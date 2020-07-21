У Чехії заявляють про спалах коронавірусу серед українських заробітчан

Лікарі Південночеського краю спостерігають зростання випадків інфікування COVID-19 серед працівників, які приїхали з України.

Як пише Суспільне із посиланням на чеські ЗМІ, про це заявила директорка Південночеської гігієнічної станції Кветослава Котрбова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, протягом тижня лікарі зафіксували 10 нових випадків коронавірусу, 6 із яких виявили у дорослих та дітей, які приїхали з України.

"Ми фіксуємо випадки позитивного тестування серед іноземних працівників та членів їхніх родин. Тому я хотіла б звернути увагу роботодавців Південночеського краю на зобов’язання вимагати негативний тест на COVID-19 від іноземних працівників, які приїжджають з окремих країн ЄС та з-за меж ЄС із 20 липня. Результат тесту має бути не більш як 4-денної давнини", - наголосила Котрбова.

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Як зазначає видання, загалом у регіоні на півдні країни зафіксували 215 випадків хвороби.