Вірю, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях запобігання корупції, - Зеленський

Головним пріоритетом змін в Україні є протидія корупції, і Швейцарія завжди була прикладом успіху в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із Президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві.

"Хочу відзначити підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів", – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ.

Президентка Швейцарської Конфедерації наголосила на важливості розбудови незалежної юридичної системи.

"Ми готові супроводжувати Україну на цьому нелегкому шляху", – зазначила Cоммаруга.

Президентка Швейцарії зауважила, що сильна, міцна юридична система є ключем для реалізації багатьох планів.

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