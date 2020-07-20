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Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины
С понедельника в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статью на сайте Delfi в понедельник.
"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье.
Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных на COVID-19 в этой стране.
Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.
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Boris D #409668
показать весь комментарий20.07.2020 15:03 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Vadym Tsyrkalyuk
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oleole
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Максим Воронцов #472961
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vidasik
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