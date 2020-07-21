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Доплаты школьным медикам устанавливает местная власть, - Степанов

Доплаты школьным медикам устанавливает местная власть, - Степанов

Доплаты медикам, работающим в школах, устанавливают органы местного самоуправления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам. Им не мешает ни один приказ, ведь у нас есть закон о местном самоуправлении, где предусмотрена возможность таких доплат", - отметил глава Минздрава.

В то же время, Степанов добавил, что даст соответствующее поручение, что сделать с этой нормативной базой (приказ Минздрава №308/519 от 5 октября 2005 года "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения". - Ред.), чтобы не было потребности искать поводы не повышать зарплату медикам в школах.

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Автор: 

школа (3020) врачи (1517) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)


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Все спихнув на місцеву владу.
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21.07.2020 10:26 Ответить
Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.(с)
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21.07.2020 10:27 Ответить
😃 Ты смотри как зеленое стадо запело...мол я не я и хата не моя...
Как перед выборами во всю глотку орать о том что повысят зарплаты...так это они...а как повышать...то это местные власти...
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21.07.2020 10:29 Ответить
Головна мета зелених - переділ власності і освоєння фінансових потоків. Рік тому я зебобікам говорив що так буде, але вони сходили на лайно. Але найстрашніше інше - злив суверинітету. Україна балансує на межі зникнення як держава.
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21.07.2020 10:34 Ответить
 
 