинный результат дел и провала структуры МВД в Украине!
показать весь комментарий
20.07.2020 14:39 Ответить
да?
вот только в одном Чикаго за выходные...

https://twitter.com/Breaking911

https://twitter.com/Breaking911 Следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Шеремета продолжается, - МВД - Цензор.НЕТ 2324 Breaking911

https://twitter.com/Breaking911 @Breaking911

·https://twitter.com/Breaking911/status/1284890506888192003 19 ч

50+ PEOPLE SHOT, 8 DEAD SINCE FRIDAY EVENING IN CHICAGO

50+ ЛЮДЕЙ РАНЕНЫХ ОГНЕСТРЕЛОМ, 8 МЕРТВЫХ ПОСЛЕ ПЯТНИЦЫ В ЧИКАГО
показать весь комментарий
20.07.2020 14:44 Ответить
Чикаго тепер Европа?
показать весь комментарий
20.07.2020 14:59 Ответить
США, по Европе статистика за выходные не попадалась еще...
но по предыдущим дням,если сравнивать с Францией, Великобританией и Германией к примеру - Киев это безопасное и уютное место..., почти Рай...
Были там недавно опросы тех, кто посещал Украину...
показать весь комментарий
20.07.2020 15:02 Ответить
Володимир Семенович Висоцький:"Вдруг я понял-КОНЕЦ мой єщьо нє конєц, конєц - ето чьо-то начало.." Якщо вдарити я у конспірологію, то можна трактувати, що іноді здається, що то ти їх дрючиш, а потім раптом ти розумієш, що дрючать якраз тебе. Сподіваюся, поліцейські слідаки теж швидко це зрозуміють.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:41 Ответить
Охренительно важная персона! Влиял на долю украинцев! Мизинца Сашка Музычка не стоит, по которому давно всё ясно?!
показать весь комментарий
20.07.2020 14:44 Ответить
вы правы на 100%...
показать весь комментарий
20.07.2020 14:48 Ответить
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. МВД будет упираться до последнего конца, но свою ошибку не признает.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:55 Ответить
 
 