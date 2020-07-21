За сутки COVID-19 заболели 50 детей и 35 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 4 254 ребенка, а также 8 020 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 673 человек. Из них 50 детей, а также 35 медицинских работников. Были госпитализированы 162 человека. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 760 пациентов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 60 166 человек. Из них 4 254 ребенка, а также 8 020 медработников.

При этом, всего выздоровели 32 199 человек, а летальных случаев - 1 518.

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