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Новости Захват заложников в Луцке
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Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ

Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ

Настоящее имя террориста в Луцке, который представляется как Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.

Об этом сообщает издание "Волинські Новини", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прописан он в городе Дубно.

"Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".

Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда, странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.

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По информации из книги "Философия преступника", ее автор рос в интеллигентной семье. Его отец был доцентом политехнического института, мать проработала в школах учителем русского языка и литературы. Когда мальчику было 13 лет, в школе его наградили знаком "примерный ученик". Такая награда считалась серьезной, решение о награждении принималось властями города. В 11-ом классе его задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. На хулигана завели уголовное дело, но благодаря связям отца его "замяли".

Далее, судя по книге террориста, в 18 лет он получил тюремный срок.

"Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка", - пишет Плохой в своей книге.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Луцк (587) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+20
Так поздно, видать, выпустили их дурки, - не успел на выборы.
Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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21.07.2020 13:33
+8
хмм.. как вовремя шизик Максим захватил автобус!..
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
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21.07.2020 13:36
+7
как Ленин!
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21.07.2020 13:32
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Правила форума Совет форумчан
а почему ПРИНУДИТЕЛЬНО в психиатрии, после какого случая или рецидива?.. не пишут
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21.07.2020 13:28 Ответить
Так поздно, видать, выпустили их дурки, - не успел на выборы.
Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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21.07.2020 13:33 Ответить
а не в цеху они часом все были? взять к примеру таньюху черноволку или парубия, или допу рыгоанального.
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21.07.2020 13:39 Ответить
Если и в цеху то в другом. Печально известний депутат от СН, отсидевший за изнасилование несовершеннолетней, как раз избирался от Дубно.
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21.07.2020 13:44 Ответить
ТЕРМИН ТЕРРОРИСТ.... НА КАКОМ ОСНОВАНИИ УЖЕ ПИШУТ журалюги вам мозг скурежило презумпция невиновности пока что не отменена в Украине если вы орете вас журналистов также бьют.... то почему бы и нет если журналюги уже расклеивают ярлыки... его даже не задержали а вот если он взорвет автобус и погибнут заложники люди ВИНОВАТ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ АВАКОВ ШМЫГЛО РАДА ВСЕ БУДУТ ВИНОВАТЫ потому что 1 запустили механизм двуличия в законах и профанацию здравого смысла опять же закона и не обратимости наказаний есть элита неприкасаемых и есть козлы отпущения.. и 2 власть профукала все что могла с реформами добившись что полиция превратилась в банду и не более чем....
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21.07.2020 13:36 Ответить
У нас запрещена принудительная психиатрия.
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21.07.2020 13:37 Ответить
а как же тогда... Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.Источник: https://censor.net/n3209292
...........
может до введения запрета?
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21.07.2020 13:41 Ответить
У нас с 91 года нет, если не ошибаюсь. Короче очередной сброс российской методички, где это есть. Сюда же дневник керченского стрелка. Один в один.
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21.07.2020 13:43 Ответить
ясно, развечик кароче
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21.07.2020 13:28 Ответить
Идеальный спящий агент для ФСБ. Нажали на триггер и всё.
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21.07.2020 13:28 Ответить
и для рептилоидов.
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21.07.2020 13:32 Ответить
Спецслужбы именно таким занимаются. Сейчас во главе России спецслужбист. Он не силен в политике, но хорош в спецоперациях. Сейчас вся деятельность России это спецоперация.
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21.07.2020 13:36 Ответить
Ваня, если у тебя туалет прорвет, это тоже спецоперация?
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21.07.2020 13:36 Ответить
Причем здесь туалет? Террористы, наемные убийства и прочее это что-то из рамок выходящих. Они возникают не просто так. Или организация, или одиночка. Организаций в Украине террористических нет, в одиночку я не верю.
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21.07.2020 13:39 Ответить
А свою книгу он по приказу ФСБ в тюрьме писал? Это анархист и псих, притом уже много лет.
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21.07.2020 13:32 Ответить
Обычная фальсификация. Это называется легенда.
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21.07.2020 13:34 Ответить
Да какая легенда, своих агентов не готовят годами чтоб потом он захватывал автобус с дебильными требованиями.
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21.07.2020 13:39 Ответить
Наоборот. Они подбирают подходящие типажи для определенных ситуаций. Готовят им легенду. А потом если надо активируют агента в нужный момент. Это классика. Не все спящие агенты активируются.
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21.07.2020 13:41 Ответить
откуда у него ствол?
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21.07.2020 13:29 Ответить
какой ствол? у меня дома такой-же пневмат лежит. ниче не будет, Слава богу! фуфло все это.
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21.07.2020 13:31 Ответить
из поля зрения полиции, шо неясного???
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21.07.2020 13:31 Ответить
В дурке теперь выдают вместо лекарств
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21.07.2020 13:32 Ответить
Шарий подогнал.......
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21.07.2020 13:32 Ответить
Кстати шарий, шарий его сейчас отмазывает у себя в соц сетях. Спешите видеть )) Было б странно если левацкий ****** осуждал левацкого ******а.
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21.07.2020 13:39 Ответить
Охотничий карабин может быть, а вот взрывчатки нет. Невозможно самому изготовить что-то адекватное, особенно для "взрыва в людном месте"
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21.07.2020 13:37 Ответить
Прописан в Дубно, всю жизнь по тюрьмам и психушкам.
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21.07.2020 13:30 Ответить
как Ленин!
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21.07.2020 13:32 Ответить
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21.07.2020 13:34 Ответить
Видать сифон прогрессирует
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21.07.2020 13:36 Ответить
А народився в селищі Гай Оренбузької області (Росія).
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21.07.2020 14:15 Ответить
А сколько раз говорили, что нельзя закрывать психбольницы. Вот пожалуйста, получите.
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21.07.2020 13:31 Ответить
Психиатры недоработали. Недовели до кондиции...
Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8741
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21.07.2020 13:38 Ответить
А вам не кажется, что это спецоперация по отвлечению встречи Моники Зелучи и Путинга?
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21.07.2020 13:31 Ответить
смішно
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21.07.2020 13:33 Ответить
или от вот этого:
https://censor.net/news/3209285/zakonoproekt_bujanskogo_o_yazyke_nujno_postavit_v_povestku_dnya_sessii_rady_eto_budet_chestno_sluga
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21.07.2020 13:33 Ответить
Приснилось? Или ты про президента Швейцарии так?
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21.07.2020 13:34 Ответить
Точно!!!
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21.07.2020 13:36 Ответить
Вечно кому то что то кажется,заговоры и масоны.Люди могут погибнуть,а вам только заговоры разоблачать
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21.07.2020 13:37 Ответить
Так тут на цензоре процентов 30 таких как этот плохиш )) Пора было бы уже привыкнуть
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21.07.2020 13:40 Ответить
А Оман это тоже заговоры и масоны?
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21.07.2020 13:50 Ответить
Щас Арсенбарисич парєшає
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21.07.2020 13:32 Ответить
Ех куме...Яка страна-такі й теракти...
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21.07.2020 13:35 Ответить
главное - героически этого психа скрутить, и пропихнуть ещё какой полицайский закон.
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21.07.2020 13:36 Ответить
"Капитал", "ПСС", "Майн кампф", "Opportunity Ukraine", "Мысли о России" и вот еще один шизофреник-писун явился с книгой "Философия преступника". И шо робыть ?
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21.07.2020 13:35 Ответить
*********. Или не?
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21.07.2020 13:43 Ответить
Вимагаю від керівництва МВС негайно звільнити всіх заручників!!!
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21.07.2020 13:35 Ответить
Вымагатель...
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21.07.2020 13:37 Ответить
Юрин друх?)
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21.07.2020 13:36 Ответить
Псих рецидивист - лучшего кандидата даже придумать сложно. Пару месяцев обработки и облегченный вариант гади савченко уходит на золото. Только при плохом порохе его бы упаковали на подлете как и гадю.
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21.07.2020 13:36 Ответить
хмм.. как вовремя шизик Максим захватил автобус!..
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
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21.07.2020 13:36 Ответить
И о языковом законе!
И об убийстве Шеремета!
И о воде в Крым!
.....
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21.07.2020 13:38 Ответить
В стране бардак , никакие институты не работают .
Почему психически больной человек был в поле зрения правоохранительных органов, а не врачей ?
Почему его не лечили или не изолировали как опасного для общества ?
Страна идёт к самоуничтожении
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21.07.2020 13:37 Ответить
т.е "со справкой" и самое большое наказание (ну если без жертв) - опять принудительное лечение ?
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21.07.2020 13:37 Ответить
он под флагом ватикана, если не ошибаюсь.
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21.07.2020 13:44 Ответить
Шо опять?
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21.07.2020 13:46 Ответить
Прямо Норд Ост и Беслан в одном флаконе
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21.07.2020 13:49 Ответить
" мать проработала в школах учителем русского языка и литературыИсточник: https://censor.net/n3209292"
Именно в этом корень зла! А если бы украинскую литературу преподавала, то сынок на террор точно не пошел, разве что стал бы мастером карманной тяги.
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21.07.2020 13:54 Ответить
А нрикого не интересовало, за чей счет он свою книгу издал?
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21.07.2020 13:59 Ответить
"...всё время находился в поле зрения полиции..." оку-еть ! фото с калашами и гранатами в интернете... целый арсенал у рецидивиста на руках... и всё время в поле зрения..

Менты сначала обосрутся, а потом начинают "героев" включать...- и всё про всех они знали и всё в поле их зрения.. только вот почему-то коленки всё время стёрты..
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21.07.2020 14:03 Ответить
Він точно був тут на форумі. Хто?
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21.07.2020 14:03 Ответить
Цензор, а чому не написали, що він народився у листопаді 1975 року в селищі Гай Оренбузької області (Росія)???




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21.07.2020 14:14 Ответить
Пардон, беру своъ слова назад, написали. Це важливо!
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21.07.2020 14:24 Ответить
Мати вчитель руськага єзика... Завжди підозрював, що саме в ньому коріння усього зла.
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21.07.2020 14:28 Ответить
В честь пулемёта назвали.Макс походу тихушный шизофреник у которого сорвало кукушку на почве завышенной самооценки и роли миссионера в сопутствии со следом в истории.Чем то Пуйла напоминает по психотипу...Як вариант
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21.07.2020 15:23 Ответить
Цікаво, це все той же фсб-ний сценарій чи щось новеньке?
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21.07.2020 20:54 Ответить
 
 