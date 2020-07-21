РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7997 посетителей онлайн
Новости
2 822 8

Преподавателям медвузов снова разрешили лечить пациентов в больницах

Преподавателям медвузов снова разрешили лечить пациентов в больницах

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" №749-IX.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Там напоминают, что с введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, которые осуществляют подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеют сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований на оказание медицинской помощи пациенту.

"Ситуация с распространением COVID-19 продемонстрировала необходимость привлечения указанных специалистов к процессу лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мероприятий для спасения людей", - отмечается в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижать проходной балл ВНО для поступления в медвузы не будут, - Степанов

Также документ вносит изменения в Закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор)-интерн". Согласно новой редакции, врач-интерн – лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, которое выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" № 749-IX Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20720) врачи (1516) реформы (3953)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурня це все!!!...
Треба навпаки, щоб студенти медвузів лікували своїх преподів...
показать весь комментарий
21.07.2020 23:03 Ответить
Бо лікувати вже нікому, всі лікарі похворіли.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:04 Ответить
Хоть что-то адекватное, как в сфере медицины учить может тот кто не практиковал и не практикует.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:10 Ответить
Хм... интересная логика... А как может лечить "тот кто не практиковал и не практикует"??? А Вы бы сами доверили бы, например, своё авто механику который никогда "не практиковал и не практикует", но преподает?
Вы правы в том что так должно быть, но новость не о становлении системы образования, когда практики приходят преподавать, а наоборот. Очень надеюсь что их связи им не помогут и единолично лечить пациентов преподаватели не будут!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:23 Ответить
У нас преподаватели лечат, если они всевремя практикуют, то они и лечить могут. Они работают в гос клиниках на постоянной основе, всякие доцент и кмн.

Например меня в детстве оперировпл (аппендицит) хирург и по совместительству преподаватель, показывал на мне студентам как определять аппендицит или нет.

Многие медики в гос больницах преподают у них свои интересы, медикам нужно учиться и показывать на практике, иначе никак.

В статье шла речь о том, что преподавателям была запрещена возможность практиковать, теория без практики в медицине ничто.
Я не против, чтобы меня лечил практикующий преподаватель.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:40 Ответить
Супруншу взад!!
показать весь комментарий
21.07.2020 23:32 Ответить
В какое, извините, место?
показать весь комментарий
21.07.2020 23:50 Ответить
???
показать весь комментарий
21.07.2020 23:52 Ответить
 
 