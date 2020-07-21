Два саморобні вибухові пристрої знешкодили біля станції метро "Мінська", - Кличко

У Києві біля станції метро "Мінська" знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої на ринку "Мінський"", - написав він у фейсбуці.

За його словами, опівдні анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі троє невідомих підірвали на Подолі банкомат і викрали касети з грошима, - поліція. ФОТОрепортаж

"Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію і виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці і рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою машиною і автокіосками, знешкодили", - розповів Кличко.

Він підкреслив, що не варто нехтувати повідомленнями про замінування, тому що не всі вони, на жаль, виявляються фальшивими.

Читайте також: Біля станції метро "Мінська" в Києві пролунав вибух. ВIДЕО