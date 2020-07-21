Викладачам медвишів знову дозволили лікувати пацієнтів у лікарнях

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" №749-IX.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ регулює питання надання права науково-педагогічним працівникам установ вищої освіти і лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

Там нагадують, що з упровадженням з 1 квітня 2020 року другої етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники установ вищого (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров'я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для подання медичної допомоги пацієнту.

"Ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей", - наголошується в публікації.

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Також документ вносить зміни у Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор)-інтерн". Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" № 749-IX Верховна Рада прийняла 3 липня 2020 року.