В автобус із заручниками передали воду, переговори тривають
Поліцейські передали воду в автобус, в якому терорист вже майже 10 годин утримує заручників у центрі Луцька.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час переговорів досягли згоди передати людям, які перебувають в автобусі, воду. Співробітник поліції відніс воду. Переговори тривають", - сказав співрозмовник агентства з Нацполіції.
Під час трансляції з місця події, яку здійснюють низка українських ЗМІ, було видно, як біля автобуса кілька хвилин був ймовірно поліцейський. У руках у нього був предмет, схожий на картонний ящик.
Пізніше заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко підтвердив, що терорист, який утримує заручників, дозволив передати воду в автобус.
"Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль", - написав Геращенко в Facebook.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
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Взял под контроль...
Вівторок, 21 липня 2020
Володимир Пилипчук: Можновладці зізналися у підготовці навмисного злочину, здійсненого за попередньою змовою та у значних масштабах
Це злочин проти людей і проти держави.
"Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку", - заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Тому суспільству слід розширити інструменти боротьби зі штучним, запланованим і цілеспрямованим нищенням життєвого рівня народу органами влади, конкретними її дійовими особами! Не лише критикувати, але й РЕАЛЬНО "карати" штрафами, гривнею...
Якщо ЗЕ, Шмигаль, Гетманцев (замовники) заявили про це офіційно, а далі - відбудеться заявлене ними, то слід готуватися юристам і подавати до суду на ЗЕ, Шмигаля, Шевченка, (і на Гетманцева як виконавця злочину) вимоги від фірм, людей (груп людей за місцем проживання) про компенсацію САМИМИ фігурантами (замовниками та виконавцем) НАВМИСНОГО злочину, здійсненого за попередньою змовою та у значних масштабах - за знецінення вкладів, обігових коштів, втрат від девальвації гривні та інфляції. Подавати масово!
Самі заяви ЗЕ, Шмигаля, Гетманцева про девальвацію гривні вже слід кваліфікувати як замах на злочин...
Тому збережіть у своїх файлотеках всі заяви названих "державних мужів" - фігурантів майбутньої справи. Зафіксуйте курс гривні ДО приходу Шевченка в НБУ. Фотографуйте постійно ціни на прилавках у магазинах... і коли "процес піде" з інфляцією, то це вже будуть РЕАЛЬНІ і ПРЯМІ докази вчиненого ЗЛОЧИНУ проти людей, суб'єктів господарювання, та та й проти ДЕРЖАВИ в цілому. Не липові докази, як проти фігурантів справи про "вбивство Шеремета", а реальні: викрутитися їм не вдасться.... Якщо "лівосуддя", аж до Верховного Суду, ... відмовлятимуть у позовах, чи їх НЕ задовольнятимуть, то ЄСПЛ позови задовольнить.
Записуйте прізвища конкретних суддів, що чинили "кривосуддя", щоб пред'явити ці ж позови до них (які діяли в результаті змови з організаторами злочину та виконавцем ),.. конфіскувати їх майно, а деяких із них (за сукупністю вчиненого), які вже дуже "попили крові" в народу - попросити їх "повернути і кров"... Бо спеціально НЕ викуплені НБУ (Шевченком) на міжбанку доляри (у межах 50-150 млн - щотижнево - як було ДО приходу Шевченка в НБУ)...елементарно "тікатимуть" в офшори, чи за звичкою, просто - осідатимуть в кишенях бариг...
Досить терпіти та лити сльози! Пора діяти! Грамотно та організовано, грунтовно підготувавшись...
Володимир Пилипчук, політик, економіст, академік