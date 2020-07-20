Дві тисячі українців відбувають покарання в Росії, - Денісова
Близько семи тисяч громадян України відбувають покарання за кордоном, з них 2 тисячі - в Російській Федерації.
Про це в Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Мала честь виступити на 20-й конференції Альянсу з протидії торгівлі людьми ОБСЄ. Під час виступу зазначила, що близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, зокрема 2000 - в РФ. Серед них є громадяни - жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення і розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав", - зазначила Денісова.
За інформацією омбудсмена, за останні чотири роки органами Нацполіції України розслідувалося 222 кримінальні справи за цими фактами.
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Я это зарубал себе на лбу ещё в 1992 году и поехал на Запад .
Это о ЗЕ ?