Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции, - Офис Президента

Заявление главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова не содержит в себе новизны, которая требовала бы обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - сказано в комментарии.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

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"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в Офисе Президента.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом "позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины".