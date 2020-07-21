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Біля станції метро "Мінська" в Києві пролунав вибух. ВIДЕО

У Києві біля станції метро "Мінська" пролунав вибух.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Біля станції метро "Мінська" таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше ми повідомляли про "підозрілу валізу"", - йдеться в повідомленні.

Інформації про можливих постраждалих унаслідок вибуху поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух біля метро в Києві: 4 людини постраждали, порушено провадження за статтею "хуліганство"

Автор: 

вибух (4503) Київ (19626)


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Топ коментарі
+51
Кадырка приветы передает ,короче Зеленский своим бездействиями завел врага к нам в дом,если он сам не прямой враг
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21.07.2020 13:53
+41
кацапы давят на Зе.
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21.07.2020 13:54
+38
Всякую прорусскую и околорыговскую шваль колбасит не по-детски. Пытаются нестабильность и психоз спровоцировать. Кроме того, нащупывают поводы для конфликтов, смотрят на общественный резонанс, чтобы потом народными волнениями прикрываться. Классика кэгэбэ. Может и ни в этом конкретном случае, но сценарий всегда в принципе один.
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21.07.2020 14:05
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Дней 5 назад ехал с минской на 99 . На кольце возле богатырской на проезжей части стояла машина полиции и лежала граната, днеи1
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21.07.2020 18:12 Відповісти
Это ларёк, где какие то кыргызы продавали беляши.
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21.07.2020 20:13 Відповісти
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