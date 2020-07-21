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Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг

Рада освободила кинопроизводителей от НДС за экспорт услуг

На заседании 21 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение производителей кино- и видеоконтента от уплаты налога на добавленную стоимость за предоставление ими услуг на экспорт.

Согласно данным в карточке проекта закона №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, его приняли 229 голосами народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба парламента, законом установлено не облагать налогом (не включать в объект налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по предоставлению в Украине нерезидентам услуг по производству и компоновке видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ , рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

"Законом для этого внесены дополнения в пункт 186.3 статьи 186 Налогового кодекса Украины относительно определения местом поставки указанных услуг - места, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, или, в случае отсутствия такого места - место постоянного или преимущественного его проживания", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Автор: 

ВР (29271) кино (1536) кинопрокат (95) НДС (420)


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Топ комментарии
+26
То есть теперь всякие сериалы типа скотов и слуг народа не будут платить даже налоги?
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21.07.2020 18:30
+20
аха...ха..ха...это бинго...конец эпохи бедности....теперь снимая и продавая весь свой непотреб для рашки 95 квартал не заплатит в бюджет ни копейки
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21.07.2020 18:32
+16
раньше они тоже не платили, но теперь они будут делать это официально
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21.07.2020 18:31
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95-й квартал рулит!
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21.07.2020 18:30 Ответить
🤢🤡🎪💩👃🏻🎹 погорелое шапито 95 совсем оборзели
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21.07.2020 18:33 Ответить
То есть теперь всякие сериалы типа скотов и слуг народа не будут платить даже налоги?
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21.07.2020 18:30 Ответить
ага
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21.07.2020 18:31 Ответить
раньше они тоже не платили, но теперь они будут делать это официально
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21.07.2020 18:31 Ответить
Не просто не будут платить! Они еще и возврат НДС будут получать, поскольку в себестоимость производства входят потраченные материалы, входящие услуги (режесура, рекламма.....), содержащие НДС.
В услугах же хрен проверишь, была ли реальная поставка или нет, поэтому себестоимость будут завышать по максимуму. Поэтому себестоимость будет совершенно случайно соответствовать продажной стоимости, прибыль = 0. Продажа будет оформлена на офшорного посредника, который в свою очередь будет продавать конечному заказчику по совсем другой цене
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21.07.2020 18:51 Ответить
всё что угодно для 95 квартала и Зеленского! Они вне закона!
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21.07.2020 18:30 Ответить
аха...ха..ха...это бинго...конец эпохи бедности....теперь снимая и продавая весь свой непотреб для рашки 95 квартал не заплатит в бюджет ни копейки
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21.07.2020 18:32 Ответить
ой..и с чего бы это? они самые пострадавшие ???
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21.07.2020 18:32 Ответить
То так, над ними природа познущалась !!))
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21.07.2020 18:36 Ответить
Зекономіка всьо растьот і растьот. Бюджет скоро затрещіт по швам от пєрєізбитка ліквідності...
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21.07.2020 18:32 Ответить
Об экспорте в какую страну идёт речь ?

В Монголию или в Чили ?
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21.07.2020 18:33 Ответить
а кому там нужны поделки 95 квартала...все свои шедевры искуства 95 квартал делает только для рашки
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21.07.2020 18:35 Ответить
Зеленский искренне добивается Единого Прокатного пространства от Бреста до Владивостока.

И если на пути стоит какой-то непонятный суверенитет, то надо его просто убрать.
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21.07.2020 18:42 Ответить
Теперь за сериалы 95 кв. типа "Слуга урода", "Скоты" даже пошлин платить не будут.
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21.07.2020 18:34 Ответить
А попередники цукерки від ПДВ звільняли?
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21.07.2020 18:35 Ответить
ЗЕбарани, ви задоволені?
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21.07.2020 18:40 Ответить
бее в смысле даа, теперь будет больше сватов и прочей очень смешной муйни
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21.07.2020 18:53 Ответить
Готовит себе почву для возврата к своей дальнейшей работе ? Скорей бы уже. Но думаю ,что свою работу он продолжит в России. Если добежать успеет.
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21.07.2020 18:41 Ответить
Теперь на ПаРашу путинской марионетке нельзя - там его поджидает новый дружок - бородатая свинячья жопа, которая была жесточайше обижена клоуном - шутником....
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21.07.2020 19:09 Ответить
С НДС-ом крутят сволочи как хотят.... Им на экспорт отменили, а малому бизнесу все налоговые накладные подряд блокируют, и нужно доказывать что 86 гривен НДС я не собираюсь украсть у государства.... твари..
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21.07.2020 18:42 Ответить
ты до сих пор платишь НДС ? ))))
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21.07.2020 18:44 Ответить
Нужно дополнить : "Тогда мы идем к вам!!" ((((
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21.07.2020 18:47 Ответить
А що є українці, що не сплачують ПДВ ???)))
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21.07.2020 18:47 Ответить
досить багато.

Фоп купив сировину без ПДВ
Фоп продав виріб без ПДВ
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21.07.2020 18:50 Ответить
Ти помиляєшся, від опосередкованого оподаткування ухилитись неможливо !!! Є лише одін спосіб-крадіжка !!))
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21.07.2020 18:53 Ответить
Є чіткий перелік платників ПДВ.

Є кримінальна відповідальність за несплату податків.

А є ефемерне "опосередкований", яке люди без економічної освіти ліплять направо і наліво
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21.07.2020 18:56 Ответить
В будь-який крамниці ПДВ присутнє в ціні товара !!!))
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21.07.2020 19:01 Ответить
Ніт !
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21.07.2020 19:04 Ответить
Чому ніт, простіше сказати-НІ !!))
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21.07.2020 19:15 Ответить
тому шо це мем, який розпочався звідси

https://www.youtube.com/watch?v=WW8qfs7Q0gU Містицизм чернігівських тролейбусів, ніт та сидячка

як слово "нарід", який розпочався з "Павліка Морозова" Леся Подерев'янського
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21.07.2020 19:27 Ответить
Слово "нарід" гадаю з"явилось на декілька сот років раніше ніж Подерв*нський народився !!))
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21.07.2020 19:37 Ответить
можливо і цілком ймовірно.

не сам же він його придумав. Скоріш за все, почув від когось такого, як журналістка почула слово "Ніт"

але ще два роки тому не було таким вживаним.
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21.07.2020 19:41 Ответить
Я це чув від амерських та канадських українців на початку 90-их !!))
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21.07.2020 19:50 Ответить
Епічна трагедія "Павлік Морозов" розійшлася на аудіокасетах в 1993 році.

В тому числі і до американської та канадійської діаспори.
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21.07.2020 20:10 Ответить
Це , зустріч, було роки на два раніше, в жовтні1990 р., на другому з"їзді Руха !!))
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21.07.2020 20:16 Ответить
ну то може він звідти почув і поширив
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21.07.2020 20:24 Ответить
А вы скупляетесь исключительно у ФОПов?!
Если вы не в курсе, то НДС платит вовсе не производитель, а КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, который покупает в магазине!!! Производитель, лишь выступает налоговым агентом и перечисляет эти деньги в бюджет, опережая продажу
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21.07.2020 18:57 Ответить
Саме так,тезко !! Від опосередковоного оподаткування можливо ухилитись лише крадіжкою !!)))))
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21.07.2020 19:00 Ответить
Отож! У большинства людей весьма посредственное представление об экономике, типа: "Так это ж не с нас налоги, а с предприятий...", "отказаться нафиг от того МВФ...", "Объявим дефолт - и шо он сделают?! Прийдется простить нам долг...."
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21.07.2020 19:06 Ответить
Будь-який податок-на геологорозвідку корисних копалин чи податок за використання надр , в решті-решт випливе в чеку, який оплатить покупець !!))
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21.07.2020 19:11 Ответить
ФОП виростив картоплю.

Другий ФОП купив ту картоплю і засмажив.

Третій ФОП продав засмажену картоплю в шкільні їдальні.

На 5 мільйонів.

Покажи мені тут ПДВ
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21.07.2020 19:17 Ответить
В вартості хлібини є ПДВ ???)))
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21.07.2020 19:32 Ответить
ну звісно, шо є.

горючка ж там полюбасу присутня.

але ж не 16,6667 від ціни продажу, якшо випікав ФОП і продає ФОП
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21.07.2020 19:37 Ответить
Тобто купляя хліб , ти сплачуєшь ПДВ, відсоток немає значення !! Єдиний спосіб уникнути цієї сплати, це вкрасти хлібину !!))
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21.07.2020 19:39 Ответить
Падажді !!!

Вживаючи хліб, я вживаю якусь мікроскопічну кількість цианідів.

Можна сказати, шо я харчуюсь цианідами ?
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21.07.2020 19:43 Ответить
Велмарт за день має мільйонний продаж,то скількі пересічні сплачуют ПДВ і так день у день !!))
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21.07.2020 19:48 Ответить
Хіба я десь писав, шо ПДВ ніхто не сплачує ?
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21.07.2020 20:11 Ответить
Сплочуют всі , в різних об"ємах, але сплачуют!! Хто мізер, а дехто ні !!))
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21.07.2020 20:18 Ответить
ну то ти тій жіночці https://censor.net/user/229008 розкажи, яка податкову на 86 гривень провести не може,

бо в мене таких дурнуватих проблем не виникає.

я тупо купляю товар на 86 гривень без ПДВ і не парюсь його відшкодуванням
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21.07.2020 20:23 Ответить
А електро, газ, тепло ти теж купляєш без ПДВ ??))
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21.07.2020 20:27 Ответить
Хочешь, я тебе полную цепочку по ФОПам на любую продукцию нарисую, исключая подакцизную ?

У нас в стране самый большой покупатель - государственный бюджет. Он - не плательщик НДС.
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21.07.2020 19:01 Ответить
ФОП пішов по хліб( горілку, молоко,труси, шкарпеткиі т.д. і т.п. ) і сплатив ПДВ, подивись в чеку з крамниці там написано скількі ПДВ !!!))))
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21.07.2020 18:57 Ответить
там у чеку написано, хто продавець.

продавець - ФОП.

За виключенням горылки - все без ПДВ
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21.07.2020 19:03 Ответить
Тримаю чек, читаю-продавець-ФОП Синьогуб,курячі стегенця, сума-49.3, ПДВ-8.22 !!!)))
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21.07.2020 19:09 Ответить
ну то такий магазин.

а в моєму б'ють два чеки - один на папіроси і шмурдяк, а все інше на другий без ПДВ
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21.07.2020 19:10 Ответить
Це якись ФОП, такі саме чеки з АТБ чи Велмарта !! Я відкривав свій перший кооператив в 1988 р. !!))
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21.07.2020 19:14 Ответить
я дуже за тебе радий.

А я працюю через Прозорро з держбюджетом з 2016 року і не сплачую ніякого ПДВ.

Більш того, ТОВи, які зі мною конкурують на торгах і є платниками ПДВ, рівно на 16,666 % зразу ж програють мені в ціні.

А для покупців, які є платниками ПДВ, в мене є своє ТОВ з ПДВ.
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21.07.2020 19:20 Ответить
Я від цеї галіматьї відійшов, жирую на мін. пенсіі !!))
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21.07.2020 19:27 Ответить
Отож, ми таки прийшли до висновку, шо ПДВ сплачують не всі ?
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21.07.2020 19:29 Ответить
Всі!!!! Всі купляют хліб!!))
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21.07.2020 19:41 Ответить
далеко не усі )))
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21.07.2020 20:12 Ответить
Молоко, курчат, труси , шкарпетки , цеглу , цемент !!))
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21.07.2020 20:21 Ответить
Ти або не розумієш, шо таке додана вартість,

або погодься з тим, шо і у бомжа, і у хірурга перед операцією однаково брудні руки,

бо якшо подивитись під мікроскопом ...

У шкарпетках, які виробляє ФОП, рівно стільки ПДВ, як бактерій на руках хірурга перед операцією.
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21.07.2020 20:32 Ответить
Ц Ти купляєш суто ФОПівське, і куда поділось ПДВ яке ФОП сплатив за спожиту електро,можливо ще газ чи автомобільне пальне !!))
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21.07.2020 20:37 Ответить
ввійшли в собівартість продукції.

а ще туди ввійшли матеріали, які куплені без ПДВ.

а ще туди ввійшла зарплата, яка теж без ПДВ

а ще туди ввійшов пррибуток, який також без ПДВ.

А був би не ФОП, а платник ПДВ, то ото все те також підлягало б оподаткуванню ПДВ.
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21.07.2020 20:42 Ответить
Але хоч круть хоч верть , але сплачує споживач!! Якої б довжини не був ланцюг але кінцевим буде споживач!!
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21.07.2020 20:47 Ответить
тобто сплатить споживач 0,0001 % ПДВ в вартості продукції, чи 16,667 % різниці немає ?

Я ж тобі про брудні руки вже писав
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21.07.2020 21:04 Ответить
Цікаво який процент населення споживає хліб власного виробництва !! Ось чеки за електро, газ , тепло, скрізь ПДВ !!))
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21.07.2020 20:24 Ответить
ти мені зараз намагаєшся довести, шо всі податки, які Порошенко заплатив з Ліпецької фабрики, в кінці кінців заплатили кацапи зі своїх кишень ?
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21.07.2020 20:39 Ответить
Безумовно, проте гроши пішли до Російської казни!!))
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21.07.2020 20:43 Ответить
гроші пересічних кацапів ?

а якби не ліпецька фабрика, а, наприклад, фабрика "Рот-Фронт", то вони б туди не пішли ?
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21.07.2020 20:45 Ответить
Яка ріниця вРот Фронт чи не вРот , податки сплачуются до казни !!))
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21.07.2020 20:48 Ответить
за рахунок пересічних кацапів, які б купили ту канхвету "Тузік" будь-якого виробника ?
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21.07.2020 21:02 Ответить
До сих пор разблокировать не могу....
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21.07.2020 18:45 Ответить
New offshores??
🤔
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21.07.2020 18:48 Ответить
Український телекінопродукт - це пропаганда України. Нерідко це важливіше за зброю.
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21.07.2020 18:51 Ответить
Особливо коли потвори з ТБ транслюют українські ленти з російським дублежем !!))
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21.07.2020 18:55 Ответить
щоб бубочка не платила податків! чудова новина! Зебіли, яка ваша думка?
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21.07.2020 18:54 Ответить
самая крутая статья украинского экспорта. Даже не фильмы, услуги!!! Вот уж дешевки, на дерьме мед собирают
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21.07.2020 19:02 Ответить
Клоуны 🤡 вас сделали )))
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21.07.2020 19:34 Ответить
Подарок Бубочке!
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21.07.2020 19:38 Ответить
А тем временем такое вот в мире животных:

У Вітебську пройшов «фєстєваль » «славянскій ринок», який відвідали і кілька місцевих профур, зокрема іріна бєлік, група сказка, таісія павалєй, павєл зєбров, група тік, тіна кароль та інші шльондри.


Вони виступили з однієї сцени з виродками, які підтримують окупацію Криму та Донбасу, газмановим, кіркоровим, ваєнгой та іншим окупаційним лайном.


Привітання від путєна зачитав посол расєї в Білорусі, привітання від зеленського зам.міністра культури України. Кажуть дуже сподобалося останньому диктатору Європи алєксандру лукашенкову.
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21.07.2020 20:24 Ответить
тьху паскуди
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21.07.2020 21:10 Ответить
Оце досягнення на більше клепок не хвата ідіть с з посад та знімайте своє кіно
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21.07.2020 21:32 Ответить
 
 