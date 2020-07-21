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Викладачам медвишів знову дозволили лікувати пацієнтів у лікарнях

Викладачам медвишів знову дозволили лікувати пацієнтів у лікарнях

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" №749-IX.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ регулює питання надання права науково-педагогічним працівникам установ вищої освіти і лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

Там нагадують, що з упровадженням з 1 квітня 2020 року другої етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники установ вищого (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров'я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для подання медичної допомоги пацієнту.

"Ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей", - наголошується в публікації.

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Також документ вносить зміни у Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор)-інтерн". Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" № 749-IX Верховна Рада прийняла 3 липня 2020 року.

Автор: 

закон (2837) Зеленський Володимир (24197) лікарі (1288) реформи (3209)


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Дурня це все!!!...
Треба навпаки, щоб студенти медвузів лікували своїх преподів...
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21.07.2020 23:03 Відповісти
Бо лікувати вже нікому, всі лікарі похворіли.
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21.07.2020 23:04 Відповісти
Хоть что-то адекватное, как в сфере медицины учить может тот кто не практиковал и не практикует.
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21.07.2020 23:10 Відповісти
Хм... интересная логика... А как может лечить "тот кто не практиковал и не практикует"??? А Вы бы сами доверили бы, например, своё авто механику который никогда "не практиковал и не практикует", но преподает?
Вы правы в том что так должно быть, но новость не о становлении системы образования, когда практики приходят преподавать, а наоборот. Очень надеюсь что их связи им не помогут и единолично лечить пациентов преподаватели не будут!
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21.07.2020 23:23 Відповісти
У нас преподаватели лечат, если они всевремя практикуют, то они и лечить могут. Они работают в гос клиниках на постоянной основе, всякие доцент и кмн.

Например меня в детстве оперировпл (аппендицит) хирург и по совместительству преподаватель, показывал на мне студентам как определять аппендицит или нет.

Многие медики в гос больницах преподают у них свои интересы, медикам нужно учиться и показывать на практике, иначе никак.

В статье шла речь о том, что преподавателям была запрещена возможность практиковать, теория без практики в медицине ничто.
Я не против, чтобы меня лечил практикующий преподаватель.
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21.07.2020 23:40 Відповісти
Супруншу взад!!
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21.07.2020 23:32 Відповісти
В какое, извините, место?
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21.07.2020 23:50 Відповісти
???
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21.07.2020 23:52 Відповісти
 
 