Два саморобні вибухові пристрої знешкодили біля станції метро "Мінська", - Кличко
У Києві біля станції метро "Мінська" знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої на ринку "Мінський"", - написав він у фейсбуці.
За його словами, опівдні анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.
"Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію і виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці і рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою машиною і автокіосками, знешкодили", - розповів Кличко.
Він підкреслив, що не варто нехтувати повідомленнями про замінування, тому що не всі вони, на жаль, виявляються фальшивими.
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Раньше такого не было
А по поводу его антиукраинскости, как теперь известно именно он отдал приказ Ягуару зачистить харьковскую ОГА, в результате чего было ликвидировано ХНР. Не без своих бизнес интересов конечно, но факт остается фактом.
натуральный мафиози. и слава этому "кому-то" если он нейтрализует Авакова
и да, посмотрев, даже если думал шо Аваков очень добрый, дальше так думать не получится
Кличко, на тебя надежда, бо у руля Рады - идиоты
он хочет успеть додавить до выборов в США!
знает что Байдет победит!и кацапиии п%зда
Більше нікому.