Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента
Заявление главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова не содержит в себе новизны, которая требовала бы обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.
Об этом говорится в комментарии Офиса Президента агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - сказано в комментарии.
В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.
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"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в Офисе Президента.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом "позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины".
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просто будешь и дальше дурить нам голову и играть без штанов на рояле
Його фірмóву. Ось таку...
А то якось воно негарно виглядає.
а кадыр хочет,чтобы ЗЕ встал на колени перед гопником пу и капитулировал.
вот поэтому его и посылают.
Ваще-то этот угрожал главе суверенного го-ва!
кстати сам кадыров извинялся перед росиянами за отрубленные головы их солдат???...или его именно за это его сделали героем росии?
У відповідь на прямі погрози Кадирова спочатку мовчання протягом 2 діб. Потім, коли ситуація пішла зовсім шкереберть і висловилися всі - від політиків і блогерів - а з офісу і від партії СН була повна тиша, вирішили відповісти.
І як! "Ми не будемо коментувати". Алло, хлопці, у вас для цього були перші 12 годин. Після цього така відповідь це грубе порушення норм кризового PR. Ну нехай Мендель не в собі. Але є ж інші радники президента. Тоді вже краще було взагалі ігнорувати, а не давати таку тупу відповідь через 2 доби. А тепер що ви будете робити, коли від Кадирова буде спін-офф. А він обов'язково буде. Тому що Кадиров не просто так почав цей скандал.
Реакцію потерпілого перевірили. І переконалися, що він у повній прострації. І значить, будуть дотискати. Чекайте продовження".
Тарас Березовець
Вперед!
очень показательно.