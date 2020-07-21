Доплаты школьным медикам устанавливает местная власть, - Степанов
Доплаты медикам, работающим в школах, устанавливают органы местного самоуправления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
"Органы местного самоуправления устанавливают доплаты, в том числе доплаты учителям, врачам. Им не мешает ни один приказ, ведь у нас есть закон о местном самоуправлении, где предусмотрена возможность таких доплат", - отметил глава Минздрава.
В то же время, Степанов добавил, что даст соответствующее поручение, что сделать с этой нормативной базой (приказ Минздрава №308/519 от 5 октября 2005 года "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения". - Ред.), чтобы не было потребности искать поводы не повышать зарплату медикам в школах.
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Как перед выборами во всю глотку орать о том что повысят зарплаты...так это они...а как повышать...то это местные власти...