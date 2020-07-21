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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ

Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ

Російські окупанти поглумилися над тілом загиблого біля Зайцевого військового медика Миколи Іліна.

Про це заявляє редакція "Укрінформу" на підставі наявних у її розпорядженні фотографій тіла загиблого, інформує Цензор.НЕТ.

"Зняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що їх не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшите. Також тіло не зберігалося в морзі, через що було вкрите великими трупними плямами", - повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін був громадянином Естонії, - глава МЗС Рейнсалу

Раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також публікувалося відео, на якому видно, що в голові загиблого стирчить ніж.

Микола Ілін - уродженець Білорусі, громадянин Естонії. З 2018 року захищав Україну на Донбасі.

Ілін загинув біля Зайцевого 13 липня під час спроби забрати тіло загиблого бійця. Тіло Іліна було передано українській стороні 17 липня.

Прощання з Миколою Іліна відбудеться 22 липня о 10 годині ранку в соборі св. Олександра на вул. Костьольній у Києві. О 13 годині на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла медика.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Герої вмирають. І вмирають першими", - білорус згадав загиблого морпіха ЗСУ-білоруса Миколу Іліна

Автор: 

окупація (6733) смерть (6771) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+148
Кацапські мразі.
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21.07.2020 17:03
+136
Это с ними Сивуха предлагает находить общий язык?
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21.07.2020 17:05
+89
Это рузке мир, тутнечему уже удивляться
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21.07.2020 17:03
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.....в плен не брать ((((
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21.07.2020 18:59 Відповісти
не согласен, брать надо, но возвращать без рук и ног
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23.07.2020 16:59 Відповісти
мы же не садисты ,просто в плен не брать и все !
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24.07.2020 01:17 Відповісти
Феерический лайфхак от путинского назначенца ВРИО губернатора Хабаровского края, как володинскую пальмуху превратить в качественный продукт.
Держите наркомана:

https://twitter.com/i/status/1285450914879410178
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21.07.2020 19:00 Відповісти
хорошо , нам выгодно , когда такие дебилы на московии рукомодители
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21.07.2020 20:40 Відповісти
Живодери кончені
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21.07.2020 19:00 Відповісти
Кто это сделал могу только сказать вы определили причину своих смертей в ближайшее время
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21.07.2020 19:04 Відповісти
НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО

Московит є звір
Є і був завжди.
Ти мені повір,
За ним ці сліди.

Запорізьку Січ
Підступом вхопив.
Різав день і ніч,
В крові потопив.

Вирив із могил,
Кістки козаків.
Їх рубав, місив,
Вилив на них гнів.

Також у ці дні,
Московит напав.
Вже на цій війні
Все те саме мав.

Медика убив,
Що за бійцем йшов.
Так брата любив,
Білоруса знов.

А труп затягли,
У свою нору.
Різали й скребли,
Як з гілки кору.

Воїну уклін,
За мужність твою:
Микола Ілін,
Пав у тім бою.

Хай москаль горить,
Пекло його дім...
Всього одна мить,
Й пропаде, як дим.

21.07.2020 р.
Анатолій Березенський
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21.07.2020 19:05 Відповісти
Посмотрим видео последнего часа жизни Николая, затем все станет ясно!
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21.07.2020 19:19 Відповісти
що ви хочете побачити ?
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21.07.2020 21:05 Відповісти
негодяи патологаанатомы вскрытие делали и зашили....
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21.07.2020 19:33 Відповісти
Як я іх ***** ненавиджу....
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21.07.2020 19:46 Відповісти
ну и кто с ними теперь разговаривать будет?
таких только закопать и забыть.
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21.07.2020 19:49 Відповісти
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,

Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!


Юрий Нестеренко﻿

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dru%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DHmtqob7qKiM&hl=ru
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21.07.2020 20:17 Відповісти
Неужели зелёное говно будет и дальше продолжать "интегрировать" лугандонскую клоаку в Украину? Путинскую нечисть нужно только уничтожать . Всеми способами. До последнего.... Будьте прокляты, путинские выродки. Будь проклят путин и вся его кодла.....
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21.07.2020 20:46 Відповісти
До Луцька з метою координування дій поліції терміново вилетів голова МВС Арсен Аваков. Під свій особистий контроль ситуацію взяв президент України Володимир Зеленський.Джерело: https://fakty.ictv.ua/ Факти.ІCTV
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21.07.2020 20:46 Відповісти
Похоже тех, что расчленяли мирняк в Сирии, направили в Украину.
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21.07.2020 20:52 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1285588824073146369 3 ч

Тело медика надо показать Зеленскому,который уже сегодня сообщил о перемирии с 23 июля!

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Ukrinform
@UKRI
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21.07.2020 21:41 Відповісти
...А тем временем сегодня после обеда состоялись переговоры как минимум 2х подгруп в контактной группе - по безопасности и экономической - обсудили очередное "перемирие" а также поставки воды на дамбас и снятие ограничений на экономическую деятельность на линии соприкосновения - вот дичь пля - ребят убивают и уродуют их тела до неузнаваемости а зе и дальше договорняки мутит.
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21.07.2020 21:51 Відповісти
Зе криворіжський п..арас, по іншому не скажеш.
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21.07.2020 22:29 Відповісти
Голосувати треба за западенців - всі хто східніше не годяться апріорі
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22.07.2020 20:59 Відповісти
ЯК Я РАНІШЕ І КАЗАВ КАЦАПИ/ РАСЄЯНЄ / МОСКОВИТИ ТО НАЩАДКИ https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html АНДРОФАГІВ (САМОЄДСЬКИХ НАРОДІВ КАНІБАЛІВ)

КАЦАПИ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ГАРНОГО ВІДНОШЕННЯ У ПОЛОНІ
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21.07.2020 22:28 Відповісти
значит дядя Ади был прав насчет них !
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24.07.2020 01:20 Відповісти
МРАЗИ!Горите вАду со своим Пуйлом!!!!
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21.07.2020 22:41 Відповісти
мракобесы конченные
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21.07.2020 23:32 Відповісти
"они тоже люди"?
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22.07.2020 00:10 Відповісти
Фото трупа має висіти у ЗЕ в кабінеті в обсе в оон
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22.07.2020 00:17 Відповісти
В кабинете зе должен висеть зе , на люстре
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22.07.2020 15:33 Відповісти
150%
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10.11.2020 14:48 Відповісти
А у нас всё флешмобы атошники устраивают Облили зелёнкой пару ублюдков из партии мертвечука и всё Причём депутаты ещё атошникам и по мордам успели надавать А Атошники засцали их вырубить Боятся статьи уголовной Поэтому и жухают нас кругом федерасты что мы всего сцым
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22.07.2020 00:47 Відповісти
МП свящнник їх хрестив та всю погань їм передав ...

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22.07.2020 01:16 Відповісти
"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати". (Г.С.Сковорода)
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22.07.2020 08:22 Відповісти
Насчет Сковороды, цитата ложная - зуб даю. Пруфлинк в студию!
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22.07.2020 08:50 Відповісти
И где тело? Не надо вот этих вот "нельзя смотреть, тем более публиковать". Так можно всё что хочешь написать. Напоминает мастеров тайцзицюани, чьи техники так смертоносны, что их нельзя демонстрировать в действии. Только в ринге выхватывают, как школьники. В общем, не то чтобы москали не п*****сы, но конкретно этой статье я не верю. Чистый вброс без фактов, спекуляция на смерти человека.
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22.07.2020 08:53 Відповісти
Лично мое мнение. что такие статьи писать нельзя, потому, что они только разжигают ненависть между украинцами запада и востока, а ненависть - это путь вникуда, путь во мрак и бесконечную кровавую поруку. Неизвестно в каком состоянии изначально было тело человека после боя. Сначала сопоставьте факты, а потом пишите.........
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22.07.2020 10:41 Відповісти
А причем тут украинцы востока до преступлений кацапских мразей?
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22.07.2020 11:16 Відповісти
Есть сотни тысяч людей которые родились и досихпор живут в Донецке сейчас, с географической точки зрения это украинцы, как и мы с Вами. Т
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22.07.2020 16:37 Відповісти
Ты дебил и тормоз и своё мнение засунь себе по глубже в жопу.
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22.07.2020 15:34 Відповісти
Мне кажется - это нарушения правил форума. Ты заведомо, тролишь и оскорбляешь человека за то, что Я выразил свое мнение на демократическом форуме, мне жаль если это мнение тебе не нравится. Сколько людей - столько и мнений. Мир тебе.
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22.07.2020 16:39 Відповісти
Ты про демократию на Изоляции в Даунецке почками и очком своими рассказывать будешь и там же тебя и кому какой мир мир там росскажешь.Вата в Украине для того чтобы гореть .
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22.07.2020 22:42 Відповісти
Демократия - это и ответственность в первую очередь....на прошлой неделе тоже один "божий человек" в Кривом Рогу выражал своё мнение.
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10.11.2020 14:47 Відповісти
вони кулі шукали та виймали - приховували свою мокруху. Тому все тіло випотрошили, мразі
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22.07.2020 21:00 Відповісти
Зе кондом ,,пєрєміріє,, робе, в честь цього злочину...
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23.07.2020 21:12 Відповісти
Слово "каzап" с тюрского переводится как живодёр, мясник ....кто-то сомневается что, народное название 500-летней давности неверно?...уже тогда монголо-татары удивлялись жестокости этих орков
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10.11.2020 14:45 Відповісти
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