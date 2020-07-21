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Новини Боротьба з корупцією
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Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський

Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський

Головним пріоритетом змін в Україні є протидія корупції, і Швейцарія завжди була прикладом успіху в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.

"Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ.

Президентка Швейцарської Конфедерації наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.

"Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху", – зазначила Cоммаруга.

Президентка Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.

Дивіться: Відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського і президентки Швейцарії Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) корупція (4698) Швейцарія (867) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+14
А Коломойша не хочет туда ехать
- патамушо швейцарцы выдадут его американцам...
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21.07.2020 15:41
+14
Ну что-то вроде этого
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3126
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21.07.2020 15:42
+11
перевожу медленно :

"Госпожа президент, заберите обратно своего гражданина Швейцарии Коломойского, патамуша уже атомные электростанции ради него начнем отключать"
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21.07.2020 15:27
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21.07.2020 15:20 Відповісти
перевожу медленно :

"Госпожа президент, заберите обратно своего гражданина Швейцарии Коломойского, патамуша уже атомные электростанции ради него начнем отключать"
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21.07.2020 15:27 Відповісти
А Коломойша не хочет туда ехать
- патамушо швейцарцы выдадут его американцам...
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21.07.2020 15:41 Відповісти
а может, британцам.... или израильтянам - его и там ждут не дождутся
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21.07.2020 15:52 Відповісти
- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Классика безсмертна! 🤗
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21.07.2020 16:49 Відповісти
"Верит". это слово пихает везде.
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21.07.2020 16:46 Відповісти
Да ты шо?? И на чем же основана твоя вера??
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21.07.2020 15:20 Відповісти
Беня и Ахметов велели ему так сказать...
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21.07.2020 15:23 Відповісти
аблігациї купив-бабло відмив.тепер можно і в Швейцарскій банк.
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21.07.2020 15:34 Відповісти
вера и надежда на финансовые вливания
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21.07.2020 15:54 Відповісти
На відсутності мізків і базових знань випускника середньої школи.
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21.07.2020 15:55 Відповісти
помогали швейцарский газ покупать при пете. Вот и ему захотелось.
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21.07.2020 16:06 Відповісти
Цікавий висновок.
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21.07.2020 15:20 Відповісти
Ну что-то вроде этого
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3126
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21.07.2020 15:42 Відповісти
из француского крути как хочеться, но не меная цвета местами, руцкое овнофрешка никак не получаеться
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21.07.2020 16:07 Відповісти
не ужели ключи от ящиков нашей Ыллыты отдаст ?
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21.07.2020 15:22 Відповісти
То есть Осел Оманский верит , что Швейцария будет с ним бороться?
Я конечно знаю , что Осляра дебил , но оно каждый раз не перестает меня удивлять.
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21.07.2020 15:23 Відповісти
..... и тут снизу кто-то постучал.....
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21.07.2020 15:57 Відповісти
Мене він здивував лише один раз. Коли заявив Порошенко ві :"Я - ваш вирок!". Я подумав, що такі слова він сам підібрати не міг, мало того, я зрозумів, що той, хто йому писвюав ці слова - теж не мудрий. Зєлєнскій не міг стати і не став вироком Порошенку. Не та вагова категорія. От ким Зєлєнскій точно став для Порошенка, так це катапультою на ше один президентський термін. Лиге на фоні президентства невігоасвюа Зєлєнского Порошенко міг так відродитися.
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21.07.2020 16:03 Відповісти
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2587
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21.07.2020 15:24 Відповісти
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Наверное, снова денег просил.
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21.07.2020 15:24 Відповісти
або свої тихенько прилаштувати прохає ))))
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Чому "наверное", він прямо сказав, "будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов "https://censor.net/n3209328
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21.07.2020 15:30 Відповісти
Поможет - будет более интенсивнее открывать офшорные счета вам, чинушам.
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21.07.2020 15:25 Відповісти
вова думает что он до сих пор в квартале95? решил поюморть
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21.07.2020 15:26 Відповісти
Та ні ! Зараз він живе краще і працює значно менше.
Зазирніть на офіційний сайт президента. Там лише звільнення, прийняття на роботу і нагороди. Підписує, що йому підсунуть. ВСЕ.
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21.07.2020 15:28 Відповісти
та за госкошт сім"єю подорожує по президентських дачах та забутих резиденціях ))))
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21.07.2020 15:29 Відповісти
воно так до фуйла тулицця.
то в Оман поперло, то на дачу.
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21.07.2020 15:34 Відповісти
а фуйло капризне-балуване...кокетує..не підпускає близько))) знущається))))
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21.07.2020 15:37 Відповісти
Тебе заграничный округ не позволяет называть путина *****, а не так ласково фуйло.
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21.07.2020 16:32 Відповісти
нет, не все! а видосики? а поездки на отдых за наш счет?
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21.07.2020 16:00 Відповісти
А хіба Зеля не справляється ?
Визнав свою безпорадність ?
От нашо ми міняли компетентну людину на клоуна ???
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21.07.2020 15:26 Відповісти
потому, что зебилов оказалось втрое больше здравомыслящих
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21.07.2020 16:00 Відповісти
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2392
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21.07.2020 15:26 Відповісти
Запустили ракету. На борту Белка, Стрелка и Зеленский. Сеанс связи:
- Белка!
- Гав!
- Протестировать бортовые системы управления.
- Гав! Гав!
- Стрелка!
- Гав!
- Начать подготовку к проведению орбитальных экспериментов.
- Гав! Гав!
- Зеленский!
- Гав!
- Да не гавкай! Покорми собак и ничего не трогай.
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21.07.2020 16:30 Відповісти
Швейцария?
а не оте НАБУ , НАПК, ГБР, САП и так по мелочи.. СФР и Антикорсуд...и Генпрокуратура...
та у нас коррупционеров меньше, чем борцунов с ними ))))))))
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21.07.2020 15:27 Відповісти
Борцуны, которы берут взятки в объёмах больших, чем сами коррупционеры.
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21.07.2020 15:34 Відповісти
або ..головне в тій "боротьбі" на самих себе не вийти))))
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21.07.2020 15:35 Відповісти
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский

Ай молодец!!!Вот так шутка!! Профессионала 95 квартала даже должность
президента не испортит
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Чомусь забув закликати інвестувати в українську економіку.
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21.07.2020 15:29 Відповісти
наш гидрант - тупо генератор случайных решений/выводов.
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21.07.2020 15:29 Відповісти
Уже шестой раз за год генерирует
Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 394
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21.07.2020 15:32 Відповісти
дебил. щас, швейцарцы все бросят и начнут с нашей коррупцией бороться пока ты тут херней страдаешь...
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21.07.2020 15:30 Відповісти
Швейцарский секрет порядка:
В Швейцарии, на 8 млн. населения в частных руках находится более 2,5 млн единиц нарезного оружия.
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21.07.2020 15:30 Відповісти
терорист ваш?
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21.07.2020 15:37 Відповісти
авакова.
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21.07.2020 15:40 Відповісти
Что там с рейтингом ?
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21.07.2020 15:31 Відповісти
Ага. Швейцария сейчас все бросит и начнет отлавливать в Украине коррупционеров. Да Швейцария живет за счет коррупционеров, диктаторов и воров, везущих в швейцарские банки награбленное со всего мира
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21.07.2020 15:31 Відповісти
Ну да, ну да, все спиж..ные бабки хранятся в надёжных швейцарских банках. Кто же их вернёт обратно..!?
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21.07.2020 15:32 Відповісти
...сам не в змозі ?
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21.07.2020 15:35 Відповісти
"Заграница нам поможет!"(с)
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21.07.2020 15:35 Відповісти
Тьфу!
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21.07.2020 15:37 Відповісти
Швейцарія допоможе.... А на якого милого тоді нам оті всі НАБУ,САП.... ?
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21.07.2020 15:38 Відповісти
Президент Зеленский единственный самый честный и порядочный Президент Украины в отличие от предыдущих мерзавцев.
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21.07.2020 15:38 Відповісти
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21.07.2020 15:39 Відповісти
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21.07.2020 15:44 Відповісти
Зеля, а как же твое обещание побороть коррупцию? Или оно там же где обещание закончить войну и уменьшить тарифы?
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21.07.2020 15:38 Відповісти
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9553
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21.07.2020 15:41 Відповісти
А это наше теневое, которое руководит Украиной из-за рубежа(то же немного)
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2645
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21.07.2020 15:46 Відповісти
не несите ерунды, это федеральное правительство только, т.н. федеральный совет, а в Швейцарии есть еще 26 кантонов, со своими правительствами, парламентами и прочим., одних только депутатов кантона Берн 160 человек, в кантоне Цюрих 180 и т.д.
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21.07.2020 15:56 Відповісти
Какя разница контоны сами решают что им делать. А у нас зеля мародерит и распродает всю страну. Республика громад как в Швейцарии и слом кормушки в Киеве вот что людям надо.
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21.07.2020 16:13 Відповісти
а зачем же ты за него агитировал ?
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21.07.2020 16:21 Відповісти
это называется "федерализация", чего и хочет *****, разумеется он не хочет из Украины сделать Швейцарию, он хочет по кускам ее растащить
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21.07.2020 16:21 Відповісти
США- Обьединенные страны Америки. Дословный перевод.
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22.07.2020 04:50 Відповісти
Так и у нас 27 со всеми прибамбасами!
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21.07.2020 16:14 Відповісти
не совсем, там это 26 государств по сути, Швейцария это конфедерация, каждый кантон имеет еще свои области со своими администрациями, города, там городские советы и т.д.
ну а федеральное правительство занимается только общими вопросами, конечно же оно малочисленное и круг вопросов которые они решают совсем узкий.
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21.07.2020 16:35 Відповісти
Качество заменяет количество.Там один их министр,может работать за всю фракцию наших прохиндеев с купленными дипломами
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21.07.2020 16:13 Відповісти
згідно опитувань, основний електорат Порошенко це вікова категорія 60+ (як у Бойко і у комуняк)
читаючи дописувачів Цензора, іноді з жахом приходить думка: невже і я буду схожий на них у 60+?
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21.07.2020 15:41 Відповісти
И от побачу я тебе коли тобі буде 60 і скажу:
«Час таких не лікує. Яким ти був лайном, таким і залишився».
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21.07.2020 15:56 Відповісти
Ти вже схожий на пацієнта! Не напружуйся. Заспокійся!
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21.07.2020 16:19 Відповісти
основний електорат Порошенко це вікова категорія 60+ (як у Бойко і у комуняк)

Не считаю умных тех,кто верит в пандемию от СМИ.
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21.07.2020 16:54 Відповісти
Это у него стёб такой Верю, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции, - Зеленский Выглядит так как будто навалял кучу и пдтягивая штаны , размышляет =может Швейцария поможет эту кучу прибрать .
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21.07.2020 15:42 Відповісти
з якого яух ?
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21.07.2020 15:44 Відповісти
Тот кто много говорит,тот часто терпит неудачу. 95 квартал очень много говорил с дня его основания....и обзывал свою страну очень "красивыми" словами....
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21.07.2020 15:45 Відповісти
заграница нам поможет- остап бендер
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21.07.2020 15:47 Відповісти
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/607259333113403/ ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Знищення системної корупції
- Не виконано - Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн. (маємо лише криву "Дію")
- Не виконано - Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури. (двічі міняли генпрокурора, стало лише гірше)
- Не виконано - Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо. ("на 100% свої" прокурори, ДБР, СБУ etc, що діють за вказівками з Банкової)
- Не виконано - Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
- Не виконано - Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції. (Лерос, що викрив корупцію Єрмака, отримав карну справу)
- Не виконано - Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу. (ахахахаха)
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6752
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21.07.2020 15:48 Відповісти
Александр Мороз когда то говорил,Кучма Папа и создатель Украинской коррупции.Зеля решил помочь Данилычу сломать хребет этому ЗЛУ. Анекдот
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21.07.2020 15:53 Відповісти
Помогут не швейцарцы, а швейцары. Ты спутал, Вова.
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21.07.2020 15:53 Відповісти
в вопросах предотвращения коррупции поможет не Швейцария, а варвар, который придёт и начнёт набивать все пустые помещения, включая сараи и кладовые патриотичными петьками всех рангов и мастей, то чего ты не можешь, трепло
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21.07.2020 15:58 Відповісти
Посадит Ермака, Коломойского, Медведчука.... ?

Ты что сказать то хотел, дурилка зеленая?
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21.07.2020 15:59 Відповісти
Не допоможе. Хоча б тому, що корупція тут вже давно вкорінилася і "цвітьот вовсю"...
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21.07.2020 16:00 Відповісти
Питання корупції вирішується дуже просто!
Приходить до влади в Україні Чен Ин Кіменко і ставить в кожному обласному центрі по шибениці!
Після розслідування злодійств, корупціонера на вішальницю!
І корупція за рік зникне нанівець!
Але, або демократія, або диктатура!!
Хто хоче диктатури, думайте і про те, що і ви можете висіти на тій шибениці!
Зеленський з таким станом корупціі не винуватий, винувата система, яка склалася за 30-ть років!
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21.07.2020 16:01 Відповісти
аппетиты у прислуги цирка малороссов растут, надо еще и у швейцарцев потянуть бабла, остальные уже не дают.
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21.07.2020 16:08 Відповісти
-Позвольте спросить- ви синок покойного Петра Голохвостого,шо цирюльню держал за канавой? - Папенька! Ихняя хфамилия Голохвостов,а ви хвоста какого то вплели. -Натурально,моя хфамилия Голохвастов,а то необразованное мужичье перекручивает. -Так ви,значит,не того...не его...не цирюльника синок? -То есть по натуре,по хворме,по телу,как водится.Но по уму,по образованности ми уже не та хворма. Не тот центр тяжести...(с)
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21.07.2020 16:11 Відповісти
як саме "поможет"?? Руки вам відрізати буде? Чи голови??
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21.07.2020 16:28 Відповісти
не ВІРЮ, а хочу, прошу, вимагаю співпраці в відмиванні коштів в особливо величезному обсязі. з арештом всіх рахунків. кримінальним провадженням. екстрадицією.
інакше... коштів на рахунках більше не буде.
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Что, без Швейцарии уже усрался бороться?
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21.07.2020 17:34 Відповісти
Ну подивиться Зе , ще і цьому президенту в очі , а не тільки в очі Пу . І що далі ?
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21.07.2020 18:32 Відповісти
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9229
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21.07.2020 18:32 Відповісти
Господи, что за идиот? Да с таким президентом нам уже никто не поможет, даже господь бог.
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21.07.2020 20:57 Відповісти
почувається болісно.
1 год

Тільки хотіла запитати у вас, чи вижив той поранений хлопець, що 4 доби чекав на допомогу?
Обновила стрічку та отримала відповідь від Антивсепропальщика.
Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль.
Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.
Вітаю, зєбілоїди. Ви вибрали в президенти цинічного брехливого соціопата.
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21.07.2020 21:05 Відповісти
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7143
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21.07.2020 21:05 Відповісти
Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7981
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21.07.2020 21:08 Відповісти
Коррупция поощряется и будет поощрятся шмарклей так долго, насколько долго он собирается прислуживать олигархам.
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21.07.2020 21:18 Відповісти
это зеленый зашквар. тупое, лживое зеленое г...о....вно пришло к власти на обмане тупоголовых 73% хохловзе.
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21.07.2020 21:23 Відповісти
зельц во главе коррупции и назначен беней.
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21.07.2020 21:29 Відповісти
В боротьбi з корупцiею не обiйтись без потужних реформаторiв на чолi з плокулолом Луценко
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21.07.2020 22:37 Відповісти
 
 