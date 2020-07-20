Заява Кадирова не потребує обов'язкової офіційної реакції, - Офіс президента
Заява глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова не містить у собі новизни, яка вимагала б обов'язкового офіційної реакції, вважають в Офісі президента України.
Про це йдеться в коментарі Офісу президента агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайного значення", - сказано в коментарі.
В ОП вказали, що послання глави Чечні містить у собі пряме відсилання до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією тільки діючих президентів двох країн.
"І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях", - зазначили в Офісі президента.
Раніше Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського із закликом "подзвонити Володимиру Володимировичу Путіну й оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України".
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просто будешь и дальше дурить нам голову и играть без штанов на рояле
Його фірмóву. Ось таку...
А то якось воно негарно виглядає.
а кадыр хочет,чтобы ЗЕ встал на колени перед гопником пу и капитулировал.
вот поэтому его и посылают.
Ваще-то этот угрожал главе суверенного го-ва!
кстати сам кадыров извинялся перед росиянами за отрубленные головы их солдат???...или его именно за это его сделали героем росии?
У відповідь на прямі погрози Кадирова спочатку мовчання протягом 2 діб. Потім, коли ситуація пішла зовсім шкереберть і висловилися всі - від політиків і блогерів - а з офісу і від партії СН була повна тиша, вирішили відповісти.
І як! "Ми не будемо коментувати". Алло, хлопці, у вас для цього були перші 12 годин. Після цього така відповідь це грубе порушення норм кризового PR. Ну нехай Мендель не в собі. Але є ж інші радники президента. Тоді вже краще було взагалі ігнорувати, а не давати таку тупу відповідь через 2 доби. А тепер що ви будете робити, коли від Кадирова буде спін-офф. А він обов'язково буде. Тому що Кадиров не просто так почав цей скандал.
Реакцію потерпілого перевірили. І переконалися, що він у повній прострації. І значить, будуть дотискати. Чекайте продовження".
Тарас Березовець
Вперед!
очень показательно.