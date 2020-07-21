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Новости Захват заложников в Луцке
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Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это президент Владимир Зеленский уговорил террориста Максима Кривоша отпустить сначала трех, а потом и всех остальных заложников.

Об этом Тимошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря Президенту Владимиру Зеленскому удалось избежать жертв. Сначала Президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Потом - отпустить всех других и сдаться злоумышленника", - написал Тимошенко.

Он также поблагодарил СБУ и Национальную полицию за слаженную работу.

Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

заложник (1493) Зеленский Владимир (20720) Луцк (587) терроризм (18691) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+151
Молодец
Пора готовить полёт со стерхами
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21.07.2020 23:07
+96
вчасно для вiслюка, щоб перебити iнше...але не забуваємо...

Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль.
Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.

Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4259
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21.07.2020 23:10
+82
Боже, какие дурные у ЗЕ замы офиса !

И мы им платим зарплату
ЗА ШО????
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21.07.2020 23:11
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Страница 6 из 6
Зебілам, звісно, логіка непотрібна:
Порошенко рветься до влади але розхитує Україну на користь Мертвечука(??!!!)
А нащо?
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22.07.2020 14:04 Ответить
Напрягись. Порошенко для того вернул Медведчука , дал ему каналы и ресурсы, чтобы тот продвигал Бойко, а на его фоне Порошенко рассчитывал избраться во второй раз. Но тут неожиданно появился несистемный Зеленский. А сейчас те, кто уходит от Зеленского, перетекают к ОПЗЖ и Батькивщине. Потому что мародер зашкварен со всех сторон
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22.07.2020 14:15 Ответить
Логика не ваше. Завязывайте.
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22.07.2020 21:59 Ответить
Есть несколько версий ради чего это все шоу провели. Ведь какая то цель у этого театра все же есть?
1. Банальное - рейтинг, (бубочка - спаситель)
2. А где наш Гарант щас? не пуйлом ли встречается пока все смотрели на Луцк?
3. Не станет ли это прецедентом для переговоров с попочленцами дамбаса?
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22.07.2020 13:14 Ответить
Рейтинг бубачки - зростааааааай!!!
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22.07.2020 14:02 Ответить
Инсценировка - это типа убитый Бабченко, один в квартире. А тут 12 часов с кучей заложников (или они тоже массовка?) на видном всем месте, без репетиций. Тогда постановщики гениальны. Если за 2 дня не появится прослушка, как это организовывалось, за что даже супержадный Порошенко отдаст миллионы, то, значит, все реально
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22.07.2020 14:19 Ответить
чому "терорист" роздавав інтервью аж до вечора? Його єдиним каналом комунікації зі світом мала бути група переговорників... Хто стріляв по управлінню МВС? Чому взагалі цим займалася поліція, а не антитери СБУ? Чому "тер" кидав(?) гранати (підібрані (?) потім патрульними та "взривпакети" (біля бусу), стріляв по дрону... і не був ліквідований? Ви пробували кинути гранату, або навіть вистрілити (хоч кудись) з за щільно закритих штор? Він отримав воду і мав вже лежати, спостерігаючи як його нейронова цеп перетворюється на протоплазму. Він "відпустив" людей і вийшов з буса.. і не був нейтралізований... Влада грається в щось настільки нице...
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22.07.2020 16:42 Ответить
Я ще до виборів писав, що кожна людина має в чомусь здібності і навички. Одні робоять ракети, інші налагодили банківську структуру, ще інші витягують країну з ями, ще одні гідно захищають. А ще одні знамають кіно і роблять пародії, на тих, хто захищає країну і робить її сильною. Так, що живіть відосіками і доїдайте ті резерви, що вам залишили.

НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З 22 квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".

Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».

Куратор Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.

Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через «лексикон».

Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.

Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.

Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Хоч Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
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22.07.2020 15:39 Ответить
гратися долями людей - ганебно і ницо...
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22.07.2020 16:24 Ответить
Бубочка молодец!
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22.07.2020 17:48 Ответить
Саме паршиве те,що залежний навіть не зрозумів, що ця тупа постанова то є такий сором,така ницість,таке приниження цілої країни перед всім світом....
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22.07.2020 18:11 Ответить
Низкопробная клоунада для зебилов...
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22.07.2020 18:21 Ответить
И лично!
И лично Леонид Ильич Брежнев!
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22.07.2020 18:25 Ответить
чего же тянул так долго????????????????????
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22.07.2020 21:20 Ответить
тоже сложилось впечатление что весь этот эпизод в Луцке -постановка...ибо финал был слишком неубедительным...вспомнилась ситуация когда ещё при януковоще в Умани или Жашкове трое чеченцев расстреляли блок-пост ГАИ а затем их пытались обезвредить около 300 милиционеров...но те трое таки смогли сбежать...как видим -в подготовке полиции и спецподразделений мало что поменялось...но народ решили напугать свежим терактом...
неуж-то применяется тактика как в рашке с минированием домов...?! чтобы возникла паника ..?! и отвлечь от роста курса и комуналки...
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22.07.2020 22:03 Ответить
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это президент Владимир Зеленский уговорил террориста Максима Кривоша отпустить сначала трех, а потом и всех остальных заложников. Источник: https://censor.net/n3209429

Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 9710
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22.07.2020 22:21 Ответить
Що не кажить, а Зе врятував життя, принаймні цієї хворої людини-"тероріста"
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22.07.2020 22:22 Ответить
Уламал типо. Смешно от таких достижений.
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22.07.2020 23:20 Ответить
Знает каждый гамадрил - в Украине през - дебил.
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22.07.2020 23:21 Ответить
ну так по сценарию и полагалось
Студия "Квартал 95" (С)
правда актер из "террориста" хреновый
постоянно отступал от сценария
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23.07.2020 06:16 Ответить
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