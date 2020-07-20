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Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента

Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента

Заявление главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова не содержит в себе новизны, которая требовала бы обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - сказано в комментарии.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в Офисе Президента.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом "позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Кадыров Рамзан (802) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+101
А против Федины открыли дело за подобное. Зедегенерат только с женщинами воевать умеет
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20.07.2020 17:45
+99
Это ж не Маруся Зверобий и не София Федына)))))) Тут бубачке штаны сушить надо)))
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20.07.2020 18:03
+77
І що? Слабо послати терориста?
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20.07.2020 17:44
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Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4189
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20.07.2020 22:48 Ответить
Зебилу написали,а у поросёнка только рыло торчит.
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21.07.2020 05:05 Ответить
В ОП отморозились дабы не извиняться )))))))))
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20.07.2020 23:08 Ответить
покайся лично, лично попроси прощения и ничего тебе может и не будет
просто будешь и дальше дурить нам голову и играть без штанов на рояле
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20.07.2020 23:17 Ответить
Не модно-он на губах шоколадок теперь лабает.
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21.07.2020 01:41 Ответить
Сцикотно Вовчику!
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21.07.2020 00:00 Ответить
Ага, то есть уголовное дело за угрозы открывать нет оснований... Интересный подход. Избирательный.
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21.07.2020 00:16 Ответить
ой сцикло !!!!!
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21.07.2020 00:19 Ответить
Кто лох и терпила? Зеленый президент, самый жалкий из всех украинских президентов
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21.07.2020 00:22 Ответить
Жалко пихвотинца *****-укры проигнорили?Ничё,зато его лобковых ******** на всю парашу хватит.
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21.07.2020 01:38 Ответить
А я очікував на прямо-таки нищівну відповідь "найвеличнішого лідера **********".
Його фірмóву. Ось таку...


Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3325
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21.07.2020 00:24 Ответить
Вот бы Петя!Сразу бы росогаварящих защитил.
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21.07.2020 05:16 Ответить
Пєтя вже так "захистив рускагаварящіх", шо ЗЕлений "патріот" вже рік намагається зняти той "захист". Спираючись на "народну підтримку", бгг...

Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 772
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21.07.2020 08:46 Ответить
От я й кажу-Петя б перестрілляв-байдуже кого:з "рузьге наречієм",придуманим Фьйодоровим у Львові,(бо був мокшею)чи русів-полян з малої русі(гало-волинян)
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21.07.2020 09:13 Ответить
Визначайся - чи "защитил", чи "перестріляв".
А то якось воно негарно виглядає.
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21.07.2020 09:22 Ответить
Прєкратітє! Шо там тот Кадирка! Бубачкє даже само ***** ніпачьом!


Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3716
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21.07.2020 01:19 Ответить
https://www.state.gov/public-designation-of-russian-national-ramzan-kadyrov-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/
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21.07.2020 04:35 Ответить
верно. нечего обращать внимание на закомплексованного обидчивого "пехотинца".
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21.07.2020 06:22 Ответить
Ну, если сцыкотно, то тогда - да, не обращай внимания.
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21.07.2020 08:10 Ответить
да. тебе сцыкотно и нормально. не обращай внимания.
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21.07.2020 19:42 Ответить
ответ настоящего "мужика" Ему хоть и 42 но в умственном развитии он отстал лет так на 20.
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21.07.2020 08:27 Ответить
Там и не пахло умственным развитием с рождения-гинетика сильная штука!
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21.07.2020 08:37 Ответить
Моника отказала пихвотинцу *****?Ой,как невдобно получилося!Не переживу!
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21.07.2020 09:16 Ответить
Они так ответили что лучше бы не отвечали вообще. Могли бы хоть чмошником назвать, или террористом, а в итоге...
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21.07.2020 09:32 Ответить
Не положено. После сорока двух, только лохи отвечают.
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21.07.2020 10:09 Ответить
у потерпевшего зе-вавки полный памперс язык придавил так, что и не мычит, позорище и достойный представитель овец страны.
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21.07.2020 10:37 Ответить
Если говорить объективно, то в данной ситуации больше прав Рамзан Кадыров. Зеленский открыто оскорбил память его отца, смонтировал ролик с мусульманского молебна...... Это в любой стране считается тяжелым оскорблением. Зеленский ведет себя не достойно, прикрываясь своим офисом или сваливая всю вину на свое окружение. Ответил бы Рамзану как мужчина, признал бы , что тогда не был президентом и оскорбление нанес не сознательно...... Вопросов бы не было.
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21.07.2020 10:53 Ответить
ну ты видимо вообще не в теме.....Зеленский как раз за это извинился перед кадыровым,хотя к ролику не имел никакого отношения.
а кадыр хочет,чтобы ЗЕ встал на колени перед гопником пу и капитулировал.
вот поэтому его и посылают.
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21.07.2020 11:00 Ответить
и это фсе? мелковато.
Ваще-то этот угрожал главе суверенного го-ва!
кстати сам кадыров извинялся перед росиянами за отрубленные головы их солдат???...или его именно за это его сделали героем росии?
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21.07.2020 10:57 Ответить
Відповідати потрібно ударним безпілотником.
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21.07.2020 12:48 Ответить
https://prm.ua/kadirov-vs-zelenskiy-pislya-provalu-ofisu-prezidenta-poterpilogo-budut-dotiskati/ "Цікавий кейс кризових комунікацій від ОП. За всіма правилами spin doctoring провалений від і до" .
У відповідь на прямі погрози Кадирова спочатку мовчання протягом 2 діб. Потім, коли ситуація пішла зовсім шкереберть і висловилися всі - від політиків і блогерів - а з офісу і від партії СН була повна тиша, вирішили відповісти.
І як! "Ми не будемо коментувати". Алло, хлопці, у вас для цього були перші 12 годин. Після цього така відповідь це грубе порушення норм кризового PR. Ну нехай Мендель не в собі. Але є ж інші радники президента. Тоді вже краще було взагалі ігнорувати, а не давати таку тупу відповідь через 2 доби. А тепер що ви будете робити, коли від Кадирова буде спін-офф. А він обов'язково буде. Тому що Кадиров не просто так почав цей скандал.
Реакцію потерпілого перевірили. І переконалися, що він у повній прострації. І значить, будуть дотискати. Чекайте продовження".
Тарас Березовець
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21.07.2020 11:13 Ответить
"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов."
Вперед!
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21.07.2020 11:15 Ответить
Зебилы - ссыкливые клептоманы.
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21.07.2020 12:21 Ответить
зегнида только на девушек аваковских ублюдков умеет натравливать
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21.07.2020 14:16 Ответить
я гляжу - какао-ботва на стороне путинского пехотинца.
очень показательно.
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21.07.2020 19:44 Ответить
Зе привык позор на себя принимать. Достойная смена Ющенко. Того унизил заместитель ВВП в 2008м , а этого ещё ниже рангом - просто феодал. Причём, сам Зе к этому шёл. Умойся гавном, идиот
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22.07.2020 14:52 Ответить
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