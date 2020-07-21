Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это президент Владимир Зеленский уговорил террориста Максима Кривоша отпустить сначала трех, а потом и всех остальных заложников.

Об этом Тимошенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря Президенту Владимиру Зеленскому удалось избежать жертв. Сначала Президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Потом - отпустить всех других и сдаться злоумышленника", - написал Тимошенко.

Он также поблагодарил СБУ и Национальную полицию за слаженную работу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.