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Доплати шкільним медикам встановлює місцева влада, - Степанов

Доплати шкільним медикам встановлює місцева влада, - Степанов

Доплати медикам, які працюють у школах, встановлюють органи місцевого самоврядування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"Органи місцевого самоврядування встановлюють доплати, в тому числі доплати вчителям, лікарям. Їм не заважає жоден наказ, адже в нас є закон про місцеве самоврядування, де передбачена можливість таких доплат", - зазначив глава МОЗ.

Водночас Степанов додав, що дасть відповідне доручення, що зробити з цією нормативною базою (наказ МОЗ №308/519 від 5 жовтня 2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення". - Ред.), щоб не було потреби шукати приводів не підвищувати зарплату медикам у школах.

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Автор: 

школа (2223) лікарі (1288) Степанов Максим (2197) зарплата (2253)


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Все спихнув на місцеву владу.
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21.07.2020 10:26 Відповісти
Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.(с)
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21.07.2020 10:27 Відповісти
😃 Ты смотри как зеленое стадо запело...мол я не я и хата не моя...
Как перед выборами во всю глотку орать о том что повысят зарплаты...так это они...а как повышать...то это местные власти...
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21.07.2020 10:29 Відповісти
Головна мета зелених - переділ власності і освоєння фінансових потоків. Рік тому я зебобікам говорив що так буде, але вони сходили на лайно. Але найстрашніше інше - злив суверинітету. Україна балансує на межі зникнення як держава.
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21.07.2020 10:34 Відповісти
 
 