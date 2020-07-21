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Новини Коронавірус і карантин
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У Чехії заявляють про спалах коронавірусу серед українських заробітчан

У Чехії заявляють про спалах коронавірусу серед українських заробітчан

Лікарі Південночеського краю спостерігають зростання випадків інфікування COVID-19 серед працівників, які приїхали з України.

Як пише Суспільне із посиланням на чеські ЗМІ, про це заявила директорка Південночеської гігієнічної станції Кветослава Котрбова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, протягом тижня лікарі зафіксували 10 нових випадків коронавірусу, 6 із яких виявили у дорослих та дітей, які приїхали з України.

"Ми фіксуємо випадки позитивного тестування серед іноземних працівників та членів їхніх родин. Тому я хотіла б звернути увагу роботодавців Південночеського краю на зобов’язання вимагати негативний тест на COVID-19 від іноземних працівників, які приїжджають з окремих країн ЄС та з-за меж ЄС із 20 липня. Результат тесту має бути не більш як 4-денної давнини", - наголосила Котрбова.

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Як зазначає видання, загалом у регіоні на півдні країни зафіксували 215 випадків хвороби.

Автор: 

карантин (18172) Чехія (1646) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Когда-то была произнесена фраза: "Евреям нужно определиться: либо Иерусалим, либо арабская нефть...". То же самое теперь нужно сделать чехам: "Либо украинцы с "КОВИД-19", либо погибший урожай ягод и овощей...".
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21.07.2020 06:28
+4
Я БИ Б порадив пані Котрбовій пильніше вивчити звідки ноги ростуть у тієї зарази може то українці заразилися від місцевих, які тупо ігнорують соціальне дістанціювання "на пиві" та маски?
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21.07.2020 07:41
+2
Так чи інакше, але фактично безвіз відмінили.
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21.07.2020 02:03
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Так чи інакше, але фактично безвіз відмінили.
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21.07.2020 02:03 Відповісти
Я БИ Б порадив пані Котрбовій пильніше вивчити звідки ноги ростуть у тієї зарази може то українці заразилися від місцевих, які тупо ігнорують соціальне дістанціювання "на пиві" та маски?
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21.07.2020 07:41 Відповісти
а як почитати першеджерело то в Південноморавському краї з 213 людей що хворіли на ковід лише 5 хворих- українці.. Так що катастрофи якось і нема
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21.07.2020 09:05 Відповісти
ви бачили як ведуть себе наші заробітчани нп Краковці і не тільки. а вже в Україні на людину в респіраторні масці дивляться як на ідіота. крім цього постанова чеського кабміну чітко розписує: при вїзді іноземці йдуть на 2 тижні на карантин або проходять PCRтест.
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21.07.2020 09:22 Відповісти
В Німеччині треба робити тест після прибуття з України. Хто во Франкфурт прилітає, тих змушують робити тест в аеропорту. В іншіх аеропортах відпускають, та люди мають можливість через домашнього лікаря замовити тест, щоб сплатила лікарняна каса. Погрожують дуже потужно. Якщо піти на роботу після відпустки в Україні та когось інфікувати - штраф буде 7500 євро.
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21.07.2020 02:07 Відповісти
Насолоджуємося безвиїздом.
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21.07.2020 02:29 Відповісти
Іншого пояснення цим діям нема, бо людина може і підчепити, і захворіти за цей час.
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21.07.2020 07:59 Відповісти
Тоб то все они бессимпотмные. Просто их поголовно проверяют.
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21.07.2020 04:59 Відповісти
По прилету зарубеж звоните Изе Вассерману! И у вас все будет ОК!
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21.07.2020 05:46 Відповісти
Когда-то была произнесена фраза: "Евреям нужно определиться: либо Иерусалим, либо арабская нефть...". То же самое теперь нужно сделать чехам: "Либо украинцы с "КОВИД-19", либо погибший урожай ягод и овощей...".
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21.07.2020 06:28 Відповісти
Всё верно, но где в твоих словах забота об украинцах?
Ты предлагаешь чехам смириться с тем, что украинцы болеют или с тем, что погибнет урожай, а где там украинцы с их проблемами?
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21.07.2020 07:50 Відповісти
Меня меньше всего тревожит мнение "лахтинцев"...
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21.07.2020 08:09 Відповісти
Меня тоже.
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21.07.2020 08:22 Відповісти
Тебе? А що скаже твій куратор? тобі ж грошей платить не будуть!!!
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21.07.2020 08:43 Відповісти
Те що тебе не цікавлять ґебельсівські байки - ЧУДОВО. Так спочатку розберись з цією новиною - джерело-дата-достовірність. А хто та пані Котрбова.. це окрема пісня.
НЕМА ДОКАЗІВ ЩО ТО УКРАЇНЦІ ЗАВЕЗЛИ вірусяку...
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21.07.2020 08:24 Відповісти
А де я казав, що вірус "завезли" українці? З таким же успіхом вони могли підчепить його і у місцевого жителя, а так як вони живуть групами, у тісній взаємодії між собою, то створились гарні умови до його розповсюдження...Чехам потрібні "робочі руки"? Хай миряться з наслідками...
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21.07.2020 08:42 Відповісти
ти набери повітря в легені.. порахуй до 11 і ПОДИВИСЬ на мій допис 1)ХТО Ж ТОБІ ДОРІКАВ ЩО ти ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ? 2) ЧОГО Ж ТИ впевнений що чехи якось страждають від українців?
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21.07.2020 08:47 Відповісти
Я прочитав: "НЕМА ДОКАЗІВ ЩО ТО УКРАЇНЦІ ЗАВЕЗЛИ вірусяку..."
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21.07.2020 08:54 Відповісти
До 80 відсодків не мають чітко виявлених симптомів цієї інфекції, вона повсюди, ці всі карантини більше вбивають людей ніж ковід-19, хочаб тим що йде психічний тиск на людей в обмеженні їх свобод. А всіх тестувати генетичним аналізом, це таж сама чіпізація, бо беруть генетичний матеріал людини, а потім буде вакцина...
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21.07.2020 07:06 Відповісти
Нехай щастить.
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21.07.2020 07:41 Відповісти
Сжечь нафик!
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21.07.2020 08:31 Відповісти
 
 