Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ
Справжнє ім'я терориста в Луцьку, який представляється як Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.
Про це повідомляє видання "Волинські Новини", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прописаний він у місті Дубно.
"Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".
Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.
Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні", - йдеться в замітці.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
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Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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может до введения запрета?
https://censor.net/news/3209285/zakonoproekt_bujanskogo_o_yazyke_nujno_postavit_v_povestku_dnya_sessii_rady_eto_budet_chestno_sluga
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
И об убийстве Шеремета!
И о воде в Крым!
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Почему психически больной человек был в поле зрения правоохранительных органов, а не врачей ?
Почему его не лечили или не изолировали как опасного для общества ?
Страна идёт к самоуничтожении
Именно в этом корень зла! А если бы украинскую литературу преподавала, то сынок на террор точно не пошел, разве что стал бы мастером карманной тяги.
Менты сначала обосрутся, а потом начинают "героев" включать...- и всё про всех они знали и всё в поле их зрения.. только вот почему-то коленки всё время стёрты..