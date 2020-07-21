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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ

Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ

Справжнє ім'я терориста в Луцьку, який представляється як Максим Плохой - Кривош Максим Степанович.

Про це повідомляє видання "Волинські Новини", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прописаний він у місті Дубно.

"Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".

Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

Читайте також: "Знайди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язати, щоб ми передали вимоги", - одна з жінок у захопленому автобусі зателефонувала синові. АУДІО

Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні", - йдеться в замітці.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

Також читайте: СБУ просить усіх мешканців Луцька для власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях

Автор: 

Луцьк (419) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+20
Так поздно, видать, выпустили их дурки, - не успел на выборы.
Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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21.07.2020 13:33
+8
хмм.. как вовремя шизик Максим захватил автобус!..
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
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21.07.2020 13:36
+7
как Ленин!
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21.07.2020 13:32
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а почему ПРИНУДИТЕЛЬНО в психиатрии, после какого случая или рецидива?.. не пишут
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Так поздно, видать, выпустили их дурки, - не успел на выборы.
Педофилы-насильники все успели в СН, а єтот опоздал
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21.07.2020 13:33 Відповісти
а не в цеху они часом все были? взять к примеру таньюху черноволку или парубия, или допу рыгоанального.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Если и в цеху то в другом. Печально известний депутат от СН, отсидевший за изнасилование несовершеннолетней, как раз избирался от Дубно.
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21.07.2020 13:44 Відповісти
ТЕРМИН ТЕРРОРИСТ.... НА КАКОМ ОСНОВАНИИ УЖЕ ПИШУТ журалюги вам мозг скурежило презумпция невиновности пока что не отменена в Украине если вы орете вас журналистов также бьют.... то почему бы и нет если журналюги уже расклеивают ярлыки... его даже не задержали а вот если он взорвет автобус и погибнут заложники люди ВИНОВАТ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ АВАКОВ ШМЫГЛО РАДА ВСЕ БУДУТ ВИНОВАТЫ потому что 1 запустили механизм двуличия в законах и профанацию здравого смысла опять же закона и не обратимости наказаний есть элита неприкасаемых и есть козлы отпущения.. и 2 власть профукала все что могла с реформами добившись что полиция превратилась в банду и не более чем....
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21.07.2020 13:36 Відповісти
У нас запрещена принудительная психиатрия.
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21.07.2020 13:37 Відповісти
а как же тогда... Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.Источник: https://censor.net/n3209292
...........
может до введения запрета?
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21.07.2020 13:41 Відповісти
У нас с 91 года нет, если не ошибаюсь. Короче очередной сброс российской методички, где это есть. Сюда же дневник керченского стрелка. Один в один.
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21.07.2020 13:43 Відповісти
ясно, развечик кароче
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21.07.2020 13:28 Відповісти
Идеальный спящий агент для ФСБ. Нажали на триггер и всё.
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21.07.2020 13:28 Відповісти
и для рептилоидов.
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Спецслужбы именно таким занимаются. Сейчас во главе России спецслужбист. Он не силен в политике, но хорош в спецоперациях. Сейчас вся деятельность России это спецоперация.
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21.07.2020 13:36 Відповісти
Ваня, если у тебя туалет прорвет, это тоже спецоперация?
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21.07.2020 13:36 Відповісти
Причем здесь туалет? Террористы, наемные убийства и прочее это что-то из рамок выходящих. Они возникают не просто так. Или организация, или одиночка. Организаций в Украине террористических нет, в одиночку я не верю.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
А свою книгу он по приказу ФСБ в тюрьме писал? Это анархист и псих, притом уже много лет.
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Обычная фальсификация. Это называется легенда.
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21.07.2020 13:34 Відповісти
Да какая легенда, своих агентов не готовят годами чтоб потом он захватывал автобус с дебильными требованиями.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Наоборот. Они подбирают подходящие типажи для определенных ситуаций. Готовят им легенду. А потом если надо активируют агента в нужный момент. Это классика. Не все спящие агенты активируются.
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21.07.2020 13:41 Відповісти
откуда у него ствол?
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21.07.2020 13:29 Відповісти
какой ствол? у меня дома такой-же пневмат лежит. ниче не будет, Слава богу! фуфло все это.
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21.07.2020 13:31 Відповісти
из поля зрения полиции, шо неясного???
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21.07.2020 13:31 Відповісти
В дурке теперь выдают вместо лекарств
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Шарий подогнал.......
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Кстати шарий, шарий его сейчас отмазывает у себя в соц сетях. Спешите видеть )) Было б странно если левацкий ****** осуждал левацкого ******а.
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21.07.2020 13:39 Відповісти
Охотничий карабин может быть, а вот взрывчатки нет. Невозможно самому изготовить что-то адекватное, особенно для "взрыва в людном месте"
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Прописан в Дубно, всю жизнь по тюрьмам и психушкам.
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21.07.2020 13:30 Відповісти
как Ленин!
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21.07.2020 13:32 Відповісти
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21.07.2020 13:34 Відповісти
Видать сифон прогрессирует
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21.07.2020 13:36 Відповісти
А народився в селищі Гай Оренбузької області (Росія).
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21.07.2020 14:15 Відповісти
А сколько раз говорили, что нельзя закрывать психбольницы. Вот пожалуйста, получите.
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21.07.2020 13:31 Відповісти
Психиатры недоработали. Недовели до кондиции...
Луцького терориста звати Максим Кривош, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8741
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21.07.2020 13:38 Відповісти
А вам не кажется, что это спецоперация по отвлечению встречи Моники Зелучи и Путинга?
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21.07.2020 13:31 Відповісти
смішно
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21.07.2020 13:33 Відповісти
или от вот этого:
https://censor.net/news/3209285/zakonoproekt_bujanskogo_o_yazyke_nujno_postavit_v_povestku_dnya_sessii_rady_eto_budet_chestno_sluga
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21.07.2020 13:33 Відповісти
Приснилось? Или ты про президента Швейцарии так?
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21.07.2020 13:34 Відповісти
Точно!!!
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21.07.2020 13:36 Відповісти
Вечно кому то что то кажется,заговоры и масоны.Люди могут погибнуть,а вам только заговоры разоблачать
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Так тут на цензоре процентов 30 таких как этот плохиш )) Пора было бы уже привыкнуть
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21.07.2020 13:40 Відповісти
А Оман это тоже заговоры и масоны?
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21.07.2020 13:50 Відповісти
Щас Арсенбарисич парєшає
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21.07.2020 13:32 Відповісти
Ех куме...Яка страна-такі й теракти...
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21.07.2020 13:35 Відповісти
главное - героически этого психа скрутить, и пропихнуть ещё какой полицайский закон.
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21.07.2020 13:36 Відповісти
"Капитал", "ПСС", "Майн кампф", "Opportunity Ukraine", "Мысли о России" и вот еще один шизофреник-писун явился с книгой "Философия преступника". И шо робыть ?
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21.07.2020 13:35 Відповісти
*********. Или не?
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21.07.2020 13:43 Відповісти
Вимагаю від керівництва МВС негайно звільнити всіх заручників!!!
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21.07.2020 13:35 Відповісти
Вымагатель...
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21.07.2020 13:37 Відповісти
Юрин друх?)
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21.07.2020 13:36 Відповісти
Псих рецидивист - лучшего кандидата даже придумать сложно. Пару месяцев обработки и облегченный вариант гади савченко уходит на золото. Только при плохом порохе его бы упаковали на подлете как и гадю.
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21.07.2020 13:36 Відповісти
хмм.. как вовремя шизик Максим захватил автобус!..
все внимание прессы на этом психе, и никто уже не вспоминает как Генштаб и Гавнокомандущий бросили раненого морпеха на поле боя..
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21.07.2020 13:36 Відповісти
И о языковом законе!
И об убийстве Шеремета!
И о воде в Крым!
.....
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21.07.2020 13:38 Відповісти
В стране бардак , никакие институты не работают .
Почему психически больной человек был в поле зрения правоохранительных органов, а не врачей ?
Почему его не лечили или не изолировали как опасного для общества ?
Страна идёт к самоуничтожении
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21.07.2020 13:37 Відповісти
т.е "со справкой" и самое большое наказание (ну если без жертв) - опять принудительное лечение ?
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21.07.2020 13:37 Відповісти
он под флагом ватикана, если не ошибаюсь.
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21.07.2020 13:44 Відповісти
Шо опять?
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21.07.2020 13:46 Відповісти
Прямо Норд Ост и Беслан в одном флаконе
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21.07.2020 13:49 Відповісти
" мать проработала в школах учителем русского языка и литературыИсточник: https://censor.net/n3209292"
Именно в этом корень зла! А если бы украинскую литературу преподавала, то сынок на террор точно не пошел, разве что стал бы мастером карманной тяги.
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21.07.2020 13:54 Відповісти
А нрикого не интересовало, за чей счет он свою книгу издал?
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21.07.2020 13:59 Відповісти
"...всё время находился в поле зрения полиции..." оку-еть ! фото с калашами и гранатами в интернете... целый арсенал у рецидивиста на руках... и всё время в поле зрения..

Менты сначала обосрутся, а потом начинают "героев" включать...- и всё про всех они знали и всё в поле их зрения.. только вот почему-то коленки всё время стёрты..
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Він точно був тут на форумі. Хто?
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Цензор, а чому не написали, що він народився у листопаді 1975 року в селищі Гай Оренбузької області (Росія)???




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21.07.2020 14:14 Відповісти
Пардон, беру своъ слова назад, написали. Це важливо!
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21.07.2020 14:24 Відповісти
Мати вчитель руськага єзика... Завжди підозрював, що саме в ньому коріння усього зла.
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21.07.2020 14:28 Відповісти
В честь пулемёта назвали.Макс походу тихушный шизофреник у которого сорвало кукушку на почве завышенной самооценки и роли миссионера в сопутствии со следом в истории.Чем то Пуйла напоминает по психотипу...Як вариант
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21.07.2020 15:23 Відповісти
Цікаво, це все той же фсб-ний сценарій чи щось новеньке?
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21.07.2020 20:54 Відповісти
 
 