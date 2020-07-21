Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС
Один із двох поранених під час обстрілу під Павлополем захисників України помер у госпіталі від осколкових поранень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений у районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер у лікувальному закладі від осколкових поранень", - сказано в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
"Такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - пообіцяли у штабі.
Топ коментарі
+31 Полный Укроп
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+28 antuanet
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+27 Вася Шевченко #371210
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Жалоби та болі вони не знають. Вони грустять, як по болдінской осені. А тепер уявіть, суки менделівське, як "загрустили" батьки та діти цього військового. Батьки, прийміть шану за справжнього героя, діти та дружина загиблого, вам найтяжче, я сподіваюсь, держава Україна вас не кине. Я людина похилого віку, сповістіть, чим я зможу вам допомогти. Ганьба президенту!
Солдати гинуть "під контролем"
Слава Герою !
Государство абсолютной мрази,
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Оскорбляющее мирозданье
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Лжи всеоплетающие нити,
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Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
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Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!
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