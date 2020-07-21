Дружина луцького терориста Кривоша їде на місце події
Дружина Максима Кривоша, підозрюваного в захопленні автобуса в Луцьку, їде на місце події.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
У місті Дубно на вулиці Морозенка, де проживає Максим Кривоша, працюють правоохоронці.
Журналістам вдалося коротко поспілкуватися з 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки з батьком у нього "більш-менш нормальні" і такого вчинку від нього не очікував.
Син Кривоша також додав, що мати поїхала до Луцька.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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https://aillarionov.livejournal.com/1193275.html
Захвативший заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош занимался в Дубно опекой животных, в частности - собак. Эту информацию https://suspilne.media/49511-u-centri-lucka-colovik-zabarikaduvavsa-v-avtobusi-vidbulasa-strilanina/ Суспільн ому подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.
"Он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер.
Она добавила, что таким волонтерством он занимался примерно пять лет. О его судимости в организации не знали.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!