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Зеленський завтра проведе зустріч із президентом Швейцарії Соммаругою, - ОП

Зеленський завтра проведе зустріч із президентом Швейцарії Соммаругою, - ОП

21 липня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаругі, яка перебуватиме в Україні з державним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться об 11:00.

Крім того, очікується церемонія підписання двосторонніх українсько-швейцарських документів, а також спільна зустріч президента України і Президента Швейцарської Конфедерації з представниками ЗМІ.

Також читайте: У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Офіс Президента (2029) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+9
сегодня проводит с ****** сепаратные переговоры, а завтра едет сказки рассказывать западным партнёрам... как там это называлось?.. МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 9989
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20.07.2020 15:29
+7
...будут затронуты самые актуальные вопросы международных отношений
Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 1675
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20.07.2020 15:38
+4
мабуть вже не зустрінеться.
бо такий варіант вже засвітився.
пасуть зелене чмо.
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20.07.2020 15:35
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сегодня проводит с ****** сепаратные переговоры, а завтра едет сказки рассказывать западным партнёрам... как там это называлось?.. МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 9989
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20.07.2020 15:29 Відповісти
логично у путина капитулировать - у Швейцарии просить убежища и гражданства..
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20.07.2020 15:31 Відповісти
мабуть вже не зустрінеться.
бо такий варіант вже засвітився.
пасуть зелене чмо.
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20.07.2020 15:35 Відповісти
- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший! (с)
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20.07.2020 15:55 Відповісти
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20.07.2020 15:55 Відповісти
" Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП"

не кажіть гоп.

ще не вечір.
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20.07.2020 15:29 Відповісти
ПРИЕХАЛА ПОКАТАТЬСЯ ?
Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 944
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20.07.2020 15:54 Відповісти
А ще швейцари будуть?
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20.07.2020 15:32 Відповісти
зЄлєпукін, ти знову помилився, Швейцарія вже немає банківської таємниці!!!
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20.07.2020 15:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVPxVg40TpUlkMC36oW7Yt62PgSsU64VnYQcwPaJNwnSj-XuBZaPATLHxVlL9XnCXJ_HkbXcJ5qOeyEDvtUBn2h1thGcXaWjCqN31RkbeicttZM3Lx6u3jW5X7Y1dJbEJA&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Краем уха слушал пресс-конференцию Разумкова.

Умный, хитрый, гибкий, осторожный, работает исключительно на себя. В междустрочье отчётливо ощущается, что Зеленский для него пройденный этап.

На плечах Зе спикер въехал в высший эшелон власти и пока придерживается правил игры зелёной стаи. Но мыслями уже далеко, ибо понимает, что политическая смерть Зе энд компани наступит максимум через 2 года (если не будет сметён раньше). И нет ни одного харизматичного политика, который решился бы подхватить "весёлого Роджера" из слабеющих рук предводителя "Сватов".

Так что следующие президентские увидят трёх основных фаворитов: Бойко или Медведчук на пророссийском фланге, Разумков по левому центру (вашим и нашим) и Порошенко (или тот, кого он благословит на эту роль) - на право-центристском.

ЮВТ, Голос, крайне правые и прочие шмарии (не преувеличивайте их возможности - этим вы только поднимаете медийную планку шариковых проходимцев) уйдут за предвыборное время в непроходимый маргинез. По разным причинам, но уйдут. Как и олигархические капиталы за них. Немного выше остальных закрепится Смешко, но это временно.

Электоральный потолок представителя ОПЗЖ - 35%, и во втором туре он проиграет любому (здесь ситуация как с Front populaire во Франции). А вот чтобы проукраинскому крылу победить Разумкова, придётся попотеть - как в плане новых идей, так и лиц. Но, надеюсь, Порох с Пастором точно знают: они у них будут. Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 1895 ИМХО.

* * *
14.35. UPD. Есть информация, что в ОПУ (особенно Ермак) в бешенстве от пресс-конференции, устроенной, к тому же, в стенах ВР. Ибо смутные ощущения выхода Разумкова в самостоятельное плавание укрепились сегодня как никогда. Отчётливо дошло, что Разумков - не партнёр, а потенциальный соперник, причём, опасный для Зеленского соперник. Поэтому на следующей сессии стоит ожидать явных или скрытых попыток его смещения с должности спикера. А, следовательно, со всеукраинской медийной трибуны. Пускай крысятся - нам это в профит.

.
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20.07.2020 15:36 Відповісти
Разумков чертов скрытый москвафил и украинофоб...
хорошо бы, если бы его ушли..
а так все не весело конечно...
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20.07.2020 15:46 Відповісти
Виталий Портников. https://www.youtube.com/post/UgzbFxDUl6z_VOSJ3Wx4AaABCQ
...
Путин работает над заменой Зеленского На этом общем фоне пост Кадырова - всего лишь небольшая часть общей пропагандисткой кампании по дискредитации Владимира Зеленского в глазах как самих россиян, так и пророссийской части украинского электората. Сам Зеленский еще пытается сохранять осторожность - в частности, даже в реакции на расстрел украинских военных и на годовщину уничтожения россиянами малайзийского пассажирского самолета он практически не упомянул о самой России как о виновнице этих преступлений. Но это - напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко.
Именно с этого времени, после двухлетних попыток склонить Порошенко к соглашениям на российских условиях Путин стал работать не над договоренностями с ним, а над его заменой - что, собственно, и воплотилось в усиление напряженности на фронте, консультации Кремля с украинскими олигархами, совместную работу Кремля и олигархов по дискредитации Порошенко и триумфальную победу Владимира Зеленского.
А теперь Зеленскому предстоит пройти ровно тот же путь - только, возможно, быстрее. В Кремле решили ставить на скорый приход к власти уже «настоящих» пророссийских сил - того же Медведчука и его соратников. И хотя финал плана может и не удастся, на отношение к самому Зеленскому это не повлияет - его будут всячески дискредитировать, унижать, компрометировать. Словом - «валить».
И пост Рамзана Кадырова - просто небольшая заметка на полях путинского плана. Таких событий будет еще очень много.
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20.07.2020 15:57 Відповісти
...будут затронуты самые актуальные вопросы международных отношений
Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 1675
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20.07.2020 15:38 Відповісти
А овцейобу когда это чмо ответит??? Или обписялось...обкакалось...и засунуло язык себе у сраку??? А когда дальнобоев засранцами называло...было смелое и крутое...
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20.07.2020 15:39 Відповісти
Зеленский завтра проведет встречу с президентом Швейцарии Зоммаругой, - ОП - Цензор.НЕТ 5107
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20.07.2020 15:40 Відповісти
руськоязычная секта Хабад наверное....
на соплю так сейчас, даже тупая малоросня с мудрого нарида не надрачивает....
малоросня уже поняла что их жестко кинули в очередной раз...
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20.07.2020 15:51 Відповісти
Головне, що не Порошенко.🤗
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20.07.2020 16:09 Відповісти
порошенко тоже кидал, но на деньги - сопля в дополнение к деньгам кидает на достоинство и честь...
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20.07.2020 16:15 Відповісти
Так вони однакові, хіба не так?
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20.07.2020 16:16 Відповісти
ну если для вас достоинство и деньги это одно и тоже, то да - одинаковые..
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20.07.2020 16:18 Відповісти
Так говорили зебіли, які обрали Зе. Особисто , не бачив кидків на гроші від Порошенка.
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20.07.2020 16:24 Відповісти
а что за 5 лет при порошенко Украина приблизилась хотя бы к той же Польше не много...?
Ахметовы, Пинчуки, Новинские, Косюки и другие олигархи как грабили Украину, так и грабят сейчас + Беня присоединился...
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20.07.2020 16:28 Відповісти
Ви в себе, не больни? Не?
Польша в ЕС и ежегодно получает около 9 млрд евро от ЕС.
Анука, заберите у Польши ежегодную помощь ЄС и поставте Польшу в военние рамки Украини?

Какая економика Польши, если економика Польши зависит от украинских заробитчан?
Нет украинцев Польше - нет польской економики.

Ми уже живем лучше чем поляки и ето во время войни с фашистской росией.
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20.07.2020 18:46 Відповісти
Этому клоуну только с такими как кадырка встречаться.
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20.07.2020 15:47 Відповісти
Кадиров тепер його ворог і це дуже серйозно.
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20.07.2020 16:17 Відповісти
Снова позор и цирк ..
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20.07.2020 15:48 Відповісти
Консультироваться насчёт федерации и двух государственных?
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20.07.2020 15:51 Відповісти
Договариваться о гражданстве, как и его патрон коломойский, чтобы спрыгнуть в случае чего. Видимо в Ростов зеленский не хочет.
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20.07.2020 15:56 Відповісти
Как вспомню ,что парень 4дня истекал на солнце кровью пока не умер,а в это время кумир зесрани отдыхал в очередной раз...в общем во главе государства у нас циничный и лицемерный социопат
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20.07.2020 16:01 Відповісти
В Швейцарії Президент не є головою держави, а лише секретарем Федеральної Ради, обирається на рік і виконує представницькі функції. Ніхто з справжніх світових лідерів не хоче витрачати свій час на зустрічі з Найвеличнішим Лідером **********.
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20.07.2020 16:55 Відповісти
Не повезло швейцарцам
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20.07.2020 17:03 Відповісти
 
 