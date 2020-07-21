РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10186 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 356 26

Раненый под Павлополем военнослужащий умер в госпитале, - штаб ООС

Раненый под Павлополем военнослужащий умер в госпитале, - штаб ООС

Один из двух раненых при обстреле под Павлополем защитников Украины скончался в госпитале от осколочных ранений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

"Такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - пообещали в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ

Раненый под Павлополем военнослужащий умер в госпитале, - штаб ООС 01

Автор: 

смерть (9244) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Спи, синку, спи. Надіюсь, я колись дотягнусь до глотки падлючої.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:59
+28
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1229
показать весь комментарий
21.07.2020 18:55
+27
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3285

...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3285

...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:55 Ответить
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1229
показать весь комментарий
21.07.2020 18:55 Ответить
Спи, синку, спи. Надіюсь, я колись дотягнусь до глотки падлючої.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:59 Ответить
"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/n3209388.
Жалоби та болі вони не знають. Вони грустять, як по болдінской осені. А тепер уявіть, суки менделівське, як "загрустили" батьки та діти цього військового. Батьки, прийміть шану за справжнього героя, діти та дружина загиблого, вам найтяжче, я сподіваюсь, держава Україна вас не кине. Я людина похилого віку, сповістіть, чим я зможу вам допомогти. Ганьба президенту!
показать весь комментарий
21.07.2020 19:13 Ответить
Спочивай з миром, синку.....

Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2043
показать весь комментарий
21.07.2020 19:04 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
21.07.2020 19:05 Ответить
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 628
показать весь комментарий
21.07.2020 19:06 Ответить
У нього "все під контролем" -
Солдати гинуть "під контролем"

Слава Герою !
показать весь комментарий
21.07.2020 19:11 Ответить
Вічна Слава Герою! Пробач нас всіх...
показать весь комментарий
21.07.2020 19:08 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
21.07.2020 19:30 Ответить
Вічна пам"ять! Рідним найщиріші співчуття! Схиляю голову...
показать весь комментарий
21.07.2020 19:35 Ответить
Нажаль ці дії все частіше залишаються без відповіді.
показать весь комментарий
21.07.2020 19:38 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
21.07.2020 20:20 Ответить
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко﻿
показать весь комментарий
21.07.2020 20:31 Ответить
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7142
показать весь комментарий
21.07.2020 20:33 Ответить
Это то командование, которое несколько дней них-я не делало чтобы провести военную операцию по спасению раненого?
Ваши саболезнование засуньте в ж-пу!!!!
Делами надо доказывать, что солдаты для вас важны, а не словами!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 20:49 Ответить
враг понесет заслуженное наказание", - пообещали в штабе.Источник: https://censor.net.ua/n3209388

Пообещали...
показать весь комментарий
21.07.2020 20:59 Ответить
Герой погиб, а штаб ООС выдавил"С грустью сообщаем"
Вічна шана Побратиму
показать весь комментарий
21.07.2020 21:04 Ответить
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9092
показать весь комментарий
22.07.2020 11:48 Ответить
 
 