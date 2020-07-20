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Новости Вступительная кампания
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20 пунктов для проведения дополнительной сессии ВНО подготовили в Киеве, - КГГА

20 пунктов для проведения дополнительной сессии ВНО подготовили в Киеве, - КГГА

В столице для проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) уже подготовлено 20 пунктов тестирования. Оно начнется 24 июля тестированием по физике. Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии по объективным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В пунктах тестирования соблюдены все необходимые противоэпидемические требования, рекомендованные Главным государственным санитарным врачом Украины.

"В связи с эпидемической ситуацией в городе в основной сессии ВНО по 11 предметам приняли участие от 72% (биология) до 89% (английский язык) зарегистрированных выпускников. То, что мы предоставили возможность родителям и детям самостоятельно решать, необходимо ли им сдавать тестирование, значительно сократило риски распространения заболевания в Киеве. И, замечу, что все участники ВНО ответственно отнеслись к противоэпидемическим мерам, и тестирование прошло без нарушений", - сказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В основной сессии ВНО, которая закончилась 17 июля, приняли участие 26,1 тыс. человек. Результаты будут объявлены не позднее 29 июля.

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Автор: 

вступительная кампания (288) КГГА (2988) ВНО (417) Мондриевский Валентин (32)


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Это для нормальных детей, или третьковских??
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20.07.2020 18:39 Ответить
 
 