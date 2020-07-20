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Новини Коронавірус і карантин
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Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України

Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України

З понеділка в Литві не потрібна самоізоляція для громадян, які повернулися з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на статтю на сайті Delfi в понеділок.

"Тим часом з понеділка не потрібна ізоляція громадянам Литви, які повернулися з України", - йдеться в статті.

Тим часом ізолюватися на два тижні доведеться жителям Литви, які відпочивали в Хорватії в зв'язку з швидким зростанням кількості хворих на COVID-19 в цій країні.

Також з 20 липня в Литві рекомендується ізоляція осіб, які повернулися з Ісландії та Іспанії.

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Автор: 

карантин (18172) Литва (2437) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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20.07.2020 15:03 Відповісти
прям с языка снял...
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20.07.2020 15:07 Відповісти
Шо, Литва приезжала в Украину?
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20.07.2020 15:10 Відповісти
Литве даже украинский ковид милей! Спасибо, братья!
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20.07.2020 15:11 Відповісти
Заголовок
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20.07.2020 15:34 Відповісти
Tut ****** na foto-stary gorod
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20.07.2020 15:46 Відповісти
 
 