Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ
Російські окупанти поглумилися над тілом загиблого біля Зайцевого військового медика Миколи Іліна.
Про це заявляє редакція "Укрінформу" на підставі наявних у її розпорядженні фотографій тіла загиблого, інформує Цензор.НЕТ.
"Зняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що їх не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшите. Також тіло не зберігалося в морзі, через що було вкрите великими трупними плямами", - повідомляє "Укрінформ".
Раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також публікувалося відео, на якому видно, що в голові загиблого стирчить ніж.
Микола Ілін - уродженець Білорусі, громадянин Естонії. З 2018 року захищав Україну на Донбасі.
Ілін загинув біля Зайцевого 13 липня під час спроби забрати тіло загиблого бійця. Тіло Іліна було передано українській стороні 17 липня.
Прощання з Миколою Іліна відбудеться 22 липня о 10 годині ранку в соборі св. Олександра на вул. Костьольній у Києві. О 13 годині на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла медика.
Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна
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Московит є звір
Є і був завжди.
Ти мені повір,
За ним ці сліди.
Запорізьку Січ
Підступом вхопив.
Різав день і ніч,
В крові потопив.
Вирив із могил,
Кістки козаків.
Їх рубав, місив,
Вилив на них гнів.
Також у ці дні,
Московит напав.
Вже на цій війні
Все те саме мав.
Медика убив,
Що за бійцем йшов.
Так брата любив,
Білоруса знов.
А труп затягли,
У свою нору.
Різали й скребли,
Як з гілки кору.
Воїну уклін,
За мужність твою:
Микола Ілін,
Пав у тім бою.
Хай москаль горить,
Пекло його дім...
Всього одна мить,
Й пропаде, як дим.
21.07.2020 р.
Анатолій Березенський
таких только закопать и забыть.
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
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Тело медика надо показать Зеленскому,который уже сегодня сообщил о перемирии с 23 июля!
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Ukrinform
@UKRI
КАЦАПИ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ГАРНОГО ВІДНОШЕННЯ У ПОЛОНІ