Біля станції метро "Мінська" в Києві пролунав вибух. ВIДЕО
У Києві біля станції метро "Мінська" пролунав вибух.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Біля станції метро "Мінська" таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше ми повідомляли про "підозрілу валізу"", - йдеться в повідомленні.
Інформації про можливих постраждалих унаслідок вибуху поки немає.
Топ коментарі
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VIC Бараев
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Тунгусский метеорит
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