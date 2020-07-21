Викладачам медвишів знову дозволили лікувати пацієнтів у лікарнях
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" №749-IX.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ регулює питання надання права науково-педагогічним працівникам установ вищої освіти і лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.
Там нагадують, що з упровадженням з 1 квітня 2020 року другої етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники установ вищого (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров'я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для подання медичної допомоги пацієнту.
"Ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей", - наголошується в публікації.
Також документ вносить зміни у Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор)-інтерн". Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" № 749-IX Верховна Рада прийняла 3 липня 2020 року.
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Треба навпаки, щоб студенти медвузів лікували своїх преподів...
Вы правы в том что так должно быть, но новость не о становлении системы образования, когда практики приходят преподавать, а наоборот. Очень надеюсь что их связи им не помогут и единолично лечить пациентов преподаватели не будут!
Например меня в детстве оперировпл (аппендицит) хирург и по совместительству преподаватель, показывал на мне студентам как определять аппендицит или нет.
Многие медики в гос больницах преподают у них свои интересы, медикам нужно учиться и показывать на практике, иначе никак.
В статье шла речь о том, что преподавателям была запрещена возможность практиковать, теория без практики в медицине ничто.
Я не против, чтобы меня лечил практикующий преподаватель.