Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента

Заява глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова не містить у собі новизни, яка вимагала б обов'язкового офіційної реакції, вважають в Офісі президента України.

Про це йдеться в коментарі Офісу президента агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайного значення", - сказано в коментарі.

В ОП вказали, що послання глави Чечні містить у собі пряме відсилання до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією тільки діючих президентів двох країн.

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"І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях", - зазначили в Офісі президента.

Раніше Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського із закликом "подзвонити Володимиру Володимировичу Путіну й оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України".