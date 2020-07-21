Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ

Российские оккупанты надругались над телом погибшего возле Зайцево военного медика Николая Илина.

Об этом заявляет редакция "Укринформа" на основании имеющихся в ее распоряжении фотографий тела погибшего, информирует Цензор.НЕТ.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".

Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.

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Николай Илин - уроженец Беларуси, гражданин Эстонии. С 2018 года защищал Украину на Донбассе.

Илин погиб под Зайцево 13 июля при попытке забрать тело погибшего бойца. Тело Илина было передано украинской стороне 17 июля.

Прощание с Николаем Илиным состоится 22 июля в 10 часов утра в соборе св. Александра на ул. Костельной в Киеве. В 13 часов на Байковом кладбище состоится кремация тела медика.

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