У Чехії заявляють про спалах коронавірусу серед українських заробітчан
Лікарі Південночеського краю спостерігають зростання випадків інфікування COVID-19 серед працівників, які приїхали з України.
Як пише Суспільне із посиланням на чеські ЗМІ, про це заявила директорка Південночеської гігієнічної станції Кветослава Котрбова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, протягом тижня лікарі зафіксували 10 нових випадків коронавірусу, 6 із яких виявили у дорослих та дітей, які приїхали з України.
"Ми фіксуємо випадки позитивного тестування серед іноземних працівників та членів їхніх родин. Тому я хотіла б звернути увагу роботодавців Південночеського краю на зобов’язання вимагати негативний тест на COVID-19 від іноземних працівників, які приїжджають з окремих країн ЄС та з-за меж ЄС із 20 липня. Результат тесту має бути не більш як 4-денної давнини", - наголосила Котрбова.
Як зазначає видання, загалом у регіоні на півдні країни зафіксували 215 випадків хвороби.
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Ты предлагаешь чехам смириться с тем, что украинцы болеют или с тем, что погибнет урожай, а где там украинцы с их проблемами?
НЕМА ДОКАЗІВ ЩО ТО УКРАЇНЦІ ЗАВЕЗЛИ вірусяку...