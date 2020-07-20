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20 пунктів для проведення додаткової сесії ЗНО підготували в Києві, - КМДА

20 пунктів для проведення додаткової сесії ЗНО підготували в Києві, - КМДА

У столиці для проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вже підготовлено 20 пунктів тестування. Воно розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики. Учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії через об'єктивні причини, можуть зареєструватися на додаткову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

У пунктах тестування дотримано всіх необхідних протиепідемічних вимог, рекомендованих Головним державним санітарним лікарем України.

"У зв'язку з епідемічною ситуацією в місті в основній сесії ЗНО з 11 предметів взяли участь від 72% (біологія) до 89% (англійська мова) зареєстрованих випускників. Те, що ми надали можливість батькам і дітям самостійно вирішувати, чи потрібно їм здавати тестування, значно скоротило ризики поширення захворювання в Києві. І, зауважу, що всі учасники ЗНО відповідально поставилися до протиепідемічних заходів, і тестування пройшло без порушень", - сказав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

В основній сесії ЗНО, яка закінчилася 17 липня, взяли участь 26,1 тис. осіб. Результати буде оголошено не пізніше 29 липня.

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Автор: 

вступна кампанія (228) КМДА (2378) ЗНО (323) Мондриївський Валентин (34)


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Это для нормальных детей, или третьковских??
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20.07.2020 18:39 Відповісти
 
 