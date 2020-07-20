Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Соммаругой, - ОП
21 июля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая будет находиться в Украине с государственным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Официальная церемония встречи начнется в 11:00.
Кроме того, ожидается церемония подписания двусторонних украино-швейцарских документов, а также совместная встреча президента Украины и Президента Швейцарской Конфедерации с представителями СМИ.
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бо такий варіант вже засвітився.
пасуть зелене чмо.
не кажіть гоп.
ще не вечір.
Helgi Sharp
КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Краем уха слушал пресс-конференцию Разумкова.
Умный, хитрый, гибкий, осторожный, работает исключительно на себя. В междустрочье отчётливо ощущается, что Зеленский для него пройденный этап.
На плечах Зе спикер въехал в высший эшелон власти и пока придерживается правил игры зелёной стаи. Но мыслями уже далеко, ибо понимает, что политическая смерть Зе энд компани наступит максимум через 2 года (если не будет сметён раньше). И нет ни одного харизматичного политика, который решился бы подхватить "весёлого Роджера" из слабеющих рук предводителя "Сватов".
Так что следующие президентские увидят трёх основных фаворитов: Бойко или Медведчук на пророссийском фланге, Разумков по левому центру (вашим и нашим) и Порошенко (или тот, кого он благословит на эту роль) - на право-центристском.
ЮВТ, Голос, крайне правые и прочие шмарии (не преувеличивайте их возможности - этим вы только поднимаете медийную планку шариковых проходимцев) уйдут за предвыборное время в непроходимый маргинез. По разным причинам, но уйдут. Как и олигархические капиталы за них. Немного выше остальных закрепится Смешко, но это временно.
Электоральный потолок представителя ОПЗЖ - 35%, и во втором туре он проиграет любому (здесь ситуация как с Front populaire во Франции). А вот чтобы проукраинскому крылу победить Разумкова, придётся попотеть - как в плане новых идей, так и лиц. Но, надеюсь, Порох с Пастором точно знают: они у них будут. ИМХО.
* * *
14.35. UPD. Есть информация, что в ОПУ (особенно Ермак) в бешенстве от пресс-конференции, устроенной, к тому же, в стенах ВР. Ибо смутные ощущения выхода Разумкова в самостоятельное плавание укрепились сегодня как никогда. Отчётливо дошло, что Разумков - не партнёр, а потенциальный соперник, причём, опасный для Зеленского соперник. Поэтому на следующей сессии стоит ожидать явных или скрытых попыток его смещения с должности спикера. А, следовательно, со всеукраинской медийной трибуны. Пускай крысятся - нам это в профит.
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хорошо бы, если бы его ушли..
а так все не весело конечно...
...
Путин работает над заменой Зеленского На этом общем фоне пост Кадырова - всего лишь небольшая часть общей пропагандисткой кампании по дискредитации Владимира Зеленского в глазах как самих россиян, так и пророссийской части украинского электората. Сам Зеленский еще пытается сохранять осторожность - в частности, даже в реакции на расстрел украинских военных и на годовщину уничтожения россиянами малайзийского пассажирского самолета он практически не упомянул о самой России как о виновнице этих преступлений. Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко.
Именно с этого времени, после двухлетних попыток склонить Порошенко к соглашениям на российских условиях Путин стал работать не над договоренностями с ним, а над его заменой - что, собственно, и воплотилось в усиление напряженности на фронте, консультации Кремля с украинскими олигархами, совместную работу Кремля и олигархов по дискредитации Порошенко и триумфальную победу Владимира Зеленского.
А теперь Зеленскому предстоит пройти ровно тот же путь - только, возможно, быстрее. В Кремле решили ставить на скорый приход к власти уже «настоящих» пророссийских сил - того же Медведчука и его соратников. И хотя финал плана может и не удастся, на отношение к самому Зеленскому это не повлияет - его будут всячески дискредитировать, унижать, компрометировать. Словом - «валить».
И пост Рамзана Кадырова - просто небольшая заметка на полях путинского плана. Таких событий будет еще очень много.
на соплю так сейчас, даже тупая малоросня с мудрого нарида не надрачивает....
малоросня уже поняла что их жестко кинули в очередной раз...
Ахметовы, Пинчуки, Новинские, Косюки и другие олигархи как грабили Украину, так и грабят сейчас + Беня присоединился...
Польша в ЕС и ежегодно получает около 9 млрд евро от ЕС.
Анука, заберите у Польши ежегодную помощь ЄС и поставте Польшу в военние рамки Украини?
Какая економика Польши, если економика Польши зависит от украинских заробитчан?
Нет украинцев Польше - нет польской економики.
Ми уже живем лучше чем поляки и ето во время войни с фашистской росией.