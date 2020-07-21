Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів. ВIДЕО

У центрі Луцька, де на Театральній площі Максим Кривош (Плохой) захопив заручників, станом на 15:20 прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

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Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети.

Крім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.

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Як інформує "Інтерфакс-Україна", заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, що вибухнув.

"На місці події співробітники СБУ використовують безпілотний літальний апарат. Зловмисник здійснив в його сторону кілька пострілів, після чого з автобуса кинув невстановлений предмет, який вибухнув. Ніхто не постраждав", - розповів Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

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