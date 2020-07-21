Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко

Национальная полиция собирается изменить структуру в связи с изменениями в административном делении Украины.

Об этом Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе. В их подчинение будут входить те небольшие подразделения полиции, которые на сегодня являются отделениями (таких насчитывается около 400). При формировании новой структуры мы тщательно изучаем нагрузку на каждого полицейского, вычисляя, где нужно усилить подразделение, а где, наоборот, оптимизировать", - рассказал Клименко.

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По его словам, при формировании новой структуры учитываются количество населенных пунктов и расстояние между ними, а также численность и плотность населения на территории обслуживания.

"Ведь иногда в поселке может проживать больше людей, чем в районном центре. Если численность населения будет составлять, условно говоря, 150-250 тысяч человек, то это может быть управление. Например, в Белой Церкви или Кривом Роге. Все другие кустовые подразделения станут отделами. В их подчинении будут отделения и полицейские станции. Словом, структура будет выглядеть следующим образом: главное управление – управление/отдел – отделение/сектор. Это пока пилотный проект, мы работаем над окончательным вариантом", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Он также добавил, что кроме структуры, изменятся и подходы в работе. "Например, мы внедряем зональный способ работы криминальной полиции, их подразделения будут расположены исключительно в кустовых управлениях /отделах. В то же время в небольших подразделениях полиции, которые насчитывают 40-50 работников, все "легкие преступления", учитывая внедрение института уголовных проступков, будут раскрывать дознаватели и уполномоченные на это лица (инспекторы ювенальной превенции, участковые полицейские офицеры громады). Преступления средней тяжести – работники криминальной полиции кустовых подразделений. Тяжкие и особо тяжкие будут расследовать в областных главных управлениях. И эта вертикаль должна работать эффективно, обеспечивая надежную защиту нашим гражданам", - резюмировал он.

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Подробнее о переменах можно прочитать в публикации Татьяны Бодни "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".