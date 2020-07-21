Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ
Настоящее имя террориста в Луцке, который представляется как Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.
Об этом сообщает издание "Волинські Новини", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что прописан он в городе Дубно.
"Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".
Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда, странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.
Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.
По информации из книги "Философия преступника", ее автор рос в интеллигентной семье. Его отец был доцентом политехнического института, мать проработала в школах учителем русского языка и литературы. Когда мальчику было 13 лет, в школе его наградили знаком "примерный ученик". Такая награда считалась серьезной, решение о награждении принималось властями города. В 11-ом классе его задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. На хулигана завели уголовное дело, но благодаря связям отца его "замяли".
Далее, судя по книге террориста, в 18 лет он получил тюремный срок.
"Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка", - пишет Плохой в своей книге.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
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Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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может до введения запрета?
https://censor.net/news/3209285/zakonoproekt_bujanskogo_o_yazyke_nujno_postavit_v_povestku_dnya_sessii_rady_eto_budet_chestno_sluga
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
И об убийстве Шеремета!
И о воде в Крым!
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Почему психически больной человек был в поле зрения правоохранительных органов, а не врачей ?
Почему его не лечили или не изолировали как опасного для общества ?
Страна идёт к самоуничтожении
Именно в этом корень зла! А если бы украинскую литературу преподавала, то сынок на террор точно не пошел, разве что стал бы мастером карманной тяги.
Менты сначала обосрутся, а потом начинают "героев" включать...- и всё про всех они знали и всё в поле их зрения.. только вот почему-то коленки всё время стёрты..