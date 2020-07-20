Две тысячи украинцев отбывают наказание в России, - Денисова
Около семи тысяч граждан Украины отбывают наказание за рубежом, из них 2 тысячи - в Российской Федерации.
Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - отметила Денисова.
По информации омбудсмена, за последние четыре года органами Нацполиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по этим фактам.
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Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
Это о ЗЕ ?