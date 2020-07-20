Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України

З понеділка в Литві не потрібна самоізоляція для громадян, які повернулися з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на статтю на сайті Delfi в понеділок.

"Тим часом з понеділка не потрібна ізоляція громадянам Литви, які повернулися з України", - йдеться в статті.

Тим часом ізолюватися на два тижні доведеться жителям Литви, які відпочивали в Хорватії в зв'язку з швидким зростанням кількості хворих на COVID-19 в цій країні.

Також з 20 липня в Литві рекомендується ізоляція осіб, які повернулися з Ісландії та Іспанії.

Також читайте: Ми готові до другої хвилі коронавірусу, але сподіваємося, що вона нас омине, - Зеленський