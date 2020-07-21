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Новости Коронавирус и карантин
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В Чехии заявляют о вспышке коронавируса среди украинских заробитчан

В Чехии заявляют о вспышке коронавируса среди украинских заробитчан

Врачи Южночешского края наблюдают рост случаев инфицирования COVID-19 среди работников, которые приехали из Украины.

Как пишет Суспільне со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявила директор Южночешский гигиенической станции Кветослава Котрбова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в течение недели врачи зафиксировали 10 новых случаев коронавируса, 6 из которых обнаружили у взрослых и детей, приехавших из Украины.

"Мы фиксируем случаи положительного тестирования среди иностранных работников и членов их семей. Поэтому я хотела бы обратить внимание работодателей Южночешский края на обязательства требовать отрицательный тест на COVID-19 от иностранных работников, приезжающих из отдельных стран ЕС и из-за пределов ЕС с 20 июля. Результат теста должен быть не больше, чем 4-дневной давности", - отметила Котрбова.

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Как отмечает издание, всего в регионе на юге страны зафиксировали 215 случаев болезни.

Автор: 

карантин (16729) Чехия (1734) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Когда-то была произнесена фраза: "Евреям нужно определиться: либо Иерусалим, либо арабская нефть...". То же самое теперь нужно сделать чехам: "Либо украинцы с "КОВИД-19", либо погибший урожай ягод и овощей...".
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21.07.2020 06:28
+4
Я БИ Б порадив пані Котрбовій пильніше вивчити звідки ноги ростуть у тієї зарази може то українці заразилися від місцевих, які тупо ігнорують соціальне дістанціювання "на пиві" та маски?
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21.07.2020 07:41
+2
Так чи інакше, але фактично безвіз відмінили.
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21.07.2020 02:03
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Так чи інакше, але фактично безвіз відмінили.
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21.07.2020 02:03 Ответить
Я БИ Б порадив пані Котрбовій пильніше вивчити звідки ноги ростуть у тієї зарази може то українці заразилися від місцевих, які тупо ігнорують соціальне дістанціювання "на пиві" та маски?
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21.07.2020 07:41 Ответить
а як почитати першеджерело то в Південноморавському краї з 213 людей що хворіли на ковід лише 5 хворих- українці.. Так що катастрофи якось і нема
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21.07.2020 09:05 Ответить
ви бачили як ведуть себе наші заробітчани нп Краковці і не тільки. а вже в Україні на людину в респіраторні масці дивляться як на ідіота. крім цього постанова чеського кабміну чітко розписує: при вїзді іноземці йдуть на 2 тижні на карантин або проходять PCRтест.
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21.07.2020 09:22 Ответить
В Німеччині треба робити тест після прибуття з України. Хто во Франкфурт прилітає, тих змушують робити тест в аеропорту. В іншіх аеропортах відпускають, та люди мають можливість через домашнього лікаря замовити тест, щоб сплатила лікарняна каса. Погрожують дуже потужно. Якщо піти на роботу після відпустки в Україні та когось інфікувати - штраф буде 7500 євро.
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21.07.2020 02:07 Ответить
Насолоджуємося безвиїздом.
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21.07.2020 02:29 Ответить
Іншого пояснення цим діям нема, бо людина може і підчепити, і захворіти за цей час.
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21.07.2020 07:59 Ответить
Тоб то все они бессимпотмные. Просто их поголовно проверяют.
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21.07.2020 04:59 Ответить
По прилету зарубеж звоните Изе Вассерману! И у вас все будет ОК!
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21.07.2020 05:46 Ответить
Когда-то была произнесена фраза: "Евреям нужно определиться: либо Иерусалим, либо арабская нефть...". То же самое теперь нужно сделать чехам: "Либо украинцы с "КОВИД-19", либо погибший урожай ягод и овощей...".
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21.07.2020 06:28 Ответить
Всё верно, но где в твоих словах забота об украинцах?
Ты предлагаешь чехам смириться с тем, что украинцы болеют или с тем, что погибнет урожай, а где там украинцы с их проблемами?
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21.07.2020 07:50 Ответить
Меня меньше всего тревожит мнение "лахтинцев"...
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21.07.2020 08:09 Ответить
Меня тоже.
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21.07.2020 08:22 Ответить
Тебе? А що скаже твій куратор? тобі ж грошей платить не будуть!!!
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21.07.2020 08:43 Ответить
Те що тебе не цікавлять ґебельсівські байки - ЧУДОВО. Так спочатку розберись з цією новиною - джерело-дата-достовірність. А хто та пані Котрбова.. це окрема пісня.
НЕМА ДОКАЗІВ ЩО ТО УКРАЇНЦІ ЗАВЕЗЛИ вірусяку...
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21.07.2020 08:24 Ответить
А де я казав, що вірус "завезли" українці? З таким же успіхом вони могли підчепить його і у місцевого жителя, а так як вони живуть групами, у тісній взаємодії між собою, то створились гарні умови до його розповсюдження...Чехам потрібні "робочі руки"? Хай миряться з наслідками...
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21.07.2020 08:42 Ответить
ти набери повітря в легені.. порахуй до 11 і ПОДИВИСЬ на мій допис 1)ХТО Ж ТОБІ ДОРІКАВ ЩО ти ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ? 2) ЧОГО Ж ТИ впевнений що чехи якось страждають від українців?
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21.07.2020 08:47 Ответить
Я прочитав: "НЕМА ДОКАЗІВ ЩО ТО УКРАЇНЦІ ЗАВЕЗЛИ вірусяку..."
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21.07.2020 08:54 Ответить
До 80 відсодків не мають чітко виявлених симптомів цієї інфекції, вона повсюди, ці всі карантини більше вбивають людей ніж ковід-19, хочаб тим що йде психічний тиск на людей в обмеженні їх свобод. А всіх тестувати генетичним аналізом, це таж сама чіпізація, бо беруть генетичний матеріал людини, а потім буде вакцина...
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21.07.2020 07:06 Ответить
Нехай щастить.
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21.07.2020 07:41 Ответить
Сжечь нафик!
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21.07.2020 08:31 Ответить
 
 