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Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко

Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко

Национальная полиция собирается изменить структуру в связи с изменениями в административном делении Украины.

Об этом Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе. В их подчинение будут входить те небольшие подразделения полиции, которые на сегодня являются отделениями (таких насчитывается около 400). При формировании новой структуры мы тщательно изучаем нагрузку на каждого полицейского, вычисляя, где нужно усилить подразделение, а где, наоборот, оптимизировать", - рассказал Клименко.

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По его словам, при формировании новой структуры учитываются количество населенных пунктов и расстояние между ними, а также численность и плотность населения на территории обслуживания.

"Ведь иногда в поселке может проживать больше людей, чем в районном центре. Если численность населения будет составлять, условно говоря, 150-250 тысяч человек, то это может быть управление. Например, в Белой Церкви или Кривом Роге. Все другие кустовые подразделения станут отделами. В их подчинении будут отделения и полицейские станции. Словом, структура будет выглядеть следующим образом: главное управление – управление/отдел – отделение/сектор. Это пока пилотный проект, мы работаем над окончательным вариантом", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Он также добавил, что кроме структуры, изменятся и подходы в работе. "Например, мы внедряем зональный способ работы криминальной полиции, их подразделения будут расположены исключительно в кустовых управлениях /отделах. В то же время в небольших подразделениях полиции, которые насчитывают 40-50 работников, все "легкие преступления", учитывая внедрение института уголовных проступков, будут раскрывать дознаватели и уполномоченные на это лица (инспекторы ювенальной превенции, участковые полицейские офицеры громады). Преступления средней тяжести – работники криминальной полиции кустовых подразделений. Тяжкие и особо тяжкие будут расследовать в областных главных управлениях. И эта вертикаль должна работать эффективно, обеспечивая надежную защиту нашим гражданам", - резюмировал он.

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Подробнее о переменах можно прочитать в публикации Татьяны Бодни "Зачем депутаты перекроили районы и как изменится карта судов, полиции и прокуратур".

Автор: 

Нацполиция (16543) админреформа (249) Клименко (365) Бодня Татьяна (491)


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Топ комментарии
+20
Мусора в кустах..

Дежавю ...
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21.07.2020 18:39
+6
Короче, будут сидеть в кустах в каждом районе.
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21.07.2020 18:40
+5
в кустах будут отсиживаться
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21.07.2020 18:39
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Мусора в кустах..

Дежавю ...
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21.07.2020 18:39 Ответить
вообще имеется в виду древовидная структура, но название, которое они используют... видимо "по фрейду"
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21.07.2020 18:53 Ответить
А разве раньше иная была с подрайонами, райотделами, гор- и облуправлениями?
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21.07.2020 19:38 Ответить
рядовой обіватель, желающий получить справку, будет ехать туда, куда переместилась печать
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21.07.2020 20:07 Ответить
в армии это так, что творится в ментовке хз.
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21.07.2020 20:19 Ответить
Тут думаю про інші кущі йдеться. Специфічні. Напевне певні відділи зобов'яжуть не ганятися за продукцією з тих кущів, а самим вирощувати.
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21.07.2020 19:44 Ответить
Да нет! Будут выращивать!
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21.07.2020 19:58 Ответить
в кустах будут отсиживаться
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21.07.2020 18:39 Ответить
короче заготовительная скотобаза- артель тупых ментов
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21.07.2020 18:46 Ответить
Подкустовоє, так правільнєє. В кустах можно прятаться как от жертви так і от врага.
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21.07.2020 18:39 Ответить
Короче, будут сидеть в кустах в каждом районе.
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21.07.2020 18:40 Ответить
Теперь будет кустовое крышевание, оптом так сказать
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21.07.2020 18:41 Ответить
Де вони гроші на це все збираються брати?
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21.07.2020 18:43 Ответить
А антикоронавірусний фонд для чого? Вже звідти отримували гроші на доплати...
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21.07.2020 18:47 Ответить
Там уже станок смазывают...гроши будут..
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21.07.2020 19:17 Ответить
читай: нужно вносить изменения в Госбюджет,
давать очень много бабла на новую структуру
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21.07.2020 18:43 Ответить
Хороший куст на думку пробиват
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21.07.2020 18:44 Ответить
за свой свой счет расчитывай, чючело в погонах.
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21.07.2020 18:45 Ответить
мусора в кустах...
думай-те куды справлять нужду...
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21.07.2020 18:46 Ответить
В кустах конопли..
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21.07.2020 18:46 Ответить
Апіріділ.
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21.07.2020 18:49 Ответить
Похоже, что все эти общины останутся без полиции и им ничего не придется другого как обзаводиться собственными стражами порядками, что сейчас и происходит. Страна распадётся на неуправляемые мафиозные кланы. Это прелести децентрализации.
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21.07.2020 18:47 Ответить
Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7345
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21.07.2020 18:49 Ответить
Просто куст:
Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8823
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21.07.2020 18:48 Ответить
Ну, мусорня это тема захватывающая, но доллар США в обменниках уже по 28 гр.
Зедятлы, когда, по осени, вы будите доедать со своими детьми х... без соли, вспомните, что вы это сделали вместе.
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21.07.2020 18:48 Ответить
Что-то мало, уже ж должен быть по 100 давно, если верить порохоботам
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21.07.2020 18:52 Ответить
В окошко, на обменник выгляните, болезный, но прежде с глаз ЗЕлёные очки нимите и протрите глазки от ЗЕлёной "божьей" росы.
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21.07.2020 19:01 Ответить
А може досить на голову народу дармоїдів?
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21.07.2020 18:50 Ответить
От в кустах их и будут находить, холодными. Иногда полицаи уже вообще берег не видят. "служить и защищать" - это, может, и про них, но в отношении их хозяев, а не людей.
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21.07.2020 18:53 Ответить
Дайош "ДНД" ¡!
🤣
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21.07.2020 18:53 Ответить
Конопля, каннабіс, маріхуана, гашиш - всі задоволення можна получити з одного куща!
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21.07.2020 18:56 Ответить
Вийшов песика вигуляти під кустиками..
А тама мєнт в засаді..
🤣
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21.07.2020 18:56 Ответить
Круговорот говна в природе, гы-гы!
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21.07.2020 19:02 Ответить
Раньше отдыхающие в советских санаториях занимались кустотерапией.
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21.07.2020 18:57 Ответить
Мусор баран?
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21.07.2020 19:15 Ответить
Скільки зараз проходять навчання патрульні і автополіція?Спілкуєшся ніби з малолітніми наркоманами,знань -нуль,де їх збирають,навіщо на оцих витрачають податки?Невже не має можливості відбору за якимись тестами,збільшити термін і якість навчання,екзамени по випуску.
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21.07.2020 19:18 Ответить
Відбір проврдиться-вище ви дали опис результатів відбору! Всі "надто розумні","правильні" "принципиальні","шибко грамотні" були благополучно "відсіяні"! Реформа в дії!
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21.07.2020 20:34 Ответить
...полиция не читатель, полиция - писатель, начальника ручку дала, нада писать...
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21.07.2020 21:41 Ответить
《Мы рассчитываем создать кустовое подразделение....》 Так и до квадратно-гнездового докатимся!!!🙃
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21.07.2020 19:21 Ответить
Мне нравится Американское устройство. Наша местная полиция - действительно НАША. Мы ее кормим, мы с нее спрашиваем. Если углубиться в историю, далеко не сразу все стало так цивилизованно, да и сейчас не все радужно. Была и совершенно отвязанная коррупция, которая всплывает время от времени, есть и злоупотребления, которые приводят к открытым бунтам в асфальтово-бетонных джунглях. Но зато наш голова полиции обязан действовать с оглядкой на общественное мнение, бо его назначает выборной мэр.
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21.07.2020 19:26 Ответить
срочно надо корчевать кусты во круг дачи а то по наедут селфики!
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21.07.2020 20:11 Ответить
"Кагарлицький відділок"- у кожен район! Те пер точно знайдуть усіх вбивць Шеремета-у кожному селі знайдуть! А де й по двоє!
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21.07.2020 20:30 Ответить
а зимой где они будут пряться?
нужно еще сугробные подразделения
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21.07.2020 20:31 Ответить
а ЗСУ коли фінансувати, МВС буде стримувати козломордих?
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21.07.2020 21:10 Ответить
...кустарное производство, маскировка под куст, полицейские-кустовики... надо обрезать кусты....
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21.07.2020 21:38 Ответить
 
 