Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський
Головним пріоритетом змін в Україні є протидія корупції, і Швейцарія завжди була прикладом успіху в цьому питанні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.
"Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ.
Президентка Швейцарської Конфедерації наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.
"Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху", – зазначила Cоммаруга.
Президентка Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.
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"Госпожа президент, заберите обратно своего гражданина Швейцарии Коломойского, патамуша уже атомные электростанции ради него начнем отключать"
- патамушо швейцарцы выдадут его американцам...
Я конечно знаю , что Осляра дебил , но оно каждый раз не перестает меня удивлять.
Наверное, снова денег просил.
Зазирніть на офіційний сайт президента. Там лише звільнення, прийняття на роботу і нагороди. Підписує, що йому підсунуть. ВСЕ.
то в Оман поперло, то на дачу.
Визнав свою безпорадність ?
От нашо ми міняли компетентну людину на клоуна ???
- Белка!
- Гав!
- Протестировать бортовые системы управления.
- Гав! Гав!
- Стрелка!
- Гав!
- Начать подготовку к проведению орбитальных экспериментов.
- Гав! Гав!
- Зеленский!
- Гав!
- Да не гавкай! Покорми собак и ничего не трогай.
а не оте НАБУ , НАПК, ГБР, САП и так по мелочи.. СФР и Антикорсуд...и Генпрокуратура...
та у нас коррупционеров меньше, чем борцунов с ними ))))))))
Ай молодец!!!Вот так шутка!! Профессионала 95 квартала даже должность
президента не испортит
В Швейцарии, на 8 млн. населения в частных руках находится более 2,5 млн единиц нарезного оружия.
ну а федеральное правительство занимается только общими вопросами, конечно же оно малочисленное и круг вопросов которые они решают совсем узкий.
читаючи дописувачів Цензора, іноді з жахом приходить думка: невже і я буду схожий на них у 60+?
«Час таких не лікує. Яким ти був лайном, таким і залишився».
Не считаю умных тех,кто верит в пандемию от СМИ.
Знищення системної корупції
- Не виконано - Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн. (маємо лише криву "Дію")
- Не виконано - Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури. (двічі міняли генпрокурора, стало лише гірше)
- Не виконано - Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо. ("на 100% свої" прокурори, ДБР, СБУ etc, що діють за вказівками з Банкової)
- Не виконано - Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
- Не виконано - Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції. (Лерос, що викрив корупцію Єрмака, отримав карну справу)
- Не виконано - Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу. (ахахахаха)
Ты что сказать то хотел, дурилка зеленая?
Приходить до влади в Україні Чен Ин Кіменко і ставить в кожному обласному центрі по шибениці!
Після розслідування злодійств, корупціонера на вішальницю!
І корупція за рік зникне нанівець!
Але, або демократія, або диктатура!!
Хто хоче диктатури, думайте і про те, що і ви можете висіти на тій шибениці!
Зеленський з таким станом корупціі не винуватий, винувата система, яка склалася за 30-ть років!
інакше... коштів на рахунках більше не буде.
1 год
Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?
Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.
Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль.
Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.
Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.