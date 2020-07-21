Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг
На заседании 21 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение производителей кино- и видеоконтента от уплаты налога на добавленную стоимость за предоставление ими услуг на экспорт.
Согласно данным в карточке проекта закона №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, его приняли 229 голосами народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщает пресс-служба парламента, законом установлено не облагать налогом (не включать в объект налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по предоставлению в Украине нерезидентам услуг по производству и компоновке видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ , рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.
"Законом для этого внесены дополнения в пункт 186.3 статьи 186 Налогового кодекса Украины относительно определения местом поставки указанных услуг - места, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, или, в случае отсутствия такого места - место постоянного или преимущественного его проживания", - отмечается в сообщении.
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В услугах же хрен проверишь, была ли реальная поставка или нет, поэтому себестоимость будут завышать по максимуму. Поэтому себестоимость будет совершенно случайно соответствовать продажной стоимости, прибыль = 0. Продажа будет оформлена на офшорного посредника, который в свою очередь будет продавать конечному заказчику по совсем другой цене
В Монголию или в Чили ?
И если на пути стоит какой-то непонятный суверенитет, то надо его просто убрать.
беев смысле даа, теперь будет больше сватов и прочей очень смешной муйни
Фоп купив сировину без ПДВ
Фоп продав виріб без ПДВ
Є кримінальна відповідальність за несплату податків.
А є ефемерне "опосередкований", яке люди без економічної освіти ліплять направо і наліво
https://www.youtube.com/watch?v=WW8qfs7Q0gU Містицизм чернігівських тролейбусів, ніт та сидячка
як слово "нарід", який розпочався з "Павліка Морозова" Леся Подерев'янського
не сам же він його придумав. Скоріш за все, почув від когось такого, як журналістка почула слово "Ніт"
але ще два роки тому не було таким вживаним.
В тому числі і до американської та канадійської діаспори.
Если вы не в курсе, то НДС платит вовсе не производитель, а КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, который покупает в магазине!!! Производитель, лишь выступает налоговым агентом и перечисляет эти деньги в бюджет, опережая продажу
Другий ФОП купив ту картоплю і засмажив.
Третій ФОП продав засмажену картоплю в шкільні їдальні.
На 5 мільйонів.
Покажи мені тут ПДВ
горючка ж там полюбасу присутня.
але ж не 16,6667 від ціни продажу, якшо випікав ФОП і продає ФОП
Вживаючи хліб, я вживаю якусь мікроскопічну кількість цианідів.
Можна сказати, шо я харчуюсь цианідами ?
бо в мене таких дурнуватих проблем не виникає.
я тупо купляю товар на 86 гривень без ПДВ і не парюсь його відшкодуванням
У нас в стране самый большой покупатель - государственный бюджет. Он - не плательщик НДС.
продавець - ФОП.
За виключенням горылки - все без ПДВ
а в моєму б'ють два чеки - один на папіроси і шмурдяк, а все інше на другий без ПДВ
А я працюю через Прозорро з держбюджетом з 2016 року і не сплачую ніякого ПДВ.
Більш того, ТОВи, які зі мною конкурують на торгах і є платниками ПДВ, рівно на 16,666 % зразу ж програють мені в ціні.
А для покупців, які є платниками ПДВ, в мене є своє ТОВ з ПДВ.
або погодься з тим, шо і у бомжа, і у хірурга перед операцією однаково брудні руки,
бо якшо подивитись під мікроскопом ...
У шкарпетках, які виробляє ФОП, рівно стільки ПДВ, як бактерій на руках хірурга перед операцією.
а ще туди ввійшли матеріали, які куплені без ПДВ.
а ще туди ввійшла зарплата, яка теж без ПДВ
а ще туди ввійшов пррибуток, який також без ПДВ.
А був би не ФОП, а платник ПДВ, то ото все те також підлягало б оподаткуванню ПДВ.
Я ж тобі про брудні руки вже писав
а якби не ліпецька фабрика, а, наприклад, фабрика "Рот-Фронт", то вони б туди не пішли ?
🤔
У Вітебську пройшов «фєстєваль » «славянскій ринок», який відвідали і кілька місцевих профур, зокрема іріна бєлік, група сказка, таісія павалєй, павєл зєбров, група тік, тіна кароль та інші шльондри.
Вони виступили з однієї сцени з виродками, які підтримують окупацію Криму та Донбасу, газмановим, кіркоровим, ваєнгой та іншим окупаційним лайном.
Привітання від путєна зачитав посол расєї в Білорусі, привітання від зеленського зам.міністра культури України. Кажуть дуже сподобалося останньому диктатору Європи алєксандру лукашенкову.