Два самодельных взрывных устройства обезвредили возле станции метро "Минская", - Кличко
В Киеве возле станции метро "Минская" обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"", - написал он в Фейсбуке.
По его словам, около полудня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.
"Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - рассказал Кличко.
Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать сообщениями о заминировании, потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными.
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Раньше такого не было
А по поводу его антиукраинскости, как теперь известно именно он отдал приказ Ягуару зачистить харьковскую ОГА, в результате чего было ликвидировано ХНР. Не без своих бизнес интересов конечно, но факт остается фактом.
натуральный мафиози. и слава этому "кому-то" если он нейтрализует Авакова
и да, посмотрев, даже если думал шо Аваков очень добрый, дальше так думать не получится
Кличко, на тебя надежда, бо у руля Рады - идиоты
он хочет успеть додавить до выборов в США!
знает что Байдет победит!и кацапиии п%зда
Більше нікому.