Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Соммаругой, - ОП

21 июля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая будет находиться в Украине с государственным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Официальная церемония встречи начнется в 11:00.

Кроме того, ожидается церемония подписания двусторонних украино-швейцарских документов, а также совместная встреча президента Украины и Президента Швейцарской Конфедерации с представителями СМИ.

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