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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Дружина луцького терориста Кривоша їде на місце події

Дружина луцького терориста Кривоша їде на місце події

Дружина Максима Кривоша, підозрюваного в захопленні автобуса в Луцьку, їде на місце події.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

У місті Дубно на вулиці Морозенка, де проживає Максим Кривоша, працюють правоохоронці.

Журналістам вдалося коротко поспілкуватися з 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки з батьком у нього "більш-менш нормальні" і такого вчинку від нього не очікував.

Син Кривоша також додав, що мати поїхала до Луцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+21
в Украине живет минимум 20% ваты которая ненавидит все украинское и готова стрелять нам в спину.
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21.07.2020 17:01
+15
Господа, а представьте что будет если случится настоящий, серьезный кризис, что эта ряженная шобла будет делать?
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21.07.2020 16:58
+7
Санта Барбара
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21.07.2020 16:58
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також з бомбами...чи вечерю визе?
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21.07.2020 16:56 Відповісти
-- Да! -- шептал Остап. -- Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.(с)
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21.07.2020 16:58 Відповісти
пирожки с капустой и компот.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
З бімбами,визе
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21.07.2020 17:13 Відповісти
Какого хера эта х.уйловская шизанутая семейка живет в Украине????
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Патаму шта в пасспорте не написано, вата или патриот (с). Внимательнее нужно припезедента слушать !
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Так писали, что он гражданин *********!
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21.07.2020 17:03 Відповісти
уроженец.
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21.07.2020 17:05 Відповісти
Ні, він уродженець Оренбурга, але з 1999 громадянин України.
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21.07.2020 17:05 Відповісти
Ясно. Все равно - сволочь.
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21.07.2020 17:07 Відповісти
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21.07.2020 17:11 Відповісти
Нужен Минск №3, нужно договариваться, и Трампу позвоните...
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21.07.2020 17:00 Відповісти
в Украине живет минимум 20% ваты которая ненавидит все украинское и готова стрелять нам в спину.
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21.07.2020 17:01 Відповісти
После Зебыдла будет непочатый край работы.... - всех зебилов выдворять.
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21.07.2020 17:04 Відповісти
не надо всех. Кто-то же должен работать на низших работах - охранниками в магазине, уборщиками в туалетах, кассирами?
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21.07.2020 17:06 Відповісти
Ок, договорились.
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21.07.2020 17:08 Відповісти
А ты уже в профсоюзе?
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21.07.2020 17:12 Відповісти
на погост да пойдут вместо навоза на поля
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21.07.2020 17:13 Відповісти
********** сімейка в Рівненській області? Не дивно, що в нього дах поїхав.
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21.07.2020 17:03 Відповісти
Скажите, а почему жен и родственников росийских террористов не привозили к захваченным ими зданиям и населенным пунктам? Или росийские террористы особенные?
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Какой нахрен из него террорист? Полудурок с бимбой и автоматом. Собственно тем и страшен что полудурок.
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21.07.2020 17:13 Відповісти
Отношения у них хоть нормальные были, а то беда будет.
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Санта Барбара
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21.07.2020 16:58 Відповісти
Господа, а представьте что будет если случится настоящий, серьезный кризис, что эта ряженная шобла будет делать?
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21.07.2020 16:58 Відповісти
Та шо будет, будет как всегда, Вава возьмёт все под контроль и все умрут
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21.07.2020 17:01 Відповісти
А вот фигушки, проще Вову придушить, одного да и второго...
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21.07.2020 17:02 Відповісти
Ето нужно было делать год назад. Сейчас же нужно бежать за чипсами и пивасиком, пока 73%-ные все не разгребли.
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21.07.2020 17:03 Відповісти
головне, щоб не було як у фільмі "Фінансовий монстр", коли дружина терориста вкрила його ху@ми.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Анал Інтєр прігласітє, шоб "касалось каждово"
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21.07.2020 17:01 Відповісти
Шо за бред?Жена,детки,тузика ещё привезите...Херь какая-то...
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21.07.2020 17:02 Відповісти
А что надо все в клочья?
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21.07.2020 17:03 Відповісти
Почему всё,всех и соседей туда же,и продавщицу магазина.
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21.07.2020 17:15 Відповісти
Ситуация приобретает комический характер, но если он и правда возьмет и рванет весь автобус с заложниками, он же неадекватный и ничего смешного я не вижу.
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21.07.2020 17:02 Відповісти
Мда. Ситуация становится вообще маразматичной. Комичного мало.
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21.07.2020 17:07 Відповісти
Ситуация обычная для такого случая.У Че снесло крышу и его надо обезвредить с наименьшими жертвами,всё.
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21.07.2020 17:23 Відповісти
кривоша едет неспеша
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21.07.2020 17:04 Відповісти
сделать коппию жены,пустить в бус и пусть коппия покончит с этим безобразием...
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21.07.2020 17:04 Відповісти
щас потребует, шоб вместе с бутусовым и самые активные на цензоровском совете форумчан подьехали ))))) будет с ними поговорить.
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21.07.2020 17:05 Відповісти
У Бутусоава. коронавирус
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21.07.2020 17:08 Відповісти
а этим того не испугаеш. он всё время постил, шо коронавирус фигня и происки закулисья ))))
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21.07.2020 17:12 Відповісти
Активні тільки пецелюбики..
Навіть паранормально активні..))
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21.07.2020 17:17 Відповісти
Ну,цирк какой то...Мелко люди уже в автобусе?Все ли здоровы?Как с водой?Мож сердце у кого прихватило?не,не знаете?
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21.07.2020 17:06 Відповісти
Сколько(извините)
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21.07.2020 17:10 Відповісти
Ещё двоюродный дядя должен приехать и внучатый племянник.
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21.07.2020 17:06 Відповісти
Уже Аваков опроверг , что он псих
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21.07.2020 17:06 Відповісти
Проходят годы, а методы работы КГБ(ФСБ) не меняются. Сейчас мы испытываем их на себе:

https://aillarionov.livejournal.com/1193275.html
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21.07.2020 17:07 Відповісти
а ты не испытывай.
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21.07.2020 17:15 Відповісти
С такими НЕАДЕКВАТНЫМИ нечего цацкаться, отправить группу высокопрофессиональных снайперов с поддержкой спецназа и заданием уничтожить цель при первой же благоприятной возможности (с минимальным ущербом для заложников)!
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21.07.2020 17:13 Відповісти
Нужно принять закон запрещающий любые переговоры с террористами, захватившими заложников, невзирая на лица и количество заложников (будь то роддом, детсад или администрация президента/ Верховная Рада вместе с президентом и депутатами), кроме процедуры безоговорочной сдачи, причем при спецоперации террористов уничтожать на месте преступления(автоматический смертный приговор)!
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21.07.2020 17:26 Відповісти
Если он неадекват,то что даст этот закон?
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21.07.2020 17:30 Відповісти
этот закон позволит покончить с террористами-шантажистами (в итоге погибнет куда меньше людей, чем могло бы) каждый пример будет уроком и выводом для последующих, что это безполезно!
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21.07.2020 17:37 Відповісти
Всякое должностное лицо, нарушавшее этот закон (вне зависимости от намерений и результата его усилий) считать ПОСОБНИКОМ ТЕРРОРИЗМА и наказывать смертной казнью (без права помилования)! Иначе этот замкнутый круг и проблему с террористами-шантажистами никогда не решить!
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21.07.2020 17:34 Відповісти
чип энд дейл спешат на помощь...
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21.07.2020 17:32 Відповісти
От зараз якраз і є шанс подивитись,чи здатна наша дебільна влада хоть щось зробити.Хоча,на прикладі того,як наш герой 4 дні лежав та повільно вмирав без надання йому допомоги...на кантролє у прєпіздента... далі цензурно висловлюватись немає ніякої змоги.Ну от просто ніякої...
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21.07.2020 17:38 Відповісти
А что оно такое? Чем занималось, была робота? доступ к оружию?
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21.07.2020 17:56 Відповісти
Мужчина на протяжении пяти лет как волонтер занимался лечением собак, о его криминальном прошлом зоозащитники не знали.
Захвативший заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош занимался в Дубно опекой животных, в частности - собак. Эту информацию https://suspilne.media/49511-u-centri-lucka-colovik-zabarikaduvavsa-v-avtobusi-vidbulasa-strilanina/ Суспільн ому подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.

"Он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер.
Она добавила, что таким волонтерством он занимался примерно пять лет. О его судимости в организации не знали.
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21.07.2020 18:31 Відповісти
Вот это поворот!
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21.07.2020 18:47 Відповісти
Напевно надивився на скалічених людьми собак і клепки поїхали...
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21.07.2020 18:32 Відповісти
И на хрена нам такой министр МВД Аваков, который за сутки ни хрена не может сделать с одним террористом!! А если завтра война?? Что опять будет 2013 год?. Не будем стрелять, потому, что он сраный россиянин!?! А будем спрашивать путина??!! Козлы долбаные и трусливые!!! Только и умеют, что карманы свои набивать и народ грабить!!
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21.07.2020 19:19 Відповісти
Сколько же их, этих ****......тых россиян в Украине??? они все чокнутые!! То недоделанный рыбак, грохнул семь человек, теперь этот чокнутый ветеринар!! Одни отбросы России приезжают в Украину!!
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21.07.2020 19:22 Відповісти
Глядя на фото невольно вспоминаешь Мединского с его фразой:"...что у ихнего народа имеется одна лишняя «хромосома». - из интервью газете"
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21.07.2020 19:27 Відповісти
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.07.2020 20:29 Відповісти
у него есть жена? значит, он не такой уж и сумасшедший?
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21.07.2020 22:28 Відповісти
 
 