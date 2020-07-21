РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11731 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
77 471 246

Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ

Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ

Российские оккупанты надругались над телом погибшего возле Зайцево военного медика Николая Илина.

Об этом заявляет редакция "Укринформа" на основании имеющихся в ее распоряжении фотографий тела погибшего, информирует Цензор.НЕТ.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".

Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.

Читайте на Цензор.НЕТ: Погибший на Донбассе военный медик Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн, - друг. ФОТО

Николай Илин - уроженец Беларуси, гражданин Эстонии. С 2018 года защищал Украину на Донбассе.

Илин погиб под Зайцево 13 июля при попытке забрать тело погибшего бойца. Тело Илина было передано украинской стороне 17 июля.

Прощание с Николаем Илиным состоится 22 июля в 10 часов утра в соборе св. Александра на ул. Костельной в Киеве. В 13 часов на Байковом кладбище состоится кремация тела медика.

Также на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Автор: 

оккупация (10181) смерть (9244) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+148
Кацапські мразі.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:03
+136
Это с ними Сивуха предлагает находить общий язык?
показать весь комментарий
21.07.2020 17:05
+89
Это рузке мир, тутнечему уже удивляться
показать весь комментарий
21.07.2020 17:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
.....в плен не брать ((((
показать весь комментарий
21.07.2020 18:59 Ответить
не согласен, брать надо, но возвращать без рук и ног
показать весь комментарий
23.07.2020 16:59 Ответить
мы же не садисты ,просто в плен не брать и все !
показать весь комментарий
24.07.2020 01:17 Ответить
Феерический лайфхак от путинского назначенца ВРИО губернатора Хабаровского края, как володинскую пальмуху превратить в качественный продукт.
Держите наркомана:

https://twitter.com/i/status/1285450914879410178
показать весь комментарий
21.07.2020 19:00 Ответить
хорошо , нам выгодно , когда такие дебилы на московии рукомодители
показать весь комментарий
21.07.2020 20:40 Ответить
Живодери кончені
показать весь комментарий
21.07.2020 19:00 Ответить
Кто это сделал могу только сказать вы определили причину своих смертей в ближайшее время
показать весь комментарий
21.07.2020 19:04 Ответить
НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО

Московит є звір
Є і був завжди.
Ти мені повір,
За ним ці сліди.

Запорізьку Січ
Підступом вхопив.
Різав день і ніч,
В крові потопив.

Вирив із могил,
Кістки козаків.
Їх рубав, місив,
Вилив на них гнів.

Також у ці дні,
Московит напав.
Вже на цій війні
Все те саме мав.

Медика убив,
Що за бійцем йшов.
Так брата любив,
Білоруса знов.

А труп затягли,
У свою нору.
Різали й скребли,
Як з гілки кору.

Воїну уклін,
За мужність твою:
Микола Ілін,
Пав у тім бою.

Хай москаль горить,
Пекло його дім...
Всього одна мить,
Й пропаде, як дим.

21.07.2020 р.
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
21.07.2020 19:05 Ответить
Посмотрим видео последнего часа жизни Николая, затем все станет ясно!
показать весь комментарий
21.07.2020 19:19 Ответить
що ви хочете побачити ?
показать весь комментарий
21.07.2020 21:05 Ответить
негодяи патологаанатомы вскрытие делали и зашили....
показать весь комментарий
21.07.2020 19:33 Ответить
Як я іх ***** ненавиджу....
показать весь комментарий
21.07.2020 19:46 Ответить
ну и кто с ними теперь разговаривать будет?
таких только закопать и забыть.
показать весь комментарий
21.07.2020 19:49 Ответить
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,

Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!


Юрий Нестеренко﻿

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dru%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DHmtqob7qKiM&hl=ru
показать весь комментарий
21.07.2020 20:17 Ответить
Неужели зелёное говно будет и дальше продолжать "интегрировать" лугандонскую клоаку в Украину? Путинскую нечисть нужно только уничтожать . Всеми способами. До последнего.... Будьте прокляты, путинские выродки. Будь проклят путин и вся его кодла.....
показать весь комментарий
21.07.2020 20:46 Ответить
До Луцька з метою координування дій поліції терміново вилетів голова МВС Арсен Аваков. Під свій особистий контроль ситуацію взяв президент України Володимир Зеленський.Джерело: https://fakty.ictv.ua/ Факти.ІCTV
показать весь комментарий
21.07.2020 20:46 Ответить
Похоже тех, что расчленяли мирняк в Сирии, направили в Украину.
показать весь комментарий
21.07.2020 20:52 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1285588824073146369 3 ч

Тело медика надо показать Зеленскому,который уже сегодня сообщил о перемирии с 23 июля!

Цитировать

Ukrinform
@UKRI
показать весь комментарий
21.07.2020 21:41 Ответить
...А тем временем сегодня после обеда состоялись переговоры как минимум 2х подгруп в контактной группе - по безопасности и экономической - обсудили очередное "перемирие" а также поставки воды на дамбас и снятие ограничений на экономическую деятельность на линии соприкосновения - вот дичь пля - ребят убивают и уродуют их тела до неузнаваемости а зе и дальше договорняки мутит.
показать весь комментарий
21.07.2020 21:51 Ответить
Зе криворіжський п..арас, по іншому не скажеш.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:29 Ответить
Голосувати треба за западенців - всі хто східніше не годяться апріорі
показать весь комментарий
22.07.2020 20:59 Ответить
ЯК Я РАНІШЕ І КАЗАВ КАЦАПИ/ РАСЄЯНЄ / МОСКОВИТИ ТО НАЩАДКИ https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html АНДРОФАГІВ (САМОЄДСЬКИХ НАРОДІВ КАНІБАЛІВ)

КАЦАПИ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ГАРНОГО ВІДНОШЕННЯ У ПОЛОНІ
показать весь комментарий
21.07.2020 22:28 Ответить
значит дядя Ади был прав насчет них !
показать весь комментарий
24.07.2020 01:20 Ответить
МРАЗИ!Горите вАду со своим Пуйлом!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 22:41 Ответить
мракобесы конченные
показать весь комментарий
21.07.2020 23:32 Ответить
"они тоже люди"?
показать весь комментарий
22.07.2020 00:10 Ответить
Фото трупа має висіти у ЗЕ в кабінеті в обсе в оон
показать весь комментарий
22.07.2020 00:17 Ответить
В кабинете зе должен висеть зе , на люстре
показать весь комментарий
22.07.2020 15:33 Ответить
150%
показать весь комментарий
10.11.2020 14:48 Ответить
А у нас всё флешмобы атошники устраивают Облили зелёнкой пару ублюдков из партии мертвечука и всё Причём депутаты ещё атошникам и по мордам успели надавать А Атошники засцали их вырубить Боятся статьи уголовной Поэтому и жухают нас кругом федерасты что мы всего сцым
показать весь комментарий
22.07.2020 00:47 Ответить
МП свящнник їх хрестив та всю погань їм передав ...

показать весь комментарий
22.07.2020 01:16 Ответить
"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати". (Г.С.Сковорода)
показать весь комментарий
22.07.2020 08:22 Ответить
Насчет Сковороды, цитата ложная - зуб даю. Пруфлинк в студию!
показать весь комментарий
22.07.2020 08:50 Ответить
И где тело? Не надо вот этих вот "нельзя смотреть, тем более публиковать". Так можно всё что хочешь написать. Напоминает мастеров тайцзицюани, чьи техники так смертоносны, что их нельзя демонстрировать в действии. Только в ринге выхватывают, как школьники. В общем, не то чтобы москали не п*****сы, но конкретно этой статье я не верю. Чистый вброс без фактов, спекуляция на смерти человека.
показать весь комментарий
22.07.2020 08:53 Ответить
Лично мое мнение. что такие статьи писать нельзя, потому, что они только разжигают ненависть между украинцами запада и востока, а ненависть - это путь вникуда, путь во мрак и бесконечную кровавую поруку. Неизвестно в каком состоянии изначально было тело человека после боя. Сначала сопоставьте факты, а потом пишите.........
показать весь комментарий
22.07.2020 10:41 Ответить
А причем тут украинцы востока до преступлений кацапских мразей?
показать весь комментарий
22.07.2020 11:16 Ответить
Есть сотни тысяч людей которые родились и досихпор живут в Донецке сейчас, с географической точки зрения это украинцы, как и мы с Вами. Т
показать весь комментарий
22.07.2020 16:37 Ответить
Ты дебил и тормоз и своё мнение засунь себе по глубже в жопу.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:34 Ответить
Мне кажется - это нарушения правил форума. Ты заведомо, тролишь и оскорбляешь человека за то, что Я выразил свое мнение на демократическом форуме, мне жаль если это мнение тебе не нравится. Сколько людей - столько и мнений. Мир тебе.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:39 Ответить
Ты про демократию на Изоляции в Даунецке почками и очком своими рассказывать будешь и там же тебя и кому какой мир мир там росскажешь.Вата в Украине для того чтобы гореть .
показать весь комментарий
22.07.2020 22:42 Ответить
Демократия - это и ответственность в первую очередь....на прошлой неделе тоже один "божий человек" в Кривом Рогу выражал своё мнение.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:47 Ответить
вони кулі шукали та виймали - приховували свою мокруху. Тому все тіло випотрошили, мразі
показать весь комментарий
22.07.2020 21:00 Ответить
Зе кондом ,,пєрєміріє,, робе, в честь цього злочину...
показать весь комментарий
23.07.2020 21:12 Ответить
Слово "каzап" с тюрского переводится как живодёр, мясник ....кто-то сомневается что, народное название 500-летней давности неверно?...уже тогда монголо-татары удивлялись жестокости этих орков
показать весь комментарий
10.11.2020 14:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 