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Литва скасувала самоізоляцію після повернення з України
З понеділка в Литві не потрібна самоізоляція для громадян, які повернулися з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на статтю на сайті Delfi в понеділок.
"Тим часом з понеділка не потрібна ізоляція громадянам Литви, які повернулися з України", - йдеться в статті.
Тим часом ізолюватися на два тижні доведеться жителям Литви, які відпочивали в Хорватії в зв'язку з швидким зростанням кількості хворих на COVID-19 в цій країні.
Також з 20 липня в Литві рекомендується ізоляція осіб, які повернулися з Ісландії та Іспанії.
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Boris D #409668
показати весь коментар20.07.2020 15:03 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Vadym Tsyrkalyuk
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oleole
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