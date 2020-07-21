Преподавателям медвузов снова разрешили лечить пациентов в больницах

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" №749-IX.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Там напоминают, что с введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, которые осуществляют подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеют сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований на оказание медицинской помощи пациенту.

"Ситуация с распространением COVID-19 продемонстрировала необходимость привлечения указанных специалистов к процессу лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мероприятий для спасения людей", - отмечается в публикации.

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Также документ вносит изменения в Закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор)-интерн". Согласно новой редакции, врач-интерн – лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, которое выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" № 749-IX Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.