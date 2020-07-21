Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремели несколько взрывов. ВИДЕО
В центре Луцка, где на Театральной площади Максим Кривош (Плохой) захватил заложников, по состоянию на 15:20 прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолыньPost".
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Предварительно сообщили, что подорвались три взрывных пакеты.
Кроме того, на месте чрезвычайной ситуации время от времени слышны выстрелы.
Как информирует "Интерфакс-Украина", заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.
"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", - рассказал Геращенко.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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Николь Висрам
Брет Харрельсон
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«Земляне» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Earthlings) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссёром фильма выступил зоозащитник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Шон Монсон , закадровый текст прочитан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD Хоакином Фениксом , в качестве продюсера выступила актриса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%8C%D1%8E Мэгги Кью , а музыкант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE веган -активистомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-EarthlingsCastCrew-1 [1] .
Содержание
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Фильм поднимает темы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC сексизма , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 приютов для бездомных животных , птицефабрик, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F скотобоен , мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.