В автобус із заручниками передали воду, переговори тривають

Поліцейські передали воду в автобус, в якому терорист вже майже 10 годин утримує заручників у центрі Луцька.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час переговорів досягли згоди передати людям, які перебувають в автобусі, воду. Співробітник поліції відніс воду. Переговори тривають", - сказав співрозмовник агентства з Нацполіції.

Під час трансляції з місця події, яку здійснюють низка українських ЗМІ, було видно, як біля автобуса кілька хвилин був ймовірно поліцейський. У руках у нього був предмет, схожий на картонний ящик.

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Пізніше заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко підтвердив, що терорист, який утримує заручників, дозволив передати воду в автобус.

"Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль", - написав Геращенко в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".