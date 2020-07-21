Раненый под Павлополем военнослужащий умер в госпитале, - штаб ООС
Один из двух раненых при обстреле под Павлополем защитников Украины скончался в госпитале от осколочных ранений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - сказано в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
"Такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - пообещали в штабе.
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Жалоби та болі вони не знають. Вони грустять, як по болдінской осені. А тепер уявіть, суки менделівське, як "загрустили" батьки та діти цього військового. Батьки, прийміть шану за справжнього героя, діти та дружина загиблого, вам найтяжче, я сподіваюсь, держава Україна вас не кине. Я людина похилого віку, сповістіть, чим я зможу вам допомогти. Ганьба президенту!
Солдати гинуть "під контролем"
Слава Герою !
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
Юрий Нестеренко
Ваши саболезнование засуньте в ж-пу!!!!
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