Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг

На заседании 21 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение производителей кино- и видеоконтента от уплаты налога на добавленную стоимость за предоставление ими услуг на экспорт.

Согласно данным в карточке проекта закона №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, его приняли 229 голосами народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба парламента, законом установлено не облагать налогом (не включать в объект налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по предоставлению в Украине нерезидентам услуг по производству и компоновке видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ , рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

"Законом для этого внесены дополнения в пункт 186.3 статьи 186 Налогового кодекса Украины относительно определения местом поставки указанных услуг - места, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, или, в случае отсутствия такого места - место постоянного или преимущественного его проживания", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий