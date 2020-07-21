Количество активных больных COVID-19 снизилось в 11 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 11 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (114) и в Киеве (73), выздоровления – в Ривненской (131), Львовской (104) и Закарпатской (96) областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 13 новых случаев заболевания Covid-19 и 2 случая смерти и 34 – выздоровления, сейчас в области болеет 518 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 37 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 73 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 025 человек (на 38 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 132 человека (на 13 больше за сутки);

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- в Донецкой области зафиксировано 3 новых случая заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 488 человек (на 2 больше за сутки);

- в Житомирской области 7 человек заболели, 1 умер и 13 выздоровели, сейчас болеет 310 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 78 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 96 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 708 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Запорожской области 4 новых заболевших, 1 умер и 1 выздоровел, сейчас болеет 109 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 75 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 17 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 126 человек (на 56 больше);

- в Киеве 73 новых случая заболевания и 68 – выздоровления, сейчас болеет 4 451 человек (на 5 больше за сутки);

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- в Киевской области 24 новых заболевших и 30 человек выздоровели, сейчас болеют 966 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксирован 4 случая заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 41 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 4 новых случая заболевания и 2 – выздоровления, болеет 26 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 114 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 104 случая выздоровления, сейчас болеют 6 308 человек (на 7 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 103 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Одесской области 65 новых случая заболевания и 12 выздоровления, сейчас болеет 1 472 человека (на 53 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 3 - выздоровления, сейчас, как и днем ранее, болеет 30 человек;

- в Ривненской области 39 новых случаев заболевания и 131 случай выздоровления, сейчас болеет 1 241 человек (на 92 меньше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 15 человек выздоровели, сейчас болеет 43 человека (на 15 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 10 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 35 – выздоровления, сейчас болеют 838 человек (на 26 меньше за сутки);

- в Харьковской области 49 новых случаев заболевания и 37 человек выздоровели, сейчас болеют 1 258 человек (на 12 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, болеет 20 человек (на 3 больше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 11 случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеют 142 человека (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 2 человека заболели, 1 – скончался и 5 – выздоровели, сейчас болеют 190 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 31 новый случай заболевания и 74 человека выздоровели, сейчас болеет 1 579 человек (на 43 меньше за сутки);

- в Черниговской области 7 новых случаев заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 325 человек (на 6 больше за сутки).

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