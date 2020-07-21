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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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В автобус із заручниками передали воду, переговори тривають

В автобус із заручниками передали воду, переговори тривають

Поліцейські передали воду в автобус, в якому терорист вже майже 10 годин утримує заручників у центрі Луцька.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час переговорів досягли згоди передати людям, які перебувають в автобусі, воду. Співробітник поліції відніс воду. Переговори тривають", - сказав співрозмовник агентства з Нацполіції.

Під час трансляції з місця події, яку здійснюють низка українських ЗМІ, було видно, як біля автобуса кілька хвилин був ймовірно поліцейський. У руках у нього був предмет, схожий на картонний ящик.

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Пізніше заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко підтвердив, що терорист, який утримує заручників, дозволив передати воду в автобус.

"Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль", - написав Геращенко в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2867) Геращенко Антон (935) вода (1181)


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Топ коментарі
+16
Один псих заблокировал целый город.
А если зайдет очередная диверсионная группа из ветеранов Боснии, Приднестровья и Чечни?
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21.07.2020 19:33
+14
Передайте водки - процесс переговоров ускорится
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21.07.2020 19:30
+12
тищенко лимоны не передавал?
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21.07.2020 19:37
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расскажи США про "тупое упорство".
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21.07.2020 20:59 Відповісти
А если он после этого еще что-то попросит?))
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21.07.2020 20:11 Відповісти
А если не попросит? Логика психа не поддаётся объяснений, там психиатры нужны.
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21.07.2020 20:14 Відповісти
В том то и дело, что человек нездоров, и его требования можно выполнять бесконечно
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21.07.2020 20:21 Відповісти
Но попытаться можно, хотя бы может беременную отпустит...

Если начнёт ещё выдвигать требования тогда думать.
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21.07.2020 20:23 Відповісти
Кстати Бутусов был готов выполнить требование, чтобы заложников отпустили, хоть кого-то почему же те кого он перечислил никак не реагируют, словно их и не упоминал никто?
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21.07.2020 20:35 Відповісти
Коли стемніє, він буде вбитий снайпером. Занавіски не заважатимуть його побачити.
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21.07.2020 19:54 Відповісти
Його давно пристрелили б,тепловізор і в день працює,питання у ВП чи він є,і як він його встановив.Життя заручників це приорітет,тому будуть вести перемовини до останньго.На мою думку це правильне рішення в цій ситуації.Антитерористичних підрозділів у повному розумінні цьго слова в нас немає,є високо кваліфіковані штурмові підрозділи,а це трішки інше.
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21.07.2020 20:27 Відповісти
В автобус с заложниками передали воду, переговоры продолжаются - Цензор.НЕТ 6841
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21.07.2020 19:55 Відповісти
Лейтенант всегда доверяет генералам.
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21.07.2020 19:56 Відповісти
Баканов и Аваков пешки...
Сейчас рулит Владимир Александрович...
Взял под контроль...

В автобус із заручниками передали воду, переговори тривають - Цензор.НЕТ 1931
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21.07.2020 20:11 Відповісти
А в Раше уже бы пустили газ и убили бы и заложников и терририста или расстреляли с танков.. а потом доложили бы об "успешном" завершении операции.
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21.07.2020 20:01 Відповісти
Чергове шоу від "потужного"..нештатний терорист піднімає рейтинг Сабакова...якось потрібно гайки закручувати..Незабаром будинки почнуть рватись як в парашке а як тут без "потужного"
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21.07.2020 20:07 Відповісти
Как забавно получается у Авакова один террорист который хотел подорвать мост оказался психически больным этот какой-то непонятный которого также "блестяще обезвредят" и главное Аваков типа блестнет "красивыми и бистрыми операциями". Вопрос к Авакову вы действительно думаете что все такие наивные? Кроме естественно электората клоуна.
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21.07.2020 20:16 Відповісти
..до -поки Зе-банда в Луцьку " КРУТИТЬ " кіно про тероризм для ПЛЕБСУ ..відволікаючи УВАГУ.. тим часом у ВР в річницю КОЛАПСУ ДЕРЖАВИ від " слуг .." Чиновники монобільшості ... взяли курс на планову девальвацію гривні, зізналися у підготовці навмисного злочину проти держави, - провідний економіст
Вівторок, 21 липня 2020
Володимир Пилипчук: Можновладці зізналися у підготовці навмисного злочину, здійсненого за попередньою змовою та у значних масштабах
Це злочин проти людей і проти держави.
"Поступова девальвація курсу гривні на 10% простимулює економіку", - заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Тому суспільству слід розширити інструменти боротьби зі штучним, запланованим і цілеспрямованим нищенням життєвого рівня народу органами влади, конкретними її дійовими особами! Не лише критикувати, але й РЕАЛЬНО "карати" штрафами, гривнею...
Якщо ЗЕ, Шмигаль, Гетманцев (замовники) заявили про це офіційно, а далі - відбудеться заявлене ними, то слід готуватися юристам і подавати до суду на ЗЕ, Шмигаля, Шевченка, (і на Гетманцева як виконавця злочину) вимоги від фірм, людей (груп людей за місцем проживання) про компенсацію САМИМИ фігурантами (замовниками та виконавцем) НАВМИСНОГО злочину, здійсненого за попередньою змовою та у значних масштабах - за знецінення вкладів, обігових коштів, втрат від девальвації гривні та інфляції. Подавати масово!
Самі заяви ЗЕ, Шмигаля, Гетманцева про девальвацію гривні вже слід кваліфікувати як замах на злочин...
Тому збережіть у своїх файлотеках всі заяви названих "державних мужів" - фігурантів майбутньої справи. Зафіксуйте курс гривні ДО приходу Шевченка в НБУ. Фотографуйте постійно ціни на прилавках у магазинах... і коли "процес піде" з інфляцією, то це вже будуть РЕАЛЬНІ і ПРЯМІ докази вчиненого ЗЛОЧИНУ проти людей, суб'єктів господарювання, та та й проти ДЕРЖАВИ в цілому. Не липові докази, як проти фігурантів справи про "вбивство Шеремета", а реальні: викрутитися їм не вдасться.... Якщо "лівосуддя", аж до Верховного Суду, ... відмовлятимуть у позовах, чи їх НЕ задовольнятимуть, то ЄСПЛ позови задовольнить.
Записуйте прізвища конкретних суддів, що чинили "кривосуддя", щоб пред'явити ці ж позови до них (які діяли в результаті змови з організаторами злочину та виконавцем ),.. конфіскувати їх майно, а деяких із них (за сукупністю вчиненого), які вже дуже "попили крові" в народу - попросити їх "повернути і кров"... Бо спеціально НЕ викуплені НБУ (Шевченком) на міжбанку доляри (у межах 50-150 млн - щотижнево - як було ДО приходу Шевченка в НБУ)...елементарно "тікатимуть" в офшори, чи за звичкою, просто - осідатимуть в кишенях бариг...
Досить терпіти та лити сльози! Пора діяти! Грамотно та організовано, грунтовно підготувавшись...
Володимир Пилипчук, політик, економіст, академік
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21.07.2020 20:17 Відповісти
Так где же Сивоха и Ермак? Почему не создают платформу примирения с террористом?
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21.07.2020 20:19 Відповісти
Балалайка у него в рюкзаке, 100 %
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21.07.2020 20:24 Відповісти
Все установки ему сделали до Вас.
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21.07.2020 20:43 Відповісти
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