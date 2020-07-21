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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко

Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що це президент Володимир Зеленський вмовив терориста Максима Кривоша відпустити спочатку трьох, а потім і всіх інших заручників.

Про це Тимошенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки Президенту Володимиру Зеленському вдалося уникнути жертв. Спочатку Президент умовив зловмисника відпустити 3-х заручників - літню жінку, підлітка і вагітну дівчину. Потім - відпустити всіх інших і здатися зловмисника", - написав Тимошенко.

Він також подякував СБУ та Національній поліції за злагоджену роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька

Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко 01

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

заручник (823) Зеленський Володимир (24197) Луцьк (419) тероризм (2867) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+151
Молодец
Пора готовить полёт со стерхами
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21.07.2020 23:07
+96
вчасно для вiслюка, щоб перебити iнше...але не забуваємо...

Хлопець загинув. В муках 4 доби, без води та жодної підтримки, стікаючи кров'ю на спеці. Нагадую, Зеленський брав цю ситуацію під особистий контроль.
Він особисто контролював ситуацію прямо з елітної державної дачі на чорноморському узбережжі, куди відбув вчора на відпочинок, а може, й не тільки. Жодних заяв не було зроблено у намаганнях евакуювати хлопця, жодних намагань долучити світову спільноту, щоб вплинути на російських терористів. Він геть нічого не зробив. Натриндів на камеру про «ту сторону» та поїхав мочити дупу в морьці. Він просто кинув людину на смерть.
Просто уявіть на мить, що це ваша близька людина стікає кров'ю та шаліє від болю на сонці без води. Чотири доби катувань перед смертю.
Будь-хто з порядних журналістів тепер має при кожній нагоді задавати Зє одне питання: він брав ситуацію під особистий контроль, то що саме він, маючи майже необмежену владу в країні, зробив, щоб витягнути хлопця?
Зє навіть не намагається зробити вигляд, що йому не пофігу. Йому байдуже. Брехня про його славнозвісну "людяність" сьогодні остаточно розвіялася. Він навіть на співчуття не здатний.

Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 4259
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21.07.2020 23:10
+82
Боже, какие дурные у ЗЕ замы офиса !

И мы им платим зарплату
ЗА ШО????
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21.07.2020 23:11
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Зебілам, звісно, логіка непотрібна:
Порошенко рветься до влади але розхитує Україну на користь Мертвечука(??!!!)
А нащо?
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22.07.2020 14:04 Відповісти
Напрягись. Порошенко для того вернул Медведчука , дал ему каналы и ресурсы, чтобы тот продвигал Бойко, а на его фоне Порошенко рассчитывал избраться во второй раз. Но тут неожиданно появился несистемный Зеленский. А сейчас те, кто уходит от Зеленского, перетекают к ОПЗЖ и Батькивщине. Потому что мародер зашкварен со всех сторон
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22.07.2020 14:15 Відповісти
Логика не ваше. Завязывайте.
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22.07.2020 21:59 Відповісти
Есть несколько версий ради чего это все шоу провели. Ведь какая то цель у этого театра все же есть?
1. Банальное - рейтинг, (бубочка - спаситель)
2. А где наш Гарант щас? не пуйлом ли встречается пока все смотрели на Луцк?
3. Не станет ли это прецедентом для переговоров с попочленцами дамбаса?
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22.07.2020 13:14 Відповісти
Рейтинг бубачки - зростааааааай!!!
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22.07.2020 14:02 Відповісти
Инсценировка - это типа убитый Бабченко, один в квартире. А тут 12 часов с кучей заложников (или они тоже массовка?) на видном всем месте, без репетиций. Тогда постановщики гениальны. Если за 2 дня не появится прослушка, как это организовывалось, за что даже супержадный Порошенко отдаст миллионы, то, значит, все реально
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22.07.2020 14:19 Відповісти
чому "терорист" роздавав інтервью аж до вечора? Його єдиним каналом комунікації зі світом мала бути група переговорників... Хто стріляв по управлінню МВС? Чому взагалі цим займалася поліція, а не антитери СБУ? Чому "тер" кидав(?) гранати (підібрані (?) потім патрульними та "взривпакети" (біля бусу), стріляв по дрону... і не був ліквідований? Ви пробували кинути гранату, або навіть вистрілити (хоч кудись) з за щільно закритих штор? Він отримав воду і мав вже лежати, спостерігаючи як його нейронова цеп перетворюється на протоплазму. Він "відпустив" людей і вийшов з буса.. і не був нейтралізований... Влада грається в щось настільки нице...
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22.07.2020 16:42 Відповісти
Я ще до виборів писав, що кожна людина має в чомусь здібності і навички. Одні робоять ракети, інші налагодили банківську структуру, ще інші витягують країну з ями, ще одні гідно захищають. А ще одні знамають кіно і роблять пародії, на тих, хто захищає країну і робить її сильною. Так, що живіть відосіками і доїдайте ті резерви, що вам залишили.

НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З 22 квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".

Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».

Куратор Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.

Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через «лексикон».

Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.

Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.

Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Хоч Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
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22.07.2020 15:39 Відповісти
гратися долями людей - ганебно і ницо...
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22.07.2020 16:24 Відповісти
Бубочка молодец!
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22.07.2020 17:48 Відповісти
Саме паршиве те,що залежний навіть не зрозумів, що ця тупа постанова то є такий сором,така ницість,таке приниження цілої країни перед всім світом....
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22.07.2020 18:11 Відповісти
Низкопробная клоунада для зебилов...
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22.07.2020 18:21 Відповісти
И лично!
И лично Леонид Ильич Брежнев!
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22.07.2020 18:25 Відповісти
чего же тянул так долго????????????????????
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22.07.2020 21:20 Відповісти
тоже сложилось впечатление что весь этот эпизод в Луцке -постановка...ибо финал был слишком неубедительным...вспомнилась ситуация когда ещё при януковоще в Умани или Жашкове трое чеченцев расстреляли блок-пост ГАИ а затем их пытались обезвредить около 300 милиционеров...но те трое таки смогли сбежать...как видим -в подготовке полиции и спецподразделений мало что поменялось...но народ решили напугать свежим терактом...
неуж-то применяется тактика как в рашке с минированием домов...?! чтобы возникла паника ..?! и отвлечь от роста курса и комуналки...
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22.07.2020 22:03 Відповісти
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это президент Владимир Зеленский уговорил террориста Максима Кривоша отпустить сначала трех, а потом и всех остальных заложников. Источник: https://censor.net/n3209429

Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 9710
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22.07.2020 22:21 Відповісти
Що не кажить, а Зе врятував життя, принаймні цієї хворої людини-"тероріста"
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22.07.2020 22:22 Відповісти
Уламал типо. Смешно от таких достижений.
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22.07.2020 23:20 Відповісти
Знает каждый гамадрил - в Украине през - дебил.
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22.07.2020 23:21 Відповісти
ну так по сценарию и полагалось
Студия "Квартал 95" (С)
правда актер из "террориста" хреновый
постоянно отступал от сценария
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23.07.2020 06:16 Відповісти
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