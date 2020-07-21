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Новости Видео Захват заложников в Луцке
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Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов. ВИДЕО

В центре Луцка, где на Театральной площади Максим Кривош (Плохой) захватил заложников, по состоянию на 15:20 прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолыньPost".

Внимание! Ненормативная лексика!

Предварительно сообщили, что подорвались три взрывных пакеты.

Кроме того, на месте чрезвычайной ситуации время от времени слышны выстрелы.

Как информирует "Интерфакс-Украина", заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", - рассказал Геращенко.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также читайте: Луцкий террорист садился в автобус на вокзале с большой сумкой и рюкзаком. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

взрыв (6791) Луцк (587)


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Топ комментарии
+26
Надеюсь стреляли из разрешенных минскими договоренностями калибров?
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21.07.2020 16:32
+22
Аваков закінчуй цирк, люди без обіду.
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21.07.2020 16:33
+21
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 4338
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21.07.2020 16:34
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Мабуть пасочки.
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21.07.2020 16:31 Ответить
Ля!
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21.07.2020 16:31 Ответить
Надеюсь стреляли из разрешенных минскими договоренностями калибров?
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21.07.2020 16:32 Ответить
зеленый цирк для лохов
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21.07.2020 16:32 Ответить
Взрывных пакеты - это супер!
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21.07.2020 16:33 Ответить
У школьников отобрал?
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21.07.2020 20:05 Ответить
Аваков закінчуй цирк, люди без обіду.
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21.07.2020 16:33 Ответить
Отвлекающий манёвр.
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21.07.2020 16:33 Ответить
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 4338
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21.07.2020 16:34 Ответить
Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов - Цензор.НЕТ 5460
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21.07.2020 16:37 Ответить
Тормозом?
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21.07.2020 17:08 Ответить
Реверсом
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21.07.2020 18:11 Ответить
Мразь уже все держит под контролем))))
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21.07.2020 18:28 Ответить
если долго читать кацапские ресурсы и слушать шмария, то да, крышу сорвет.
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21.07.2020 16:34 Ответить
Зеля пошел по пути *****?
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21.07.2020 16:35 Ответить
Зессикун все життя живе за "сценарієм" - який прочитав, таким і живе! Він просто "лялька" із лялькового театру!
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21.07.2020 21:03 Ответить
Ничего не понял-если ведутся переговоры-что взрывают,зачем стреляют,если штурм-то почему не обезвредили...
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21.07.2020 16:35 Ответить
чегевара постреливает.нервы.расслабляется так
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21.07.2020 16:45 Ответить
Чи не варто пробити колеса автобусу?
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21.07.2020 16:37 Ответить
путин нападет)
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21.07.2020 17:51 Ответить
Клоунада от чурки авакова.
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21.07.2020 16:38 Ответить
Мабуть не... Долго вошкаются...
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21.07.2020 17:18 Ответить
...всё это происходящее указывает, что наше государство неизлечимо больно. Замете, террорист не требует какой то материальной выгоды, ну типа - ящик водки и блондинку в колготках... Выдвигаются политические требования.
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21.07.2020 16:39 Ответить
Подивитись фільм "Земляне" це політична вимога? А якої партії?
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21.07.2020 16:44 Ответить
Ну, если это реклама от создателей фильма, то самая креативная в истории...
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21.07.2020 17:17 Ответить
Ваше государство - лаптестан...
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21.07.2020 16:51 Ответить
с каких пор наличие душевнобольных граждан - признак "неизлечимо больного государства"?
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21.07.2020 16:55 Ответить
ти правий, що ваше гасударство невиліковно хворе, той терорист кацап, уродженець лаптєстана.
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21.07.2020 17:58 Ответить
Хде Меркель с жабоедами? Срочно его в Минск пригласить! А Лукашенко расскажет ему надо ли мясо с бульбой на ночъ кушать.
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21.07.2020 16:42 Ответить
все под контролем
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21.07.2020 16:45 Ответить
На перемовини треба відправити шоколадного і муженка,ті хлопці зроблять йому коридор,він втече і уникне покарання.І завтра з`явиться в іншому місті і знов йому шоколадний зробить коридор
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21.07.2020 16:46 Ответить
При "шоколадном" такого не было. А при зеленке - каждый день - то понос, то золотуха. Кушай-ТЕ
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21.07.2020 16:53 Ответить
Та ні, треба кликати кловуна з "поргємухою". Він покривляється трохи, заграє йому на роялі і умовить "пєрєстать стрєлять" )
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21.07.2020 16:57 Ответить
Та не, мля, надо туда порохоботов с цифрами вместо имен. Они ж самые бодрые...
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21.07.2020 17:15 Ответить
сказало чучело с цифрами в имени
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21.07.2020 17:18 Ответить
Шо-то у аваковских долго не получается... Видать теракт настоящий... а не как в Киеве на мосту...
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21.07.2020 17:14 Ответить
вот нафига своим дроном провоцировать преступника? в нормальную оптику всё прекрасно можно рассмотреть.
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21.07.2020 17:40 Ответить
а зачем его амеры подарили вот? и кучу треннигов провели?)..и замполит потом видеоотчет потребует)))
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21.07.2020 17:53 Ответить
Щоб набої повистрелював.
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21.07.2020 18:15 Ответить
в людей
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21.07.2020 19:11 Ответить
"Бл..ь їб..ь, їб....ло н...й".

І що цікаво- все зрозуміло...
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21.07.2020 18:13 Ответить
Предложение; обменять потужного министра Авакова на заложников! А потом штурм автобуса.
Одним махом все вопросы.
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21.07.2020 18:17 Ответить
а говорили, что все согнали с домов, а эти где тогда зашкерились?
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21.07.2020 18:23 Ответить
Земляне (фильм)
[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&veaction=edit&section=0 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&section=0&summary=/*%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%20*/%20 править код ]
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
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У этого термина существуют и другие значения, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Земляне .
ЗемлянеEarthlingshttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Earthlings.jpg Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів - Цензор.НЕТ 3590 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Жанр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE документальный фильм Режиссёрhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Шон Монсон ПродюсерБабак Сайрус Рази
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%8C%D1%8E Мэгги Кью
Николь Висрам
Брет Харрельсон
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F Персия Уайт Автор
сценарияhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q2277411&preloadparams%5B%5D=%D0%A8%D0%BE%D0%BD+%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 Шон Монсон https://www.wikidata.org/wiki/Q2277411 [d] Операторhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark+Rissi&action=edit&editintro=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/editintro&preload=T:%D0%9D%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/preload&preloadparams%5B%5D=Q1364860&preloadparams%5B%5D=Mark+Rissi&preloadparams%5B%5D=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 Mark Rissi https://www.wikidata.org/wiki/Q1364860 [d] Композиторhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Моби Кинокомпанияhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nation_Earth&action=edit&redlink=1 Nation Earth Длительность95 минСтранаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США Языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английский Годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2005 Следующий фильмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) Объединение https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database IMDb https://www.imdb.com/title/tt0358456/ ID 0358456 https://www.nationearth.com/ Официальный сайт ​ (англ.)
«Земляне» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Earthlings) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссёром фильма выступил зоозащитник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Шон Монсон , закадровый текст прочитан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD Хоакином Фениксом , в качестве продюсера выступила актриса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%8C%D1%8E Мэгги Кью , а музыкант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE веган -активистомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-EarthlingsCastCrew-1 [1] .

Содержание
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82 1Сюжет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F 2Реакция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B5 3Теракт в Луцке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 4Примечания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 5Литература https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8 6Ссылки Сюжет[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&section=1 править код ]
Фильм поднимает темы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 приютов для бездомных животных , птицефабрик, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F скотобоен , мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.
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21.07.2020 18:41 Ответить
це тонкий натяк на ж_д_рептілоїдів
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21.07.2020 23:24 Ответить
Украина - Россия 90-х. Она просто с опозданием проходит российский путь. Белоруссию это только ждёт.
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21.07.2020 19:57 Ответить
на расії вже подивились землян?
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21.07.2020 20:03 Ответить
серйозно? А хто у расіє в 90-ті захопив 7% території?
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21.07.2020 23:26 Ответить
Вспомните Россию 90-х, когда захватывали террористы захватывали школы,автобусы и власти ничего не могли с этим поделать. Тот же путь проходит и Украина.
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21.07.2020 20:01 Ответить
Пока вас пидаров здесь не было, всё было спокойно
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21.07.2020 20:12 Ответить
це точно
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21.07.2020 23:27 Ответить
Ну вот, а жаловались что Луцк заполонили русскоговорящие агенты ФСБ. Есть ещё в этом городе украиноговорящие русским матом козаки!
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21.07.2020 21:10 Ответить
дешманская Постанова рояльной студии 95 )))
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22.07.2020 02:16 Ответить
 
 