РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9928 посетителей онлайн
Новости Украинские заложники в РФ
1 530 27

Две тысячи украинцев отбывают наказание в России, - Денисова

Две тысячи украинцев отбывают наказание в России, - Денисова

Около семи тысяч граждан Украины отбывают наказание за рубежом, из них 2 тысячи - в Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.

По информации омбудсмена, за последние четыре года органами Нацполиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по этим фактам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за карантинных ограничений в Италии нацгвардеец Маркив не может получать необходимую медпомощь, - Денисова

Две тысячи украинцев отбывают наказание в России, - Денисова 01

Автор: 

Денисова Людмила (996) россия (96018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Точнее, мордовцев с украинским паспортом, в основном
показать весь комментарий
20.07.2020 20:32
+5
Замечательный повод из наркокурьеров-ишаков сделать героев Украины!
показать весь комментарий
20.07.2020 20:40
+3
Умные едут на Запад , дураки на расию.
Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
показать весь комментарий
20.07.2020 20:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точнее, мордовцев с украинским паспортом, в основном
показать весь комментарий
20.07.2020 20:32 Ответить
Замечательный повод из наркокурьеров-ишаков сделать героев Украины!
показать весь комментарий
20.07.2020 20:40 Ответить
Мало,нехай всіх посадять для розумового розвитку.
показать весь комментарий
20.07.2020 20:40 Ответить
капканы на кацапов должны продаваться в любом супермаркете..
показать весь комментарий
20.07.2020 20:42 Ответить
Умные едут на Запад , дураки на расию.
Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
показать весь комментарий
20.07.2020 20:50 Ответить
Розумні залишились розбудовувати власну державу !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:00 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Это о ЗЕ ?
показать весь комментарий
20.07.2020 21:12 Ответить
Ні, це про нормальних,адекватних українцях, свідомих громадян України !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:22 Ответить
И что они построили ? В чем заключается суть их государства ?
показать весь комментарий
20.07.2020 21:45 Ответить
Боротьба триває, здолати наслідки богатовікової асиміляціі українців московитами ,це довготривала , марудна справа !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:50 Ответить
Ты что куришь, что такой бред несёшь? Какая борьба ? Сначала надо помиться и потом не вонять . Я уехал , в 1992 году , заехал в Полтаву в 2013 году , и был шокирован до глубины души . Я в ссср приехал . Ничего не изменилось , но у вас борьба ? Зашёл в маршрутку , от людей потом воняет , хуже чем в коровнике .
показать весь комментарий
20.07.2020 21:57 Ответить
Возле базара был алкогольный магазин , в 12 часов дня там очередь , я такой не видел после 1992 года . Все за бухлом стоят , то о какой борьбе речь ?
показать весь комментарий
20.07.2020 22:00 Ответить
Черги за бухлом, це Москва середини 70-их ,ото черги !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 22:33 Ответить
А я розпочав боротьбу за суверенну Україну в 1988 р. страйками на заводі !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 22:27 Ответить
Для ахметова , Коломойского , Пинчука ? Для кого ?
показать весь комментарий
20.07.2020 22:40 Ответить
Хотите открою секрет, почему в Украине не получиться и что надо делать ?
показать весь комментарий
20.07.2020 22:42 Ответить
То не украинцы...то хохлы...украинцк в паРаше делать нечего...
показать весь комментарий
20.07.2020 20:57 Ответить
Але сидят-Сєнцов, Карпюк !!)))
показать весь комментарий
20.07.2020 20:58 Ответить
Уже не сидят...
показать весь комментарий
20.07.2020 21:00 Ответить
Певен що всіх випустили , чи лише більш відомих ??))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:02 Ответить
Ты в нафталине сидишь...или только из комы вышел???
показать весь комментарий
20.07.2020 21:07 Ответить
Трохи вище з"явилась стаття відносно кримських татар,звернення Сєнцова !!))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:32 Ответить
А кримські татари,то не громадяни України ??))
показать весь комментарий
20.07.2020 21:04 Ответить
За винятком політичних ,здебільшого ,вселяка шелупонь !!!)))
показать весь комментарий
20.07.2020 20:57 Ответить
Когда на границе показывают паспорт росии , сразу в тюрьму . Научитесь работать методами винторогих .
показать весь комментарий
20.07.2020 21:10 Ответить
Наложите 4000 тысячи кацапов.
показать весь комментарий
20.07.2020 22:56 Ответить
Наловите.
показать весь комментарий
20.07.2020 22:57 Ответить
 
 