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Два самодельных взрывных устройства обезвредили возле станции метро "Минская", - Кличко

Два самодельных взрывных устройства обезвредили возле станции метро

В Киеве возле станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"", - написал он в Фейсбуке.

По его словам, около полудня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

"Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать сообщениями о заминировании, потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными.

Смотрите также: Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО

Два самодельных взрывных устройства обезвредили возле станции метро Минская, - Кличко 01

взрыв (6795) Киев (25659) Кличко Виталий (4649) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+10
Нє, ну точно аваков хоче якихось нових повноважень.
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21.07.2020 14:19
+7
Бубачка, срочно кайся перед Рамзанкой.
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21.07.2020 14:20
+6
Тупейшая постанова...
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21.07.2020 14:23
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Нє, ну точно аваков хоче якихось нових повноважень.
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21.07.2020 14:19 Ответить
Шось ми помалу перетворюємося в Сирію
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21.07.2020 14:19 Ответить
Бубачка, срочно кайся перед Рамзанкой.
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21.07.2020 14:20 Ответить
А лучше пускай подарит ему Мендель... В овечьей шкуре...
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21.07.2020 14:31 Ответить
Да он сам Клован в овечей шкуре
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21.07.2020 14:36 Ответить
так петьку ж просили через пудена за зелю порешать, не??))
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21.07.2020 14:43 Ответить
А шо взорвалось,хлопушка?
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21.07.2020 14:20 Ответить
Шо то слабо верится что какой-то идиот лепил-собирал бомбу, рисковал устанавливая, а потом позвонил чтоб ее нашли...
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21.07.2020 14:20 Ответить
Другой вариант - кто-то случайно обнаружил...
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21.07.2020 14:25 Ответить
вряд ли тогда звонили анонимно
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21.07.2020 14:29 Ответить
Да, это называется "еще не поздно одуматься, в следующий раз можем и не позвонить". Опять же проверка реакции полиции. ***** санкции, видимо, действительно на пользу, ишь как активизировались.
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21.07.2020 14:25 Ответить
а что были какие-то требования? Вроде нет.
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21.07.2020 14:31 Ответить
Если не считать постоянных тонких намёков со стороны раши про постоянно обостряющийся "конфликт русско- и украиноязычного населения и других внутренних разногласий", то нет, не было.
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21.07.2020 14:35 Ответить
хаха, ты думаешь это цапы?? самодельная, еще и нашли??
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21.07.2020 14:44 Ответить
Ну не знаю. Просто эта часть моей паранойи постоянно бодрствует пока 150 миллионов уродов считают Украину своей колонией.
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21.07.2020 15:02 Ответить
Авакова пора гнать, а то уже такую хрень устроил с захватами заложников и подрывами мусорных баков.
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21.07.2020 14:21 Ответить
Аваков - типичный совок , вот и несёт совковость в Украину
Раньше такого не было
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21.07.2020 14:23 Ответить
Т.е. раньше - в совковые времена?
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21.07.2020 14:54 Ответить
Если верить в теории заговоров, то всё это устраивается для того, чтобы его убрать. Кому то последний майдановец очень сильно мешает
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21.07.2020 14:24 Ответить
Аваков не майдановец, а гнида неукраинская.
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21.07.2020 14:27 Ответить
Майдановец. Он занимал пост коменданта майдана.
А по поводу его антиукраинскости, как теперь известно именно он отдал приказ Ягуару зачистить харьковскую ОГА, в результате чего было ликвидировано ХНР. Не без своих бизнес интересов конечно, но факт остается фактом.
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21.07.2020 14:35 Ответить
Напомню что ту харьковскую ОГА, захватом которой командовал тогда ещё никому неизвестный Моторолла
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21.07.2020 14:36 Ответить
Комендантом майдану був або Парубій або Ярош - Авакова взагалі не було чутно
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21.07.2020 21:56 Ответить
Большую часть времени был Парубий, но был и Аваков тоже. Это можно легко проверить погуглив это.
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21.07.2020 22:43 Ответить
Какой он майдановец? Проститутка, и под ваших, и под нашиих ляжет, чтобы себя любимого при деле и при наваре держать
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21.07.2020 14:27 Ответить
посмотри Шапошникава - Аваков мешает ВСЕМ.
натуральный мафиози. и слава этому "кому-то" если он нейтрализует Авакова
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21.07.2020 14:28 Ответить
Мне не нужно никого смотреть, чтобы формировать свою точку зрения.
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21.07.2020 14:53 Ответить
да я тя не убеждаю, просто там фактаж, который ты вряд ли добудешь.
и да, посмотрев, даже если думал шо Аваков очень добрый, дальше так думать не получится
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21.07.2020 15:26 Ответить
Если верить в теории заговоров, то потрібно молитись за збереження посад як Авакова так і Лукашенка, поки ***** не здохне...
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21.07.2020 14:50 Ответить
ПОРА ВВЕСТИ ВИЗЫ С СОВКОВЫМИ СТРАНАМИ !!!!
Кличко, на тебя надежда, бо у руля Рады - идиоты
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21.07.2020 14:23 Ответить
Тупейшая постанова...
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21.07.2020 14:23 Ответить
куйло давит на Украину!
он хочет успеть додавить до выборов в США!
знает что Байдет победит!и кацапиии п%зда
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21.07.2020 14:24 Ответить
дамс..що не день то нові сюпризи...з цим віслюком апокаліпсису нас ще чакає не один пиз..ц
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21.07.2020 14:24 Ответить
то что показывали на видео максимум на петарду тянет
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21.07.2020 14:24 Ответить
а якщо вона з механізмом дистанційного керування чи таймером, то й далі петарда?
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21.07.2020 14:54 Ответить
Да какие мины, там больше похоже на мощные петарды.
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21.07.2020 14:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=02W8ZKOaImI
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21.07.2020 14:25 Ответить
ну шо... уже можно идти шаверму жрать на Минскую?)
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21.07.2020 14:30 Ответить
Эхо войны.
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21.07.2020 14:31 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ И АВАКОВ ПРИМЕНЯЮТ ОПЫТ КРЕМЛЯДЕЙ
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21.07.2020 14:31 Ответить
К сожалению, пока клоуны будут руководить, будет всё катится к ******...
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21.07.2020 14:45 Ответить
Спланована фсб акція.
Більше нікому.
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21.07.2020 14:46 Ответить
Аваковим вона і спланована.
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21.07.2020 15:13 Ответить
Такого лайна не було й на початку війни.
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21.07.2020 14:49 Ответить
Ну что, доигрались с ****** в поддавки, в торговлю и в переговоры? Теперь ***** начнет терроризировать Украину терактами. Все что я говорил еще с 2014 года сбывается. Еще давайте дайте ОРДЛО автономию и те все боевики хлынут по всей Украине неся кровь и разруху, чтобы Европа от Украины отгородилась и открестилась. А ***** нарисуется завтра как миротворец и пообещает Европе навести в Украине порядок.
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21.07.2020 15:28 Ответить
Рыба гниет с головы, в данном случае с головы СБУ
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21.07.2020 15:51 Ответить
******** Путинг терроризмом в Украине отвлекает козломордую биомассу от событий в Хабаровске.
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21.07.2020 15:50 Ответить
Весело у вас. Если оружие легализирует будет вообще хаос
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21.07.2020 17:15 Ответить
 
 