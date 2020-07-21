Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО
В Киеве у станции метро "Минская" прозвучал взрыв.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Возле станции метро "Минская" таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось, но напомним, что ранее мы сообщали о "подозрительном чемодане"", - говорится в сообщении.
Информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет.
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