Доплаты школьным медикам устанавливает местная власть, - Степанов

Доплаты медикам, работающим в школах, устанавливают органы местного самоуправления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам. Им не мешает ни один приказ, ведь у нас есть закон о местном самоуправлении, где предусмотрена возможность таких доплат", - отметил глава Минздрава.

В то же время, Степанов добавил, что даст соответствующее поручение, что сделать с этой нормативной базой (приказ Минздрава №308/519 от 5 октября 2005 года "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения". - Ред.), чтобы не было потребности искать поводы не повышать зарплату медикам в школах.

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