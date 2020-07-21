Суд на полгода продлил следствие по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Голосеевский суд Киева продлил следствие по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыкском отделе полиции на шесть месяцев. Также продлена на два месяца мера пресечения одному из фигурантов - Кузиву.

Как рассказала Суспільному адвокат потерпевшей Елена Сотник, 22 июля суд должен был рассмотреть апелляцию по круглосуточному домашнему аресту для третьего подозреваемого по делу, но заседание перенесли из-за графика адвоката, информирует Цензор.НЕТ.

"Его адвокат Чевгуз также является адвокатом по делу в Переяслав-Хмельницком по убийству полицейским 5-летнего мальчика. Завтра у него заседание по этому делу, потому апелляцию перенесли", - рассказала она.

Еще одному фигуранту дела Левандюку меру пресечения избрали только две недели назад, и он до сих пор находится под стражей.

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По словам Елены Сотник, суд рассмотрит ходатайство о содержании под стражей Сулимы 22 июля в 10:30. Адвокат выразила надежду, что действие меры пресечения ему также продлят.

Кроме того, она сообщила, что в деле появились дополнительные эпизоды по пыткам других лиц в другой период времени, где фигурируют те же подозреваемые, что демонстрирует системность такой практики.

"Сочетание этих эпизодов по одному делу исключает теории подозреваемых о том, что это была клевета, и нет оснований их обвинять. Когда есть системность и несколько пострадавших, которые могут доказательствами подтвердить пытки, я думаю, что у нас могут быть серьезные аргументы для суда, чтобы эти люди надолго сели", - отметила Сотник.

По ее словам, также защита смог добиться, чтобы потерпевшей предоставили круглосуточную охрану, однако правоохранители согласились на это только после вмешательства депутатов Верховной Рады.

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"Мы подняли этот вопрос и попросили народных депутатов, женщин из разных фракций, которые поехали в полицию с требованием выполнить закон. Аргументов для отказа не было, поэтому сейчас у потерпевшей есть круглосуточная охрана", - рассказала адвокат.

Также Сотник отметила, что сторона защиты в целом довольна ходом дела. "Окончательно мы будем довольны, если суд примет соответствующее решение", - отметила она.

По словам адвоката, в настоящее время защита ожидает проведения ряда экспертиз, часть из которых отправили на дополнительные исследования. Детали экспертиз адвокат назвать не смогла из-за тайны следствия.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.