Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ

Настоящее имя террориста в Луцке, который представляется как Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.

Об этом сообщает издание "Волинські Новини", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прописан он в городе Дубно.

"Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".

Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда, странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.

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По информации из книги "Философия преступника", ее автор рос в интеллигентной семье. Его отец был доцентом политехнического института, мать проработала в школах учителем русского языка и литературы. Когда мальчику было 13 лет, в школе его наградили знаком "примерный ученик". Такая награда считалась серьезной, решение о награждении принималось властями города. В 11-ом классе его задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. На хулигана завели уголовное дело, но благодаря связям отца его "замяли".

Далее, судя по книге террориста, в 18 лет он получил тюремный срок.

"Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка", - пишет Плохой в своей книге.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.