Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это президент Владимир Зеленский уговорил террориста Максима Кривоша отпустить сначала трех, а потом и всех остальных заложников.
Об этом Тимошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря Президенту Владимиру Зеленскому удалось избежать жертв. Сначала Президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Потом - отпустить всех других и сдаться злоумышленника", - написал Тимошенко.
Он также поблагодарил СБУ и Национальную полицию за слаженную работу.
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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Порошенко рветься до влади але розхитує Україну на користь Мертвечука(??!!!)
А нащо?
1. Банальное - рейтинг, (бубочка - спаситель)
2. А где наш Гарант щас? не пуйлом ли встречается пока все смотрели на Луцк?
3. Не станет ли это прецедентом для переговоров с попочленцами дамбаса?
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З 22 квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Куратор Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.
Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через «лексикон».
Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Хоч Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
И лично Леонид Ильич Брежнев!
неуж-то применяется тактика как в рашке с минированием домов...?! чтобы возникла паника ..?! и отвлечь от роста курса и комуналки...
Студия "Квартал 95" (С)
правда актер из "террориста" хреновый
постоянно отступал от сценария