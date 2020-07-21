Преподавателям медвузов снова разрешили лечить пациентов в больницах
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" №749-IX.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Там напоминают, что с введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, которые осуществляют подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеют сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований на оказание медицинской помощи пациенту.
"Ситуация с распространением COVID-19 продемонстрировала необходимость привлечения указанных специалистов к процессу лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мероприятий для спасения людей", - отмечается в публикации.
Также документ вносит изменения в Закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор)-интерн". Согласно новой редакции, врач-интерн – лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, которое выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" № 749-IX Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.
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Треба навпаки, щоб студенти медвузів лікували своїх преподів...
Вы правы в том что так должно быть, но новость не о становлении системы образования, когда практики приходят преподавать, а наоборот. Очень надеюсь что их связи им не помогут и единолично лечить пациентов преподаватели не будут!
Например меня в детстве оперировпл (аппендицит) хирург и по совместительству преподаватель, показывал на мне студентам как определять аппендицит или нет.
Многие медики в гос больницах преподают у них свои интересы, медикам нужно учиться и показывать на практике, иначе никак.
В статье шла речь о том, что преподавателям была запрещена возможность практиковать, теория без практики в медицине ничто.
Я не против, чтобы меня лечил практикующий преподаватель.