Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ
Российские оккупанты надругались над телом погибшего возле Зайцево военного медика Николая Илина.
Об этом заявляет редакция "Укринформа" на основании имеющихся в ее распоряжении фотографий тела погибшего, информирует Цензор.НЕТ.
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".
Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.
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Николай Илин - уроженец Беларуси, гражданин Эстонии. С 2018 года защищал Украину на Донбассе.
Илин погиб под Зайцево 13 июля при попытке забрать тело погибшего бойца. Тело Илина было передано украинской стороне 17 июля.
Прощание с Николаем Илиным состоится 22 июля в 10 часов утра в соборе св. Александра на ул. Костельной в Киеве. В 13 часов на Байковом кладбище состоится кремация тела медика.
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Московит є звір
Є і був завжди.
Ти мені повір,
За ним ці сліди.
Запорізьку Січ
Підступом вхопив.
Різав день і ніч,
В крові потопив.
Вирив із могил,
Кістки козаків.
Їх рубав, місив,
Вилив на них гнів.
Також у ці дні,
Московит напав.
Вже на цій війні
Все те саме мав.
Медика убив,
Що за бійцем йшов.
Так брата любив,
Білоруса знов.
А труп затягли,
У свою нору.
Різали й скребли,
Як з гілки кору.
Воїну уклін,
За мужність твою:
Микола Ілін,
Пав у тім бою.
Хай москаль горить,
Пекло його дім...
Всього одна мить,
Й пропаде, як дим.
21.07.2020 р.
Анатолій Березенський
таких только закопать и забыть.
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
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·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1285588824073146369 3 ч
Тело медика надо показать Зеленскому,который уже сегодня сообщил о перемирии с 23 июля!
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Ukrinform
@UKRI
КАЦАПИ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ГАРНОГО ВІДНОШЕННЯ У ПОЛОНІ