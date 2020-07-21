УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5763 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 356 26

Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС

Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС

Один із двох поранених під час обстрілу під Павлополем захисників України помер у госпіталі від осколкових поранень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений у районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер у лікувальному закладі від осколкових поранень", - сказано в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Читайте також: Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя, - штаб ОС

"Такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - пообіцяли у штабі.

Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС 01

Автор: 

смерть (6771) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Спи, синку, спи. Надіюсь, я колись дотягнусь до глотки падлючої.
показати весь коментар
21.07.2020 18:59
+28
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1229
показати весь коментар
21.07.2020 18:55
+27
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3285

...
показати весь коментар
21.07.2020 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3285

...
показати весь коментар
21.07.2020 18:55 Відповісти
Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1229
показати весь коментар
21.07.2020 18:55 Відповісти
Спи, синку, спи. Надіюсь, я колись дотягнусь до глотки падлючої.
показати весь коментар
21.07.2020 18:59 Відповісти
"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/n3209388.
Жалоби та болі вони не знають. Вони грустять, як по болдінской осені. А тепер уявіть, суки менделівське, як "загрустили" батьки та діти цього військового. Батьки, прийміть шану за справжнього героя, діти та дружина загиблого, вам найтяжче, я сподіваюсь, держава Україна вас не кине. Я людина похилого віку, сповістіть, чим я зможу вам допомогти. Ганьба президенту!
показати весь коментар
21.07.2020 19:13 Відповісти
Спочивай з миром, синку.....

Раненый под Павлополем военнослужащих умер в госпитале, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2043
показати весь коментар
21.07.2020 19:04 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
показати весь коментар
21.07.2020 19:05 Відповісти
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 628
показати весь коментар
21.07.2020 19:06 Відповісти
У нього "все під контролем" -
Солдати гинуть "під контролем"

Слава Герою !
показати весь коментар
21.07.2020 19:11 Відповісти
Вічна Слава Герою! Пробач нас всіх...
показати весь коментар
21.07.2020 19:08 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
21.07.2020 19:30 Відповісти
Вічна пам"ять! Рідним найщиріші співчуття! Схиляю голову...
показати весь коментар
21.07.2020 19:35 Відповісти
Нажаль ці дії все частіше залишаються без відповіді.
показати весь коментар
21.07.2020 19:38 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
21.07.2020 20:20 Відповісти
рассея!!!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко﻿
показати весь коментар
21.07.2020 20:31 Відповісти
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7142
показати весь коментар
21.07.2020 20:33 Відповісти
Это то командование, которое несколько дней них-я не делало чтобы провести военную операцию по спасению раненого?
Ваши саболезнование засуньте в ж-пу!!!!
Делами надо доказывать, что солдаты для вас важны, а не словами!!!
показати весь коментар
21.07.2020 20:49 Відповісти
враг понесет заслуженное наказание", - пообещали в штабе.Источник: https://censor.net.ua/n3209388

Пообещали...
показати весь коментар
21.07.2020 20:59 Відповісти
Герой погиб, а штаб ООС выдавил"С грустью сообщаем"
Вічна шана Побратиму
показати весь коментар
21.07.2020 21:04 Відповісти
Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9092
показати весь коментар
22.07.2020 11:48 Відповісти
 
 