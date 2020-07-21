Два самодельных взрывных устройства обезвредили возле станции метро "Минская", - Кличко

В Киеве возле станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"", - написал он в Фейсбуке.

По его словам, около полудня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

"Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать сообщениями о заминировании, потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными.

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