Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що це президент Володимир Зеленський вмовив терориста Максима Кривоша відпустити спочатку трьох, а потім і всіх інших заручників.
Про це Тимошенко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки Президенту Володимиру Зеленському вдалося уникнути жертв. Спочатку Президент умовив зловмисника відпустити 3-х заручників - літню жінку, підлітка і вагітну дівчину. Потім - відпустити всіх інших і здатися зловмисника", - написав Тимошенко.
Він також подякував СБУ та Національній поліції за злагоджену роботу.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко рветься до влади але розхитує Україну на користь Мертвечука(??!!!)
А нащо?
1. Банальное - рейтинг, (бубочка - спаситель)
2. А где наш Гарант щас? не пуйлом ли встречается пока все смотрели на Луцк?
3. Не станет ли это прецедентом для переговоров с попочленцами дамбаса?
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З 22 квітня
Відразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Куратор Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.
Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через «лексикон».
Ви всі взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від «байдужих» мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Хоч Петін бутерброд,
Спасе «вумний» народ.
02.04.2019
Анатолій Березенський
И лично Леонид Ильич Брежнев!
неуж-то применяется тактика как в рашке с минированием домов...?! чтобы возникла паника ..?! и отвлечь от роста курса и комуналки...
Студия "Квартал 95" (С)
правда актер из "террориста" хреновый
постоянно отступал от сценария