Доплати шкільним медикам встановлює місцева влада, - Степанов

Доплати медикам, які працюють у школах, встановлюють органи місцевого самоврядування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"Органи місцевого самоврядування встановлюють доплати, в тому числі доплати вчителям, лікарям. Їм не заважає жоден наказ, адже в нас є закон про місцеве самоврядування, де передбачена можливість таких доплат", - зазначив глава МОЗ.

Водночас Степанов додав, що дасть відповідне доручення, що зробити з цією нормативною базою (наказ МОЗ №308/519 від 5 жовтня 2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення". - Ред.), щоб не було потреби шукати приводів не підвищувати зарплату медикам у школах.

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