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Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО

В Киеве у станции метро "Минская" прозвучал взрыв.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Возле станции метро "Минская" таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось, но напомним, что ранее мы сообщали о "подозрительном чемодане"", - говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет.

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взрыв (6795) Киев (25659)


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Топ комментарии
+51
Кадырка приветы передает ,короче Зеленский своим бездействиями завел врага к нам в дом,если он сам не прямой враг
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21.07.2020 13:53
+41
кацапы давят на Зе.
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21.07.2020 13:54
+38
Всякую прорусскую и околорыговскую шваль колбасит не по-детски. Пытаются нестабильность и психоз спровоцировать. Кроме того, нащупывают поводы для конфликтов, смотрят на общественный резонанс, чтобы потом народными волнениями прикрываться. Классика кэгэбэ. Может и ни в этом конкретном случае, но сценарий всегда в принципе один.
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21.07.2020 14:05
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Дней 5 назад ехал с минской на 99 . На кольце возле богатырской на проезжей части стояла машина полиции и лежала граната, днеи1
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21.07.2020 18:12 Ответить
Это ларёк, где какие то кыргызы продавали беляши.
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21.07.2020 20:13 Ответить
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