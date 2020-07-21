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Новости Борьба с коррупцией
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Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции, и Швейцария всегда была примером успеха в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.

"Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал Глава государства во время общения со СМИ.

Президент Швейцарской Конфедерации отметила важность развития независимой юридической системы.

"Мы готовы сопровождать Украину на этом нелегком пути", - сказала Cоммаруга.

Президент Швейцарии отметила, что сильная, крепкая юридическая система является ключом для реализации многих планов.

Также читайте: Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) коррупция (8570) Швейцария (616) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+14
А Коломойша не хочет туда ехать
- патамушо швейцарцы выдадут его американцам...
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21.07.2020 15:41
+14
Ну что-то вроде этого
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3126
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21.07.2020 15:42
+11
перевожу медленно :

"Госпожа президент, заберите обратно своего гражданина Швейцарии Коломойского, патамуша уже атомные электростанции ради него начнем отключать"
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21.07.2020 15:27
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ШТА!
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21.07.2020 15:20 Ответить
перевожу медленно :

"Госпожа президент, заберите обратно своего гражданина Швейцарии Коломойского, патамуша уже атомные электростанции ради него начнем отключать"
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21.07.2020 15:27 Ответить
А Коломойша не хочет туда ехать
- патамушо швейцарцы выдадут его американцам...
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21.07.2020 15:41 Ответить
а может, британцам.... или израильтянам - его и там ждут не дождутся
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21.07.2020 15:52 Ответить
- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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21.07.2020 15:28 Ответить
Классика безсмертна! 🤗
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21.07.2020 16:49 Ответить
"Верит". это слово пихает везде.
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21.07.2020 16:46 Ответить
Да ты шо?? И на чем же основана твоя вера??
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21.07.2020 15:20 Ответить
Беня и Ахметов велели ему так сказать...
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21.07.2020 15:23 Ответить
аблігациї купив-бабло відмив.тепер можно і в Швейцарскій банк.
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21.07.2020 15:34 Ответить
вера и надежда на финансовые вливания
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21.07.2020 15:54 Ответить
На відсутності мізків і базових знань випускника середньої школи.
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21.07.2020 15:55 Ответить
помогали швейцарский газ покупать при пете. Вот и ему захотелось.
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21.07.2020 16:06 Ответить
Цікавий висновок.
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21.07.2020 15:20 Ответить
Ну что-то вроде этого
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3126
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21.07.2020 15:42 Ответить
из француского крути как хочеться, но не меная цвета местами, руцкое овнофрешка никак не получаеться
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21.07.2020 16:07 Ответить
не ужели ключи от ящиков нашей Ыллыты отдаст ?
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21.07.2020 15:22 Ответить
То есть Осел Оманский верит , что Швейцария будет с ним бороться?
Я конечно знаю , что Осляра дебил , но оно каждый раз не перестает меня удивлять.
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21.07.2020 15:23 Ответить
..... и тут снизу кто-то постучал.....
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21.07.2020 15:57 Ответить
Мене він здивував лише один раз. Коли заявив Порошенко ві :"Я - ваш вирок!". Я подумав, що такі слова він сам підібрати не міг, мало того, я зрозумів, що той, хто йому писвюав ці слова - теж не мудрий. Зєлєнскій не міг стати і не став вироком Порошенку. Не та вагова категорія. От ким Зєлєнскій точно став для Порошенка, так це катапультою на ше один президентський термін. Лиге на фоні президентства невігоасвюа Зєлєнского Порошенко міг так відродитися.
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21.07.2020 16:03 Ответить
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2587
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21.07.2020 15:24 Ответить
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Наверное, снова денег просил.
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21.07.2020 15:24 Ответить
або свої тихенько прилаштувати прохає ))))
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21.07.2020 15:28 Ответить
Чому "наверное", він прямо сказав, "будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов "https://censor.net/n3209328
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21.07.2020 15:30 Ответить
Поможет - будет более интенсивнее открывать офшорные счета вам, чинушам.
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21.07.2020 15:25 Ответить
вова думает что он до сих пор в квартале95? решил поюморть
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21.07.2020 15:26 Ответить
Та ні ! Зараз він живе краще і працює значно менше.
Зазирніть на офіційний сайт президента. Там лише звільнення, прийняття на роботу і нагороди. Підписує, що йому підсунуть. ВСЕ.
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21.07.2020 15:28 Ответить
та за госкошт сім"єю подорожує по президентських дачах та забутих резиденціях ))))
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21.07.2020 15:29 Ответить
воно так до фуйла тулицця.
то в Оман поперло, то на дачу.
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21.07.2020 15:34 Ответить
а фуйло капризне-балуване...кокетує..не підпускає близько))) знущається))))
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21.07.2020 15:37 Ответить
Тебе заграничный округ не позволяет называть путина *****, а не так ласково фуйло.
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21.07.2020 16:32 Ответить
нет, не все! а видосики? а поездки на отдых за наш счет?
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21.07.2020 16:00 Ответить
А хіба Зеля не справляється ?
Визнав свою безпорадність ?
От нашо ми міняли компетентну людину на клоуна ???
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21.07.2020 15:26 Ответить
потому, что зебилов оказалось втрое больше здравомыслящих
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21.07.2020 16:00 Ответить
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2392
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21.07.2020 15:26 Ответить
Запустили ракету. На борту Белка, Стрелка и Зеленский. Сеанс связи:
- Белка!
- Гав!
- Протестировать бортовые системы управления.
- Гав! Гав!
- Стрелка!
- Гав!
- Начать подготовку к проведению орбитальных экспериментов.
- Гав! Гав!
- Зеленский!
- Гав!
- Да не гавкай! Покорми собак и ничего не трогай.
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21.07.2020 16:30 Ответить
Швейцария?
а не оте НАБУ , НАПК, ГБР, САП и так по мелочи.. СФР и Антикорсуд...и Генпрокуратура...
та у нас коррупционеров меньше, чем борцунов с ними ))))))))
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21.07.2020 15:27 Ответить
Борцуны, которы берут взятки в объёмах больших, чем сами коррупционеры.
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21.07.2020 15:34 Ответить
або ..головне в тій "боротьбі" на самих себе не вийти))))
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21.07.2020 15:35 Ответить
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Ай молодец!!!Вот так шутка!! Профессионала 95 квартала даже должность
президента не испортит
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21.07.2020 15:28 Ответить
Чомусь забув закликати інвестувати в українську економіку.
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21.07.2020 15:29 Ответить
наш гидрант - тупо генератор случайных решений/выводов.
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21.07.2020 15:29 Ответить
Уже шестой раз за год генерирует
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 394
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21.07.2020 15:32 Ответить
дебил. щас, швейцарцы все бросят и начнут с нашей коррупцией бороться пока ты тут херней страдаешь...
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21.07.2020 15:30 Ответить
Швейцарский секрет порядка:
В Швейцарии, на 8 млн. населения в частных руках находится более 2,5 млн единиц нарезного оружия.
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21.07.2020 15:30 Ответить
терорист ваш?
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21.07.2020 15:37 Ответить
авакова.
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21.07.2020 15:40 Ответить
Что там с рейтингом ?
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21.07.2020 15:31 Ответить
Ага. Швейцария сейчас все бросит и начнет отлавливать в Украине коррупционеров. Да Швейцария живет за счет коррупционеров, диктаторов и воров, везущих в швейцарские банки награбленное со всего мира
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21.07.2020 15:31 Ответить
Ну да, ну да, все спиж..ные бабки хранятся в надёжных швейцарских банках. Кто же их вернёт обратно..!?
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21.07.2020 15:32 Ответить
...сам не в змозі ?
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21.07.2020 15:35 Ответить
"Заграница нам поможет!"(с)
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21.07.2020 15:35 Ответить
Тьфу!
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21.07.2020 15:37 Ответить
Швейцарія допоможе.... А на якого милого тоді нам оті всі НАБУ,САП.... ?
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21.07.2020 15:38 Ответить
Президент Зеленский единственный самый честный и порядочный Президент Украины в отличие от предыдущих мерзавцев.
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21.07.2020 15:38 Ответить
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21.07.2020 15:39 Ответить
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21.07.2020 15:44 Ответить
Зеля, а как же твое обещание побороть коррупцию? Или оно там же где обещание закончить войну и уменьшить тарифы?
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21.07.2020 15:38 Ответить
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9553
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21.07.2020 15:41 Ответить
А это наше теневое, которое руководит Украиной из-за рубежа(то же немного)
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2645
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21.07.2020 15:46 Ответить
не несите ерунды, это федеральное правительство только, т.н. федеральный совет, а в Швейцарии есть еще 26 кантонов, со своими правительствами, парламентами и прочим., одних только депутатов кантона Берн 160 человек, в кантоне Цюрих 180 и т.д.
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21.07.2020 15:56 Ответить
Какя разница контоны сами решают что им делать. А у нас зеля мародерит и распродает всю страну. Республика громад как в Швейцарии и слом кормушки в Киеве вот что людям надо.
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21.07.2020 16:13 Ответить
а зачем же ты за него агитировал ?
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21.07.2020 16:21 Ответить
это называется "федерализация", чего и хочет *****, разумеется он не хочет из Украины сделать Швейцарию, он хочет по кускам ее растащить
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21.07.2020 16:21 Ответить
США- Обьединенные страны Америки. Дословный перевод.
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22.07.2020 04:50 Ответить
Так и у нас 27 со всеми прибамбасами!
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21.07.2020 16:14 Ответить
не совсем, там это 26 государств по сути, Швейцария это конфедерация, каждый кантон имеет еще свои области со своими администрациями, города, там городские советы и т.д.
ну а федеральное правительство занимается только общими вопросами, конечно же оно малочисленное и круг вопросов которые они решают совсем узкий.
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21.07.2020 16:35 Ответить
Качество заменяет количество.Там один их министр,может работать за всю фракцию наших прохиндеев с купленными дипломами
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21.07.2020 16:13 Ответить
згідно опитувань, основний електорат Порошенко це вікова категорія 60+ (як у Бойко і у комуняк)
читаючи дописувачів Цензора, іноді з жахом приходить думка: невже і я буду схожий на них у 60+?
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21.07.2020 15:41 Ответить
И от побачу я тебе коли тобі буде 60 і скажу:
«Час таких не лікує. Яким ти був лайном, таким і залишився».
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21.07.2020 15:56 Ответить
Ти вже схожий на пацієнта! Не напружуйся. Заспокійся!
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21.07.2020 16:19 Ответить
основний електорат Порошенко це вікова категорія 60+ (як у Бойко і у комуняк)

Не считаю умных тех,кто верит в пандемию от СМИ.
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21.07.2020 16:54 Ответить
Это у него стёб такой Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский Выглядит так как будто навалял кучу и пдтягивая штаны , размышляет =может Швейцария поможет эту кучу прибрать .
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21.07.2020 15:42 Ответить
з якого яух ?
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21.07.2020 15:44 Ответить
Тот кто много говорит,тот часто терпит неудачу. 95 квартал очень много говорил с дня его основания....и обзывал свою страну очень "красивыми" словами....
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21.07.2020 15:45 Ответить
заграница нам поможет- остап бендер
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21.07.2020 15:47 Ответить
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/607259333113403/ ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Знищення системної корупції
- Не виконано - Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн. (маємо лише криву "Дію")
- Не виконано - Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури. (двічі міняли генпрокурора, стало лише гірше)
- Не виконано - Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо. ("на 100% свої" прокурори, ДБР, СБУ etc, що діють за вказівками з Банкової)
- Не виконано - Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
- Не виконано - Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції. (Лерос, що викрив корупцію Єрмака, отримав карну справу)
- Не виконано - Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу. (ахахахаха)
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6752
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21.07.2020 15:48 Ответить
Александр Мороз когда то говорил,Кучма Папа и создатель Украинской коррупции.Зеля решил помочь Данилычу сломать хребет этому ЗЛУ. Анекдот
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21.07.2020 15:53 Ответить
Помогут не швейцарцы, а швейцары. Ты спутал, Вова.
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21.07.2020 15:53 Ответить
в вопросах предотвращения коррупции поможет не Швейцария, а варвар, который придёт и начнёт набивать все пустые помещения, включая сараи и кладовые патриотичными петьками всех рангов и мастей, то чего ты не можешь, трепло
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21.07.2020 15:58 Ответить
Посадит Ермака, Коломойского, Медведчука.... ?

Ты что сказать то хотел, дурилка зеленая?
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21.07.2020 15:59 Ответить
Не допоможе. Хоча б тому, що корупція тут вже давно вкорінилася і "цвітьот вовсю"...
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21.07.2020 16:00 Ответить
Питання корупції вирішується дуже просто!
Приходить до влади в Україні Чен Ин Кіменко і ставить в кожному обласному центрі по шибениці!
Після розслідування злодійств, корупціонера на вішальницю!
І корупція за рік зникне нанівець!
Але, або демократія, або диктатура!!
Хто хоче диктатури, думайте і про те, що і ви можете висіти на тій шибениці!
Зеленський з таким станом корупціі не винуватий, винувата система, яка склалася за 30-ть років!
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21.07.2020 16:01 Ответить
аппетиты у прислуги цирка малороссов растут, надо еще и у швейцарцев потянуть бабла, остальные уже не дают.
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21.07.2020 16:08 Ответить
-Позвольте спросить- ви синок покойного Петра Голохвостого,шо цирюльню держал за канавой? - Папенька! Ихняя хфамилия Голохвостов,а ви хвоста какого то вплели. -Натурально,моя хфамилия Голохвастов,а то необразованное мужичье перекручивает. -Так ви,значит,не того...не его...не цирюльника синок? -То есть по натуре,по хворме,по телу,как водится.Но по уму,по образованности ми уже не та хворма. Не тот центр тяжести...(с)
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21.07.2020 16:11 Ответить
як саме "поможет"?? Руки вам відрізати буде? Чи голови??
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21.07.2020 16:28 Ответить
не ВІРЮ, а хочу, прошу, вимагаю співпраці в відмиванні коштів в особливо величезному обсязі. з арештом всіх рахунків. кримінальним провадженням. екстрадицією.
інакше... коштів на рахунках більше не буде.
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21.07.2020 16:45 Ответить
Что, без Швейцарии уже усрался бороться?
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21.07.2020 17:34 Ответить
Ну подивиться Зе , ще і цьому президенту в очі , а не тільки в очі Пу . І що далі ?
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21.07.2020 18:32 Ответить
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9229
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21.07.2020 18:32 Ответить
Господи, что за идиот? Да с таким президентом нам уже никто не поможет, даже господь бог.
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21.07.2020 20:57 Ответить
почувається болісно.
1 год

Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?
Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.
Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль.
Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.
Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
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21.07.2020 21:05 Ответить
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7143
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21.07.2020 21:05 Ответить
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7981
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21.07.2020 21:08 Ответить
Коррупция поощряется и будет поощрятся шмарклей так долго, насколько долго он собирается прислуживать олигархам.
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21.07.2020 21:18 Ответить
это зеленый зашквар. тупое, лживое зеленое г...о....вно пришло к власти на обмане тупоголовых 73% хохловзе.
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21.07.2020 21:23 Ответить
зельц во главе коррупции и назначен беней.
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21.07.2020 21:29 Ответить
В боротьбi з корупцiею не обiйтись без потужних реформаторiв на чолi з плокулолом Луценко
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21.07.2020 22:37 Ответить
 
 