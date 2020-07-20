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Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента

Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента

Заява глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова не містить у собі новизни, яка вимагала б обов'язкового офіційної реакції, вважають в Офісі президента України.

Про це йдеться в коментарі Офісу президента агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайного значення", - сказано в коментарі.

В ОП вказали, що послання глави Чечні містить у собі пряме відсилання до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією тільки діючих президентів двох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

"І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях", - зазначили в Офісі президента.

Раніше Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського із закликом "подзвонити Володимиру Володимировичу Путіну й оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України".

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Кадиров Рамзан (528) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+101
А против Федины открыли дело за подобное. Зедегенерат только с женщинами воевать умеет
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20.07.2020 17:45
+99
Это ж не Маруся Зверобий и не София Федына)))))) Тут бубачке штаны сушить надо)))
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20.07.2020 18:03
+77
І що? Слабо послати терориста?
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20.07.2020 17:44
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Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4189
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20.07.2020 22:48 Відповісти
Зебилу написали,а у поросёнка только рыло торчит.
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21.07.2020 05:05 Відповісти
В ОП отморозились дабы не извиняться )))))))))
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20.07.2020 23:08 Відповісти
покайся лично, лично попроси прощения и ничего тебе может и не будет
просто будешь и дальше дурить нам голову и играть без штанов на рояле
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20.07.2020 23:17 Відповісти
Не модно-он на губах шоколадок теперь лабает.
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21.07.2020 01:41 Відповісти
Сцикотно Вовчику!
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21.07.2020 00:00 Відповісти
Ага, то есть уголовное дело за угрозы открывать нет оснований... Интересный подход. Избирательный.
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21.07.2020 00:16 Відповісти
ой сцикло !!!!!
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21.07.2020 00:19 Відповісти
Кто лох и терпила? Зеленый президент, самый жалкий из всех украинских президентов
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21.07.2020 00:22 Відповісти
Жалко пихвотинца *****-укры проигнорили?Ничё,зато его лобковых ******** на всю парашу хватит.
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21.07.2020 01:38 Відповісти
А я очікував на прямо-таки нищівну відповідь "найвеличнішого лідера **********".
Його фірмóву. Ось таку...


Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3325
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21.07.2020 00:24 Відповісти
Вот бы Петя!Сразу бы росогаварящих защитил.
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21.07.2020 05:16 Відповісти
Пєтя вже так "захистив рускагаварящіх", шо ЗЕлений "патріот" вже рік намагається зняти той "захист". Спираючись на "народну підтримку", бгг...

Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 772
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21.07.2020 08:46 Відповісти
От я й кажу-Петя б перестрілляв-байдуже кого:з "рузьге наречієм",придуманим Фьйодоровим у Львові,(бо був мокшею)чи русів-полян з малої русі(гало-волинян)
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21.07.2020 09:13 Відповісти
Визначайся - чи "защитил", чи "перестріляв".
А то якось воно негарно виглядає.
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21.07.2020 09:22 Відповісти
Прєкратітє! Шо там тот Кадирка! Бубачкє даже само ***** ніпачьом!


Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3716
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21.07.2020 01:19 Відповісти
https://www.state.gov/public-designation-of-russian-national-ramzan-kadyrov-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/
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21.07.2020 04:35 Відповісти
верно. нечего обращать внимание на закомплексованного обидчивого "пехотинца".
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21.07.2020 06:22 Відповісти
Ну, если сцыкотно, то тогда - да, не обращай внимания.
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21.07.2020 08:10 Відповісти
да. тебе сцыкотно и нормально. не обращай внимания.
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21.07.2020 19:42 Відповісти
ответ настоящего "мужика" Ему хоть и 42 но в умственном развитии он отстал лет так на 20.
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21.07.2020 08:27 Відповісти
Там и не пахло умственным развитием с рождения-гинетика сильная штука!
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21.07.2020 08:37 Відповісти
Моника отказала пихвотинцу *****?Ой,как невдобно получилося!Не переживу!
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21.07.2020 09:16 Відповісти
Они так ответили что лучше бы не отвечали вообще. Могли бы хоть чмошником назвать, или террористом, а в итоге...
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21.07.2020 09:32 Відповісти
Не положено. После сорока двух, только лохи отвечают.
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21.07.2020 10:09 Відповісти
у потерпевшего зе-вавки полный памперс язык придавил так, что и не мычит, позорище и достойный представитель овец страны.
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21.07.2020 10:37 Відповісти
Если говорить объективно, то в данной ситуации больше прав Рамзан Кадыров. Зеленский открыто оскорбил память его отца, смонтировал ролик с мусульманского молебна...... Это в любой стране считается тяжелым оскорблением. Зеленский ведет себя не достойно, прикрываясь своим офисом или сваливая всю вину на свое окружение. Ответил бы Рамзану как мужчина, признал бы , что тогда не был президентом и оскорбление нанес не сознательно...... Вопросов бы не было.
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21.07.2020 10:53 Відповісти
ну ты видимо вообще не в теме.....Зеленский как раз за это извинился перед кадыровым,хотя к ролику не имел никакого отношения.
а кадыр хочет,чтобы ЗЕ встал на колени перед гопником пу и капитулировал.
вот поэтому его и посылают.
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21.07.2020 11:00 Відповісти
и это фсе? мелковато.
Ваще-то этот угрожал главе суверенного го-ва!
кстати сам кадыров извинялся перед росиянами за отрубленные головы их солдат???...или его именно за это его сделали героем росии?
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21.07.2020 10:57 Відповісти
Відповідати потрібно ударним безпілотником.
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21.07.2020 12:48 Відповісти
https://prm.ua/kadirov-vs-zelenskiy-pislya-provalu-ofisu-prezidenta-poterpilogo-budut-dotiskati/ "Цікавий кейс кризових комунікацій від ОП. За всіма правилами spin doctoring провалений від і до" .
У відповідь на прямі погрози Кадирова спочатку мовчання протягом 2 діб. Потім, коли ситуація пішла зовсім шкереберть і висловилися всі - від політиків і блогерів - а з офісу і від партії СН була повна тиша, вирішили відповісти.
І як! "Ми не будемо коментувати". Алло, хлопці, у вас для цього були перші 12 годин. Після цього така відповідь це грубе порушення норм кризового PR. Ну нехай Мендель не в собі. Але є ж інші радники президента. Тоді вже краще було взагалі ігнорувати, а не давати таку тупу відповідь через 2 доби. А тепер що ви будете робити, коли від Кадирова буде спін-офф. А він обов'язково буде. Тому що Кадиров не просто так почав цей скандал.
Реакцію потерпілого перевірили. І переконалися, що він у повній прострації. І значить, будуть дотискати. Чекайте продовження".
Тарас Березовець
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21.07.2020 11:13 Відповісти
"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов."
Вперед!
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21.07.2020 11:15 Відповісти
Зебилы - ссыкливые клептоманы.
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21.07.2020 12:21 Відповісти
зегнида только на девушек аваковских ублюдков умеет натравливать
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21.07.2020 14:16 Відповісти
я гляжу - какао-ботва на стороне путинского пехотинца.
очень показательно.
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21.07.2020 19:44 Відповісти
Зе привык позор на себя принимать. Достойная смена Ющенко. Того унизил заместитель ВВП в 2008м , а этого ещё ниже рангом - просто феодал. Причём, сам Зе к этому шёл. Умойся гавном, идиот
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22.07.2020 14:52 Відповісти
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