УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7876 відвідувачів онлайн
Новини Відео Захоплення заручників у Луцьку
28 644 55

Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів. ВIДЕО

У центрі Луцька, де на Театральній площі Максим Кривош (Плохой) захопив заручників, станом на 15:20 прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

Увага! Ненормативна лексика!

Попередньо повідомили, що підірвалися три вибухові пакети.

Крім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцький терорист сідав у автобус на вокзалі з великою сумкою і рюкзаком. ВІДЕО камер спостереження

Як інформує "Інтерфакс-Україна", заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, що вибухнув.

"На місці події співробітники СБУ використовують безпілотний літальний апарат. Зловмисник здійснив в його сторону кілька пострілів, після чого з автобуса кинув невстановлений предмет, який вибухнув. Ніхто не постраждав", - розповів Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Дивіться також: Луцький терорист сідав у автобус на вокзалі з великою сумкою і рюкзаком. ВІДЕО камер спостереження

Автор: 

вибух (4503) Луцьк (419)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Надеюсь стреляли из разрешенных минскими договоренностями калибров?
показати весь коментар
21.07.2020 16:32
+22
Аваков закінчуй цирк, люди без обіду.
показати весь коментар
21.07.2020 16:33
+21
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
21.07.2020 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть пасочки.
показати весь коментар
21.07.2020 16:31 Відповісти
Ля!
показати весь коментар
21.07.2020 16:31 Відповісти
Надеюсь стреляли из разрешенных минскими договоренностями калибров?
показати весь коментар
21.07.2020 16:32 Відповісти
зеленый цирк для лохов
показати весь коментар
21.07.2020 16:32 Відповісти
Взрывных пакеты - это супер!
показати весь коментар
21.07.2020 16:33 Відповісти
У школьников отобрал?
показати весь коментар
21.07.2020 20:05 Відповісти
Аваков закінчуй цирк, люди без обіду.
показати весь коментар
21.07.2020 16:33 Відповісти
Отвлекающий манёвр.
показати весь коментар
21.07.2020 16:33 Відповісти
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
21.07.2020 16:34 Відповісти
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 5460
показати весь коментар
21.07.2020 16:37 Відповісти
Тормозом?
показати весь коментар
21.07.2020 17:08 Відповісти
Реверсом
показати весь коментар
21.07.2020 18:11 Відповісти
Мразь уже все держит под контролем))))
показати весь коментар
21.07.2020 18:28 Відповісти
если долго читать кацапские ресурсы и слушать шмария, то да, крышу сорвет.
показати весь коментар
21.07.2020 16:34 Відповісти
Зеля пошел по пути *****?
показати весь коментар
21.07.2020 16:35 Відповісти
Зессикун все життя живе за "сценарієм" - який прочитав, таким і живе! Він просто "лялька" із лялькового театру!
показати весь коментар
21.07.2020 21:03 Відповісти
Ничего не понял-если ведутся переговоры-что взрывают,зачем стреляют,если штурм-то почему не обезвредили...
показати весь коментар
21.07.2020 16:35 Відповісти
чегевара постреливает.нервы.расслабляется так
показати весь коментар
21.07.2020 16:45 Відповісти
Чи не варто пробити колеса автобусу?
показати весь коментар
21.07.2020 16:37 Відповісти
путин нападет)
показати весь коментар
21.07.2020 17:51 Відповісти
Клоунада от чурки авакова.
показати весь коментар
21.07.2020 16:38 Відповісти
Мабуть не... Долго вошкаются...
показати весь коментар
21.07.2020 17:18 Відповісти
...всё это происходящее указывает, что наше государство неизлечимо больно. Замете, террорист не требует какой то материальной выгоды, ну типа - ящик водки и блондинку в колготках... Выдвигаются политические требования.
показати весь коментар
21.07.2020 16:39 Відповісти
Подивитись фільм "Земляне" це політична вимога? А якої партії?
показати весь коментар
21.07.2020 16:44 Відповісти
Ну, если это реклама от создателей фильма, то самая креативная в истории...
показати весь коментар
21.07.2020 17:17 Відповісти
Ваше государство - лаптестан...
показати весь коментар
21.07.2020 16:51 Відповісти
с каких пор наличие душевнобольных граждан - признак "неизлечимо больного государства"?
показати весь коментар
21.07.2020 16:55 Відповісти
ти правий, що ваше гасударство невиліковно хворе, той терорист кацап, уродженець лаптєстана.
показати весь коментар
21.07.2020 17:58 Відповісти
Хде Меркель с жабоедами? Срочно его в Минск пригласить! А Лукашенко расскажет ему надо ли мясо с бульбой на ночъ кушать.
показати весь коментар
21.07.2020 16:42 Відповісти
все под контролем
показати весь коментар
21.07.2020 16:45 Відповісти
На перемовини треба відправити шоколадного і муженка,ті хлопці зроблять йому коридор,він втече і уникне покарання.І завтра з`явиться в іншому місті і знов йому шоколадний зробить коридор
показати весь коментар
21.07.2020 16:46 Відповісти
При "шоколадном" такого не было. А при зеленке - каждый день - то понос, то золотуха. Кушай-ТЕ
показати весь коментар
21.07.2020 16:53 Відповісти
Та ні, треба кликати кловуна з "поргємухою". Він покривляється трохи, заграє йому на роялі і умовить "пєрєстать стрєлять" )
показати весь коментар
21.07.2020 16:57 Відповісти
Та не, мля, надо туда порохоботов с цифрами вместо имен. Они ж самые бодрые...
показати весь коментар
21.07.2020 17:15 Відповісти
сказало чучело с цифрами в имени
показати весь коментар
21.07.2020 17:18 Відповісти
Шо-то у аваковских долго не получается... Видать теракт настоящий... а не как в Киеве на мосту...
показати весь коментар
21.07.2020 17:14 Відповісти
вот нафига своим дроном провоцировать преступника? в нормальную оптику всё прекрасно можно рассмотреть.
показати весь коментар
21.07.2020 17:40 Відповісти
а зачем его амеры подарили вот? и кучу треннигов провели?)..и замполит потом видеоотчет потребует)))
показати весь коментар
21.07.2020 17:53 Відповісти
Щоб набої повистрелював.
показати весь коментар
21.07.2020 18:15 Відповісти
в людей
показати весь коментар
21.07.2020 19:11 Відповісти
"Бл..ь їб..ь, їб....ло н...й".

І що цікаво- все зрозуміло...
показати весь коментар
21.07.2020 18:13 Відповісти
Предложение; обменять потужного министра Авакова на заложников! А потом штурм автобуса.
Одним махом все вопросы.
показати весь коментар
21.07.2020 18:17 Відповісти
а говорили, что все согнали с домов, а эти где тогда зашкерились?
показати весь коментар
21.07.2020 18:23 Відповісти
Земляне (фильм)
[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&veaction=edit&section=0 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&section=0&summary=/*%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%20*/%20 править код ]
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#mw-head Перейти к навигации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#searchInput Перейти к поиску

У этого термина существуют и другие значения, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Земляне .
ЗемлянеEarthlingshttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Earthlings.jpg Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів - Цензор.НЕТ 3590 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Жанр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE документальный фильм Режиссёрhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Шон Монсон ПродюсерБабак Сайрус Рази
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%8C%D1%8E Мэгги Кью
Николь Висрам
Брет Харрельсон
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F Персия Уайт Автор
сценарияhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q2277411&preloadparams%5B%5D=%D0%A8%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 Шон Монсон https://www.wikidata.org/wiki/Q2277411 [d] Операторhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark+Rissi&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1364860&preloadparams%5B%5D=Mark+Rissi&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 Mark Rissi https://www.wikidata.org/wiki/Q1364860 [d] Композиторhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Моби Кинокомпанияhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nation_Earth&action=edit&redlink=1 Nation Earth Длительность95 минСтранаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США Языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английский Годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2005 Следующий фильмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Объединение https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database IMDb https://www.imdb.com/title/tt0358456/ ID 0358456 https://www.nationearth.com/ Официальный сайт ​ (англ.)
«Земляне» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Earthlings) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссёром фильма выступил зоозащитник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Шон Монсон , закадровый текст прочитан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD Хоакином Фениксом , в качестве продюсера выступила актриса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%8C%D1%8E Мэгги Кью , а музыкант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE веган -активистомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-EarthlingsCastCrew-1 [1] .

Содержание
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82 1Сюжет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F 2Реакция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B5 3Теракт в Луцке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 4Примечания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 5Литература https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8 6Ссылки Сюжет[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&section=1 править код ]
Фильм поднимает темы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 приютов для бездомных животных , птицефабрик, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F скотобоен , мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.
показати весь коментар
21.07.2020 18:41 Відповісти
це тонкий натяк на ж_д_рептілоїдів
показати весь коментар
21.07.2020 23:24 Відповісти
Украина - Россия 90-х. Она просто с опозданием проходит российский путь. Белоруссию это только ждёт.
показати весь коментар
21.07.2020 19:57 Відповісти
на расії вже подивились землян?
показати весь коментар
21.07.2020 20:03 Відповісти
серйозно? А хто у расіє в 90-ті захопив 7% території?
показати весь коментар
21.07.2020 23:26 Відповісти
Вспомните Россию 90-х, когда захватывали террористы захватывали школы,автобусы и власти ничего не могли с этим поделать. Тот же путь проходит и Украина.
показати весь коментар
21.07.2020 20:01 Відповісти
Пока вас пидаров здесь не было, всё было спокойно
показати весь коментар
21.07.2020 20:12 Відповісти
це точно
показати весь коментар
21.07.2020 23:27 Відповісти
Ну вот, а жаловались что Луцк заполонили русскоговорящие агенты ФСБ. Есть ещё в этом городе украиноговорящие русским матом козаки!
показати весь коментар
21.07.2020 21:10 Відповісти
дешманская Постанова рояльной студии 95 )))
показати весь коментар
22.07.2020 02:16 Відповісти
 
 