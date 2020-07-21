Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции, и Швейцария всегда была примером успеха в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.

"Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал Глава государства во время общения со СМИ.

Президент Швейцарской Конфедерации отметила важность развития независимой юридической системы.

"Мы готовы сопровождать Украину на этом нелегком пути", - сказала Cоммаруга.

Президент Швейцарии отметила, что сильная, крепкая юридическая система является ключом для реализации многих планов.

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