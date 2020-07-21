Раненый под Павлополем военнослужащий умер в госпитале, - штаб ООС

Один из двух раненых при обстреле под Павлополем защитников Украины скончался в госпитале от осколочных ранений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

"Такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - пообещали в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ