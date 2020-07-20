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Новини Українські заручники в РФ
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Дві тисячі українців відбувають покарання в Росії, - Денісова

Дві тисячі українців відбувають покарання в Росії, - Денісова

Близько семи тисяч громадян України відбувають покарання за кордоном, з них 2 тисячі - в Російській Федерації.

Про це в Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Мала честь виступити на 20-й конференції Альянсу з протидії торгівлі людьми ОБСЄ. Під час виступу зазначила, що близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, зокрема 2000 - в РФ. Серед них є громадяни - жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення і розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав", - зазначила Денісова.

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За інформацією омбудсмена, за останні чотири роки органами Нацполіції України розслідувалося 222 кримінальні справи за цими фактами.

Дві тисячі українців відбувають покарання в Росії, - Денісова 01

Автор: 

Денісова Людмила (883) росія (65829)


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Топ коментарі
+5
Точнее, мордовцев с украинским паспортом, в основном
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20.07.2020 20:32
+5
Замечательный повод из наркокурьеров-ишаков сделать героев Украины!
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20.07.2020 20:40
+3
Умные едут на Запад , дураки на расию.
Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
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20.07.2020 20:50
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Точнее, мордовцев с украинским паспортом, в основном
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20.07.2020 20:32 Відповісти
Замечательный повод из наркокурьеров-ишаков сделать героев Украины!
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20.07.2020 20:40 Відповісти
Мало,нехай всіх посадять для розумового розвитку.
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20.07.2020 20:40 Відповісти
капканы на кацапов должны продаваться в любом супермаркете..
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20.07.2020 20:42 Відповісти
Умные едут на Запад , дураки на расию.
Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
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20.07.2020 20:50 Відповісти
Розумні залишились розбудовувати власну державу !!))
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20.07.2020 21:00 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Это о ЗЕ ?
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20.07.2020 21:12 Відповісти
Ні, це про нормальних,адекватних українцях, свідомих громадян України !!))
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20.07.2020 21:22 Відповісти
И что они построили ? В чем заключается суть их государства ?
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20.07.2020 21:45 Відповісти
Боротьба триває, здолати наслідки богатовікової асиміляціі українців московитами ,це довготривала , марудна справа !!))
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20.07.2020 21:50 Відповісти
Ты что куришь, что такой бред несёшь? Какая борьба ? Сначала надо помиться и потом не вонять . Я уехал , в 1992 году , заехал в Полтаву в 2013 году , и был шокирован до глубины души . Я в ссср приехал . Ничего не изменилось , но у вас борьба ? Зашёл в маршрутку , от людей потом воняет , хуже чем в коровнике .
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20.07.2020 21:57 Відповісти
Возле базара был алкогольный магазин , в 12 часов дня там очередь , я такой не видел после 1992 года . Все за бухлом стоят , то о какой борьбе речь ?
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20.07.2020 22:00 Відповісти
Черги за бухлом, це Москва середини 70-их ,ото черги !!))
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20.07.2020 22:33 Відповісти
А я розпочав боротьбу за суверенну Україну в 1988 р. страйками на заводі !!))
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20.07.2020 22:27 Відповісти
Для ахметова , Коломойского , Пинчука ? Для кого ?
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20.07.2020 22:40 Відповісти
Хотите открою секрет, почему в Украине не получиться и что надо делать ?
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20.07.2020 22:42 Відповісти
То не украинцы...то хохлы...украинцк в паРаше делать нечего...
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20.07.2020 20:57 Відповісти
Але сидят-Сєнцов, Карпюк !!)))
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20.07.2020 20:58 Відповісти
Уже не сидят...
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20.07.2020 21:00 Відповісти
Певен що всіх випустили , чи лише більш відомих ??))
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20.07.2020 21:02 Відповісти
Ты в нафталине сидишь...или только из комы вышел???
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20.07.2020 21:07 Відповісти
Трохи вище з"явилась стаття відносно кримських татар,звернення Сєнцова !!))
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20.07.2020 21:32 Відповісти
А кримські татари,то не громадяни України ??))
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20.07.2020 21:04 Відповісти
За винятком політичних ,здебільшого ,вселяка шелупонь !!!)))
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20.07.2020 20:57 Відповісти
Когда на границе показывают паспорт росии , сразу в тюрьму . Научитесь работать методами винторогих .
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20.07.2020 21:10 Відповісти
Наложите 4000 тысячи кацапов.
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20.07.2020 22:56 Відповісти
Наловите.
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20.07.2020 22:57 Відповісти
 
 