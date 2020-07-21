Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів. ВIДЕО
У центрі Луцька, де на Театральній площі Максим Кривош (Плохой) захопив заручників, станом на 15:20 прогриміло кілька вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".
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Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети.
Крім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.
Як інформує "Інтерфакс-Україна", заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, що вибухнув.
"На місці події співробітники СБУ використовують безпілотний літальний апарат. Зловмисник здійснив в його сторону кілька пострілів, після чого з автобуса кинув невстановлений предмет, який вибухнув. Ніхто не постраждав", - розповів Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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Содержание
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Фильм поднимает темы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 приютов для бездомных животных , птицефабрик, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F скотобоен , мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.