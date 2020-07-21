Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ

Російські окупанти поглумилися над тілом загиблого біля Зайцевого військового медика Миколи Іліна.

Про це заявляє редакція "Укрінформу" на підставі наявних у її розпорядженні фотографій тіла загиблого, інформує Цензор.НЕТ.

"Зняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що їх не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшите. Також тіло не зберігалося в морзі, через що було вкрите великими трупними плямами", - повідомляє "Укрінформ".

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Раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також публікувалося відео, на якому видно, що в голові загиблого стирчить ніж.

Микола Ілін - уродженець Білорусі, громадянин Естонії. З 2018 року захищав Україну на Донбасі.

Ілін загинув біля Зайцевого 13 липня під час спроби забрати тіло загиблого бійця. Тіло Іліна було передано українській стороні 17 липня.

Прощання з Миколою Іліна відбудеться 22 липня о 10 годині ранку в соборі св. Олександра на вул. Костьольній у Києві. О 13 годині на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла медика.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

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