В Чехии заявляют о вспышке коронавируса среди украинских заробитчан

Врачи Южночешского края наблюдают рост случаев инфицирования COVID-19 среди работников, которые приехали из Украины.

Как пишет Суспільне со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявила директор Южночешский гигиенической станции Кветослава Котрбова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в течение недели врачи зафиксировали 10 новых случаев коронавируса, 6 из которых обнаружили у взрослых и детей, приехавших из Украины.

"Мы фиксируем случаи положительного тестирования среди иностранных работников и членов их семей. Поэтому я хотела бы обратить внимание работодателей Южночешский края на обязательства требовать отрицательный тест на COVID-19 от иностранных работников, приезжающих из отдельных стран ЕС и из-за пределов ЕС с 20 июля. Результат теста должен быть не больше, чем 4-дневной давности", - отметила Котрбова.

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Как отмечает издание, всего в регионе на юге страны зафиксировали 215 случаев болезни.