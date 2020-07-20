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Новости Коронавирус и карантин
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Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины

Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины

С понедельника в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статью на сайте Delfi в понедельник.

"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье.

Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных на COVID-19 в этой стране.

Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 608,9 тыс. человек, инфицированы 14,6 млн. ИНФОГРАФИКА

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Заголовок по-дебильному написан)
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20.07.2020 15:03 Ответить
прям с языка снял...
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20.07.2020 15:07 Ответить
Шо, Литва приезжала в Украину?
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20.07.2020 15:10 Ответить
Литве даже украинский ковид милей! Спасибо, братья!
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20.07.2020 15:11 Ответить
Заголовок
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20.07.2020 15:34 Ответить
Tut ****** na foto-stary gorod
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20.07.2020 15:46 Ответить
 
 