Возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. ВИДЕО

В Киеве у станции метро "Минская" прозвучал взрыв.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Возле станции метро "Минская" таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось, но напомним, что ранее мы сообщали о "подозрительном чемодане"", - говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших в результате взрыва пока нет.

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