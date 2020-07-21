Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ

Справжнє ім'я терориста в Луцьку, який представляється як Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.

Про це повідомляє видання "Волинські Новини", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прописаний він у місті Дубно.

"Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".

Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

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Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні", - йдеться в замітці.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

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