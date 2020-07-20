Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины

С понедельника в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статью на сайте Delfi в понедельник.

"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье.

Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных на COVID-19 в этой стране.

Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 608,9 тыс. человек, инфицированы 14,6 млн. ИНФОГРАФИКА