Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС

Один із двох поранених під час обстрілу під Павлополем захисників України помер у госпіталі від осколкових поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений у районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер у лікувальному закладі від осколкових поранень", - сказано в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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"Такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - пообіцяли у штабі.