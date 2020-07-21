В автобус с заложниками передали воду, переговоры продолжаются

Полицейские передали воду в автобус, в котором террорист уже почти 10 часов удерживает заложников в центре Луцка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время переговоров достигли согласия передать людям, которые находятся в автобусе, воду. Сотрудник полиции отнес воду. Переговоры продолжаются", - сказал собеседник агентства из Нацполиции.

Во время трансляции с места события, которую осуществляют ряд украинских СМИ, было видно, как возле автобуса несколько минут находился предположительно полицейский. В руках у него был предмет, похожий на картонный ящик.

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Позже заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что удерживающий заложников позволил передать воду в автобус.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко в Facebook.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

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Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

СБУ расследует по факту захвата заложников производство по статье "террористический акт".